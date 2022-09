Antonio Gazol: "Ver hacia dónde va esta sociedad me plantea cierto desasosiego"

¡Menudo verano ‘horribilis’ llevamos! Olas de calor, sequía, incendios forestales...

Sí. Es un año que parece al menos extremo. Si miramos las series históricas del registro de temperaturas, los valores son muy elevados, fuera de lo normal.

¿Es un anticipo de lo que está por llegar?

Las proyecciones parecen indicar que hay cierta probabilidad de que las olas de calor, como la que estamos sufriendo, y las sequías prolongadas sean cada vez más intensas y frecuentes. En los próximos años podríamos ver episodios como este o incluso peores.

Todo ello, producto del cambio climático.

Sí. Ya hemos visto cómo los gases de efecto invernadero están contribuyendo al calentamiento del planeta. Si no frenamos esa emisión de gases no conseguiremos doblegar la curva de las temperaturas y, por tanto, esta situación perdurará.

¿Por qué le interesan las plantas?

Igual en parte porque soy de Los Monegros, donde la vegetación es un poco escasa. Y también por la afición a la naturaleza y el monte.

Saldrá mucho al campo.

Sí. Tengo perras de caza y me gusta mucho sacarlas al monte.

¿Cómo nos ayudan los bosques a frenar el cambio climático?

Por lo menos tienen la capacidad de mitigarlo. Tienen una capacidad de regulación sobre las condiciones climáticas y luego está el tema de la captura de carbono. Las plantas leñosas tienen la capacidad de capturar carbono, que si se mantiene en esos bosques no volverá a la atmósfera. Pero aquí hay un problema grande.

¿Cuál?

Si tenemos sequías o elevadas temperaturas, los árboles están sometidos a un estrés. Tienen que parar de crecer o seguir creciendo en condiciones muy malas y pueden causar la muerte del árbol o de la planta. Eso hace que todo el carbono ya no se siga acumulando y quede en forma de madera muerta. Si coinciden las olas de calor y las sequías extremas, lo que tenemos son bosques que están en unas condiciones muy secas, con mucho combustible para quemar, y se generan unos incendios que liberan una gran cantidad de CO2 a la atmósfera.

¿Qué política forestal aplicaría?

Debería ser una política integral donde el bosque se entendiese como un componente más dentro del ecosistema. Tenemos que tratar de aumentar la diversidad dentro de los bosques y fuera y recuperar zonas de pastos. Es mejor intentar hacer una estrategia centrada en la conservación de la diversidad.

Algunos piensan que se ha regulado tanto el medio natural que se ha dejado a su suerte.

Siempre se ha regulado. Más que excesiva regulación, yo hablaría de cambios en el uso que hacemos del territorio.

El Gobierno de Aragón trabaja en un plan forestal, ¿por dónde debería pasar?

Se deberían utilizar especies que sean lo más resilientes posible ante el cambio climático. Además, tenemos que hacer una gestión forestal a diferentes escalas espaciales, partiendo siempre desde lo local y teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada sitio. Y cuantas más opiniones tengamos en cuenta más probable es que acertemos; y para mí, el mundo rural tiene que tener implicación en la toma de decisiones.

¿Qué aprende de los árboles?

Utilizamos sus anillos de crecimiento para tratar de comprender cómo han respondido a las condiciones climáticas en el pasado y así inferir el futuro. Eso sí que es una maravilla: tienen un archivo natural. Al ser especies longevas y sésiles (que no se pueden mover), graban en su memoria todo lo que ha ocurrido.

¿Y qué nos dicen ahora?

Que cada vez están teniendo más problemas para resistir y recuperarse de estos veranos. La ocurrencia de sequías u olas de calor más extremas está generando una pérdida de capacidad de resiliencia de los bosques o árboles.

¿Nos están lanzando un SOS?

Sí. Si observamos los patrones del crecimiento, vemos que en los años 70 y 80 la cosa fue bien, pero luego empezó a bajar. Comenzó con algunas sequías que ocurrieron en la mitad de la década de los 80; después vinieron los años 94-95, que fueron muy secos. Después en 2005 se cortó la cosa hasta 2012. Ahora estamos en 2022; ya tengo ganas de ver cómo será este anillo. Pinta que el crecimiento radical se va a haber afectado.

¿En qué investigación anda?

Trato de entender las causas que hacen que haya una pérdida en la capacidad de resiliencia en los árboles.

¿Y llega a alguna conclusión?

Siempre es la misma: que para que un árbol muera tiene que haber una conjunción de diferentes factores. Lo que me gustaría es encontrar algunas señales de alerta temprana que nos ayudaran a determinar bajo qué condiciones especies o árboles van a ser más vulnerables. A la hora de la gestión nos podría ayudar mucho.

Además de las plantas, ¿qué más le gusta?

El deporte y hacerme preguntas.

¿Alguna que le ronde más?

La pregunta de hacia dónde va esta sociedad sí que me plantea cierto desasosiego; con la situación que estamos viviendo de pandemias que se junta con el cambio climático y los conflictos bélicos. Tengo un niño que nació hace dos meses. Y la relación entre el mundo rural y el urbano me intriga bastante. Me he criado en un pueblo y en los últimos años he visto como que se confrontan más y eso me genera cierto malestar.