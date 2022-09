Tasaciones de joyas: “Antes venían con una sortija. Ahora traen el joyero entero”

Conocidos por todos son los problemas que puede desencadenar una herencia cuando hay varios herederos de por medio y no se ha dejado testamento. A los repartos habituales de bienes inmuebles, terrenos y dinero se suman otros elementos más difíciles de cuantificar y que poseen, en muchos casos, un valor sentimental: las joyas.

En estas situaciones entra en juego la figura del tasador. Un experto en joyas que debe valorar, cuantificar y repartir los bienes en juego de la manera más equitativa posible.

“Hay que intentar no desemparejar juegos, es decir, no separar pendientes, anillos o gargantillas que formen un conjunto”, dice Fernando Catalán, tasador y joyero zaragozano. “Los lotes tienen que ser lo más similares posibles en cuanto a su valor y al tipo de material que incluyen. No puedes poner todo el oro en un lote y los brillantes en otro, ya que el valor de mercado puede variar y los materiales se revalorizan de diferente manera”, explica el tasador.

La pandemia aumentó el número de herencias

La pandemia, el aumento de los fallecimientos y la necesidad rápida de efectivo para cometer un pago urgente han provocado un incremento del número de herencias y de los servicios de tasación. En 2021 se aceptaron en Aragón 12.886 herencias, un 20% más que en años anteriores.

"Es en 2021 cuando se notó el impacto que tuvo la covid en relación con las herencias, ya que se trata de un trámite que no es inmediato tras la muerte", explica Dámaso Cruz, decano del Colegio de Notarios de Aragón.

"En 2022 la tendencia está siendo similar y se prevé que el año cierre con alrededor de 13.000 herencias en la comunidad aragonesa", augura del decano.

“Antes, tasar unas joyas era una situación anecdótica, ahora los clientes las traen en una cajita, una bolsa de plástico o con el joyero entero”, relata Catalán.

Su trabajo consiste en separar las piezas que tienen valor de las que no, valorarlas, tasarlas y realizar un informe para el cliente. “Si su destino es la venta, hay que valorar solo la materia prima. Si es para repartir en una herencia, se le añade la mano de obra. Y si es para realizar un seguro de la pieza, se valoran también los márgenes comerciales y los impuestos”, enumera el tasador.

Lotes equitativos y sorteo a ciegas

Si, además, se trata deuna herencia en la que hay varios herederos, se hacen diferentes lotes para sortearlos. “Los herederos no saben lo que contiene cada lote. Es un sorteo a ciegas. En alguna ocasión me ha tocado estar delante como testigo porque los herederos desconfiaban unos de otros”, cuenta Catalán. Y continúa: “En una ocasión tuve que tasar las joyas en la cámara acorazada de un banco delante de los familiares, del notario y de un empleado de la entidad. Después hice los lotes y una vez numerados, metí las papeletas con el número de cada lote en un jarrón para que cada uno de los herederos fuera sacando una papeleta. Todo esto se hace para evitar peleas y problemas”, explica el tasador.

Otras veces las tasaciones generan mucha expectación por conocer el valor real de unas piezas que se pensaban valiosas. “En una ocasión, una familia estaba deseando conocer el precio de un solitario de brillantes que les había dejado en herencia una tía. El chasco fue enorme cuando les dije que en lugar de brillantes, el anillo tenía circonitas, que tienen muy poco valor”, asegura Catalán.

"Lo recomendable para evitar discusiones es incluir las piezas singulares en el testamento", puntualiza Dámaso Cruz. "Conviene hacerlo de manera individualizada, si es posible con una foto y especificando el lugar en el que se encuentra la pieza", concluye el decano.