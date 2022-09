Libros para el nuevo curso | "Dicen que llegarán, pero no saben cuándo"

Filas de una hora, dos e incluso, en casos muy extremos, hasta algo más. Esta es la situación que se encuentran muchas familias cuando acuden a las librerías en busca de los libros de texto y el resto del material escolar para que los menores regresen este jueves a las clases. Y, para mayor desesperación, en ocasiones, no consiguen todo lo deseado debido a los retrasos que está habiendo en determinados ejemplares.

"Hace un mes que los encargué en El Corte Inglés y aún no han llegado por el cambio de la ley de educación", explicó Esther Paricio, quien en la mañana de este martes, tras visitar este establecimiento se trasladó a la librería Siglo XXI, sin ningún tipo de éxito en su búsqueda; y posteriormente acudió a la Librería General para intentar hacerse con los materiales necesarios para su nieto que empieza 3º de infantil: "Nos dicen que llegarán, pero no saben cuándo".

Más de una hora estuvo esperando David Rafael Rivas para poder comprar los libros de su hijo, que comienza 1º de infantil. "Van entrando de dos en dos cada media hora", explicó con hartazgo a pleno sol. Confió en, al menos, conseguir alguno de los libros que necesitaba: "Llevo la lista y si no los tienen, iremos a otro sitio".

También Elena Carreras, después de dos horas de fila, esperaba poder hacerse con todos los libros que su hija necesita para comenzar 1º de primaria. "Igual me pego tres horas y luego no hay libros", lamentó conocedora de los problemas que está habiendo con algunos ejemplares. Criticó que las esperas sean "superiores" a las de otros años y también el aumento de los precios. "Se nota bastante. Con la pequeña no es mucho, pero el importe de los de la mayor, que estudia 1º de la ESO, es el doble", especificó esta madre.

También Neli Pillaca, con hijos en 3º y 4º de primaria, aseguró que los gastos por la vuelta al colegio se han disparado. "Este año he gastado más del doble", insistió tras conseguir hacerse con "todos los libros, cuadernos y alguna otra cosa más que necesitaba". Eso sí, después de más de hora y media de espera. Una situación que este miércoles quizás vaya a más en Zaragoza debido a que las familias se podrán bonificar hasta un 15% de las compras con el programa Volveremos del Ayuntamiento.