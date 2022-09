La farmacéutica que arrasa en TikTok con sus vídeos “In Aragón we don’t say…”

“Fue por curiosidad el año pasado. Era una red social que desconocía y poco a poco la fui descubriendo”. Así cuenta la zaragozana Cristina Guallar cómo comenzó su andadura en TikTok, donde hace reír cada día a sus cerca de 24.000 seguidores. “Me resulta muy divertida, me produce mucha curiosidad el algoritmo de TikTok. Me resulta anecdótico que vídeos a los que nos les dedicas mucho tiempo, se viralicen”. Aunque aclara que esto de TikTok para ella, que trabaja en una farmacia, es tan solo una afición.

Para Cristina, la clave del éxito de sus vídeos, que tienen el humor como denominador común, es la naturalidad. En ese sentido, señala que le resulta “gracioso” el hecho de que “vídeos que hace en su casa” simplemente por diversión tengan luego “tanta repercusión” en las redes sociales. Destacan, en cuanto a número de visualizaciones en TikTok, aquellos en los que lleva “Aragón por bandera, con expresiones típicas”, que triunfan sobre todo entre “gente de la tierra”. Y como ejemplo, sus ya famosos vídeos que comienzan con “In Aragón we don’t say…”, en los que compara con humor expresiones en inglés con las que podrían ser sus equivalentes en el hablar popular en Aragón. “A pesar de no ser de los más virales, son de los que más repercusión han tenido a nivel local”, señala. Hasta el punto de que “la gente me para por la calle o se quieren hacer una foto conmigo”. Cuenta que, incluso, “han venido a la farmacia para comprobar si soy yo (la de los vídeos) o si tengo una hermana gemela que hace humor”.

Otra de las temáticas que esta tiktoker zaragozana aborda en sus vídeos, y que también triunfan entre sus seguidores, son situaciones típicas que se dan en relaciones de pareja o conversaciones con su marido trasladadas al humor. “No tiene nada de malo saber reírse de uno mismo”, señala.

Para Cristina, lo mejor de su faceta como tiktoker es, sin duda, el cariño que recibe de la gente. “Que alguien te diga que le has alegrado el día tras ver uno de mis vídeos es muy gratificante”, reconoce. Cree firmemente que la nobleza del aragonés se refleja en el humor y se declara fan de Rafa Maza y Oregón Televisión.

