Golpe a una banda de transportistas que robaba ropa de Plaza y la vendía en internet

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas implicadas en el robo de mercancía textil aprovechando su condición de transportistas. Según informan fuentes de la Benemérita, tras sustraer la mercancía la ponían a la venta a través de plataformas online. Tres de ellos han sido detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal, mientras que los otros dos están siendo investigados por un delito de receptación. La mercancía salía del polígono industrial Plaza y tenía como destino el extranjero, principalmente el Reino Unido y Francia.

Ha sido el equipo territorial de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas el encargado de llevar a cabo la operación, que comenzó en febrero pasado a raíz de una denuncia presentada por un presunto delito de amenazas con arma de fuego (que resultó ser simulada) y otro de extorsión. La denuncia estaba motivada por una supuesta relación extramatrimonial entre miembros de dos familias y un impago de una deuda entre ambos. El presunto autor de dichos delitos fue detenido al día siguiente de recibir la denuncia.

Durante la investigación, los especialistas de Policía Judicial comprobaron que tanto el presunto autor como las víctimas de la extorsión se dedicaban al transporte de mercancías textiles desde Plaza hasta el extranjero, y durante estos trayectos podrían estar implicados en la sustracción de parte de la mercancía par ponerla después a la venta por internet.

Tras analizar la información y ponerse en contacto con las empresas textiles, los agentes localizaron ventas de los productos, no solo ropa, sino también bicicletas eléctricas y cascos, que debían ser entregados en el Reino Unido y Francia y nunca llegaron a su destino. Las ventas las habrían realizado los propios transportistas o familiares o conocidos suyos.

En el dispositivo establecido para verificar estos hechos, la Guardia Civil localizó a una de las personas que vendía los objetos desde una localidad de la provincia de Zaragoza, y esa persona había salido recientemente de Plaza al extranjero.

Los agentes también comprobaron que las tres personas pertenecientes a las dos familias que estuvieron implicadas en la denuncia por extorsión eran quienes facilitaban el material sustraído al receptador.

Se trata de dos mujeres y un hombre de nacionalidad rumana, con domicilio en la provincia de Zaragoza, que quedaron a disposición judicial. Además, se procedió a la investigación de otra mujer con relación de amistad con los detenidos, por un presunto delito de receptación.

Las empresas multinacionales propietarias de la mercancía sustraída no detectaron los robos de la misma hasta que no se pusieron en contacto con ellas los investigadores, según la Guardia Civil, por lo que no pueden determinar el valor de lo sustraído. No obstante, se están analizando los albaranes de los transportes y por ahora suman 15.000 euros el valor de lo sustraído y lo recuperado. La investigación sigue abierta.