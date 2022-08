Los animales, los otros afectados por las llamas en el Moncayo

Las llamas en las Comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja ya han arrasado desde este lunes 6.000 hectáreas desde que el sábado comenzaran a llevarse por delante todo lo que encontraban a su paso en esta zona aragonesa. Consigo se han llevado flora, fauna y la forma de vida de muchos de los habitantes de este área de la provincia de Zaragoza. No obstante, también llegan buenas noticias. Esta vez, protagonizada por un corzo al que agentes del Infoar lograron salvar.

La cuadrilla del 60º retén de la localidad de Murero y el conductor de la autobomba 68, pertenecientes todos ellos al operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Aragón (Infoar) -puesto en marcha a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno autonómico-, se toparon con el pequeño cérvido mientras luchaban contra el fuego que asola el Moncayo y sus alrededores.

En un incendio forestal no sólo se quema vegetación, también mueren animales



Afortunadamente, este precioso corzo 🦌 ha podido ser rescatado en el #IFAñondelMoncayo por los bomberos forestales de la Cuadrilla R60🧑‍🚒 y el conductor de la autobomba B68 🚒



Gracias!!!

Ante el hallazgo, los miembros del grupo no dudaron en sacar sus cantimploras para dar de beber al animal y que así pudiese recuperarse. Además, lo subieron a su vehículo para trasladarlo a otra zona en la que pueda seguir viviendo sin temer ser afectado por el fuego, que este martes ya ha dado un pequeño respiro a los vecinos de los municipios de Vera de Moncayo, Alcalá, Ambel, Bulbuente, Trasmoz, Talamantes, El Buste, Añón y la urbanización Cumbres del Moncayo, que ya han podido volver a sus hogares.

No obstante, no corrieron la misma suerte las casi quinientas ovejas de un ganadero de Alcalá del Moncayo. Este lunes, Pascual y su hermano Benjamín se encontraron sin poder hacer nada ante el grupo de ovinos que no logró sobrevivir a las llamas que desde este sábado asolan la zona del Moncayo.

Y es que cabe recordar que las consecuencias de los incendios forestales no solo afectan al terreno, sino que también a los seres vivos que habitan en él, así como a los medios de vida de los vecinos que ven como parte de su vida, trabajo y esfuerzo desaparece entre las llamas.