La cobertura de internet mejora un 7% en Aragón, pero un 15% de la población está en todavía zona oscura

La pandemia ha puesto en relieve la importancia de disponer de una buena conexión a internet en los hogares para teletrabajar, estudiar a distancia o hacer tareas cotidianas como una compra ‘online’. A la ecuación se suma la cobertura móvil, indispensable sobre todo en el medio rural, donde se carece de algunos servicios físicos. Aunque Aragón tiene condiciones orográficas complicadas para que todo el territorio pueda disfrutar de una banda ancha de calidad, en dos años, ha aumentado un 7% la población que puede acceder a una conexión de 100 megas, limitando la ‘zona oscura’ a un 14,5% de la Comunidad.

En total, según datos del Gobierno aragonés, 1.137.294 personas disponen de este tipo de banda ancha en Aragón. Por provincias, Zaragoza encabeza la lista con 882.374 (el 90,7% del total), seguida de Huesca, con 174.920 (el 78,5%) y Teruel, con 78.828 (el 58,7%). Así, la región se sitúa por encima de la media española, e incluso, hasta 12 y 13 puntos por encima de Galicia, Castilla y León o Extremadura. En cuanto a una conectividad básica, las cifras mejoran hasta llegar a cubrir casi la totalidad del territorio: un 97,5% de los aragoneses gozan de cobertura a internet de 30 megas.

La consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento atribuye este auge a todas las inversiones que se han hecho, tanto por parte de la DGA como del Ministerio. Desde 2019, se han destinado 39 millones en mejorar la conexión a internet en el territorio. En solo dos años, se ha invertido el 62% de todo lo destinado a conectividad en los últimos ocho años en Aragón. "Con todas las actuaciones ya contempladas, con la prórroga del ConectAragón, el factor social y las inversiones en recintos empresariales, se va a alcanzar el 92%. Estamos en la senda de acercarnos al 100% de cobertura a 100 megas en esta legislatura", indican desde el departamento que dirige Maru Díaz.

El objetivo ahora sigue siendo el mismo, cubrir el 100% del territorio de una buena conexión a finales de 2023. Para ello, el Ejecutivo invertirá 20 millones. Hasta 9,2 serán de fondos europeos -4,9 para recintos empresariales del medio rural y 4,2 para centros educativos y otros edificios de carácter público-. Además, se destinará otro millón a polígonos -que, explican, ha beneficiado a más de 500 empresas-; y 9,9 millones de la prórroga del ConectAragón, por la que se está mejorando el servicio a 340 centros escolares y 171 núcleos rurales.

Plan UNICO 5G

El pasado mes de junio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanzó las bases que regulan la concesión de las ayudas del Programa UNICO 5G Redes-Pasivas. Este plan está destinado a impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en carreteras y ferrocarriles, y en determinadas zonas rurales que cumplan unos requisitos. Estas infraestructuras pasivas -torres, mástiles...- son necesarias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en áreas donde no hay cobertura y no está previsto que se proporcione en los próximos años.

Fibra ultrarrápida

Ahora, la consejería de Ciencia está desplegando la fibra FTTH, una conexión ultrarrápida que permite velocidades por encima de los 100 megas. El principal problema se encuentra en la orografía y la dispersión poblacional, factores que encarecen mucho la instalación de este tipo de conectividad, por lo que para cubrir el 100% del territorio se necesita un nivel de inversión muy alto, aseguran desde el Ejecutivo. "Pese a todo, se han hecho esfuerzos muy importantes en los últimos dos años, tanto desde la administración autonómica como la estatal, que van a dar frutos muy pronto", aseveran.

Según los últimos datos del Gobierno de España, casi el 78% de las viviendas aragonesas disponen de conexión fija ultrarrápida. Para medirlo se está utilizando una metodología más precisa, que toma como referencia calles y portales en vez de la entidad singular de la población. El Ejecutivo detalla que en Aragón se registran más de 628.000 hogares con banda ancha de al menos 100 megas. La previsión es que, para 2023, un 88,8% del territorio disponga de este tipo de conexión ultrarrápida.

"Perdemos muchos clientes por la poca señal"

"He trabajado muchos años en las grandes ciudades de Aragón y ahora mi nueva oficina es el campo y no puedo desempeñar bien mi labor porque no tengo cobertura", se lamenta Diego Gotor, agricultor en Campillo de Aragón. "Nadie se imagina ir a su oficina y que no haya internet", añade. Al alejarse de su pueblo más de medio kilómetro, pierde la señal y no puede enviar o recibir mensajes, ni siquiera hacer llamadas telefónicas. "Si tengo algún accidente no puedo comunicarme con nadie. Tampoco puedo hablar con mis proveedores", indica el agricultor.

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en el sector primario, por lo que la falta de cobertura móvil también afecta en sus labores. "Me compré un tractor en enero, pero solo le voy a poder sacar el 30% de su rendimiento. No puedo desarrollar agricultura de precisión", detalla Gotor. En su pueblo, la gente está acostumbrada a vivir en estas circunstancias, pero el agricultor dice que "tener acceso a la red tendría que ser lo básico".

Los problemas de cobertura en el medio rural no solo afectan a agricultores. El Horno de Valtorres ha cumplido ya un año y, en sus inicios, Blanca Piquero, la regente, tenía que salir al exterior del recinto con el datáfono para poder coger algo de cobertura y que sus clientes pudieran pagar con tarjeta. "Ahora tenemos dos líneas gratuitas de internet, pero no disponemos de buena cobertura móvil", explica Piquero. Esto se traduce en un gran problema para el negocio, ya que dependen de la gente de la comarca y la que está de paso. "Estas personas llaman para reservar, pero el teléfono suena y a veces incluso no registra la llamada, por lo que estamos perdiendo muchos clientes", se lamenta la regente. Incluso, en alguna ocasión, los comensales han abandonado el establecimiento por este motivo, además de por la baja señal de internet. "Hay algún cliente que debe estar localizable y aquí no le llegan las llamadas. Es una faena", subraya.