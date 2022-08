Sube el precio medio de la vivienda de alquiler en Aragón y supera los 8 euros por metro cuadrado

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda de alquiler en Aragón supera ya los ocho euros, alcanzando valores máximos en la comparativa de los últimos años, según datos del portal inmobiliario Fotocasa, que habla de una subida interanual de un 3,3% en el segundo trimestre y un precio medio de 8,69 euros/metro cuadrado al mes. Mientras que según Idealista, dicho precio medio sería algo inferior, 8,3 euros/metro cuadrado,, si bien la subida respecto a julio del pasado año sería superior, del 5%.

Una tendencia alcista –no hay datos oficiales más allá del registro de fianzas presentadas ante la DGA por alquiler de viviendas– que reconoce también Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón (API). "Sí puede hablarse de un incremento inter-anual del 2% al 3% en el precio medio de la vivienda de alquiler en Aragón. Apenas suponen este tipo de viviendas el 25% del mercado mientras que más del 75% es en propiedad. Y el precio medio del metro cuadrado ha alcanzado los 8,3 euros", corrobora.

Aunque desde el Gobierno de Aragón, recuerda este experto, "están empezando a impulsar promociones de vivienda de alquiler –más de un millar solo en Zaragoza– en el pasado se ha hecho muy poca". A su juicio, "falta esa cultura de inversión en este tipo de viviendas, cada vez más necesarias dado que son las únicas a las que pueden optar los jóvenes, que no tienen recursos para adquirir nada en propiedad". "Hace falta más vivienda de alquiler en buenas condiciones y a precios razonables de 500 o 600 euros", insiste Baena, ya que después de la pandemia, con el crecimiento de la actividad económica, vuelve a haber un repunte en la demanda.

Javier Caudillo, propietario de Pirineos Casa, en Huesca, reconoce que están «a cero» en vivienda de alquiler: "Puede que tengamos un par de pisos. Mientras no se cambie la norma o se dé alguna garantía al propietario, esos pisos vacíos que hay no saldrán al mercado". Y la falta de oferta irá a más. "La gente joven quiere emanciparse y no pueden comprar al no disponer ese 30% para la entrada".

"Hasta que no se equilibren derechos y obligaciones de las partes en vivienda de alquiler, los propietarios no las sacarán al mercado", advierte Luis Fabra, director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que insiste en que "el precio no se ajustará hasta que no se consiga incrementar la oferta".

"La presión de la demanda sobre una oferta menguante hará que los precios sigan creciendo", según Francisco Iñareta, portavoz del portal Idealista, que reconoce que Aragón no es de las comunidades que más sufran "la reducción en el último año del ‘stock’ de viviendas en alquiler, del 37% en España, y que en Zaragoza ha supuesto una caída superior al 17%".

Más información El Adif adjudica un proyecto de mejora del tren Zaragoza-Teruel-Sagunto por 45 millones

Del conjunto de Aragón, la tensión alcista en el precio de la vivienda de alquiler, señalan desde Fotocasa, se nota sobre todo en Zaragoza capital y provincia. "La demanda de alquiler ha resurgido de manera tan rápida que al mercado no le está dando tiempo a absorberla. Y si a eso se suma el descenso de la oferta en los últimos meses, el desfase es más acentuado", comenta María Matos, portavoz de Fotocasa.