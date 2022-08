Ajetreo en la Estación Intermodal de Zaragoza en una tranquila operación retorno en las carreteras

Termina agosto y, con él, las vacaciones de miles de aragoneses. Este domingo la Estación Intermodal de Zaragoza se llenó de muchos que, con tristeza, regresaban a su hogar después de unos días de desconexión para volver a trabajar después del último fin de semana de agosto. Dos vuelos con destino a la capital aragonesa tuvieron retrasos de hasta dos horas en una operación retorno tranquila en la carretera, sin retenciones, pero con ajetreo en la estación. Hasta 16 trenes AVE estaban completos. En algunos negocios de la terminal zaragozana piensan que se vuelve ya a niveles de 2019, antes de la pandemia.

Hubo una mezcla de alegría y desconsuelo este domingo en la estación zaragozana. Algunos llegaron y se reencontraron con sus amigos o parejas, mientras que otros sentían "pena" porque sus vacaciones ya se terminaban y volvía la rutina. "He estado de vacaciones en Italia con unos amigos una semana y media. Nos lo hemos pasado muy bien, pero el sábado ya nos entró la pena porque ya llegaban a su fin. Hoy estamos aún más tristes porque mañana volvemos a trabajar", relataba Raúl Puyuelo, recién llegado a Zaragoza desde Madrid. Este joven aseguraba que "había mucha gente volviendo, se nota que es el último día de la operación retorno". Puyuelo ya pudo disfrutar de otros días de descanso a finales de junio, pero prefirió quedarse en España, en las playas de Salou.

Luisa Masnau regresaba este domingo a Delicias con la esperanza de que en la capital aragonesa no hiciera tanto calor como cuando se fue. "¡Creía que en Zaragoza haría menos calor, qué ilusa! Por lo menos no se nota tanto la humedad", exclamaba la zaragozana, después de sacar las maletas del autobús. Volvía de la playa con su amiga, aunque todavía le quedan unos días libres. "Pensaba apurar hasta el miércoles, que es el último día de mis vacaciones, pero he preferido volver ya para aclimatarme. Esta tarde seguro que me arrepiento", indicaba Masnau. No obstante, su compañera de viaje aún tenía una bala en la recámara: "Todavía tenemos el Vive Latino de la próxima semana".

Dos pequeños paseaban risueños por las dársenas de los autobuses de la estación, inconscientes de que en unos días vuelven al colegio. "Venimos de Port Aventura. Nos lo hemos pasado en grande, pero ahora tenemos que preparar la vuelta al cole. Todavía no asimilan que empiezan dentro de nada", declaraba la madre, Susana Orduna. Todavía les restan algunos días de vacaciones, pero, asegura, "ya no es lo mismo porque sabemos que se terminan".

Vuelta a la normalidad

Este verano ha estado marcado por la vuelta a la normalidad en cuanto a viajes se refiere. Se han eliminado todas las restricciones vigentes por la covid -salvo la mascarilla obligatoria en el transporte público- y eso se ha hecho notar en el turismo. Algunos negocios de la Estación Delicias aseveraban haber vuelto a niveles prepandemia.

"Este año, más o menos, hemos recuperado la normalidad", expresaba Pedro Portero, propietario de la Administración de Loterías El Águila Dorada, situada en la zona comercial de la terminal. "Es cierto también que mucha gente ha salido de Zaragoza, pero a nivel de turistas calculo que hemos recibido los mismos que en años anteriores a la pandemia", sentenciaba Portero. Justo al lado de este establecimiento se encuentra el estanco, donde también dicen haber vuelto a la normalidad, según una trabajadora del local. "Estamos viendo a muchos turistas este año", expresaba la dependienta de la tienda de chuches Belros.

En total, hasta 16 trenes de alta velocidad llegaron completos a Zaragoza desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga. No hubo refuerzos a pesar de ser el último fin de semana de agosto. Por otro lado, dos vuelos con destino a la capital aragonesa sufrieron retrasos.