Hozona, la empresa oscense que promueve la bici eléctrica para conocer el territorio aragonés

Iván Castro estaba en segundo de carrera cuando la idea de abrir un negocio llamó a su puerta. Pero de no haber sido por su naturaleza emprendedora, nunca la hubiera abierto. Por aquel entonces trabajaba organizando fiestas acuáticas en pueblos sobre todo de Huesca, mientras estudiaba Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "Me ofrecieron quedarme con los hinchables y la cartera de clientes y acepté", resume. Al principio solo se dedicaba a ello en verano y el primer año organizó 114 eventos de este tipo. Cuando terminó sus estudios decidió dedicarse por completo al negocio y fue ampliando la oferta.

De aquello han pasado 16 años y ahora Hozona, como se llama esta empresa con sede en La Cartuja de Monegros, tiene más de 50 empleados en la temporada alta. Con el tiempo, a la aventura de Iván se sumó como socio José María Mur. Juntos capitanean esta entidad que es como una gran familia donde el salario de los trabajadores no es solo económico. "También tenemos en cuenta lo que se llama el sueldo emocional, con adelantos de nóminas, no contabilizar siempre las vacaciones, conciliación, empresas amigas que hacen descuentos a todos nuestros técnicos… Al final del verano, por ejemplo, hacemos una paella para todos porque muchos no se conocen", explica Iván.

La mayoría son gente joven, a partir de 23 años, y de la zona donde se presta el servicio. Así, Hozona está creando empleo en el medio rural aragonés, y sus clientes principales son Ayuntamientos que contratan sus servicios para que la empresa los preste a los vecinos. "En este tiempo nos hemos ido adaptando a lo que se va demandando. Nuestras cabezas no paran y siempre estamos innovando. Se nos ocurren cosas nuevas y no decimos que no a nada. Si una localidad tiene cierta necesidad, adaptamos el presupuesto, por ejemplo, a una subvención que hayan recibido", detalla.

Parece que la fórmula funciona ya que actualmente para Hozona no hay temporada alta y tiene un gran volumen de trabajo durante todo el año. "Este es el primer año que hemos tenido que decir que no a algunas solicitudes porque no teníamos recursos y si aceptábamos, íbamos a perder en calidad. Cuando vemos que podemos morir de éxito decimos que no y nos preparamos para poder llegar a todo la siguiente temporada", apunta Iván Castro

En la actualidad Hozona es la empresa más grande de España en organización de fiestas acuáticas. Este fue su primer campo de acción y ahora se incluye dentro de unos de sus pilares de actividad, la recreación. En este ámbito, ahora se ofrecen campus y campamentos. En aras de la diversificación, la empresa de Iván y José María trabaja en otros tres ámbitos: sus técnicos ofrecen formación reglada a través de cursos del Inaem, hacen labores de gestión de instalaciones deportivas públicas y privadas; y hay una tercera línea de negocio dirigida al turismo y medio ambiente. "Trabajamos en la dinamización del medio natural a través del deporte·, explica Iván. Así, la empresa está detrás del segundo centro de BTT más grande de Aragón, el Monegros Sierra de Alcubierre, y también han creado otro en la Ribagorza.

José María Mur, en primer plano, e Iván Castro, al fondo, son los socios de Hozona H. A.

Hozona ha promovido además el bautizado como Sendero por la Igualdad, un proyecto llevado a cabo de la mano de Concilia, y está llevando las bicis eléctricas de montaña como medio turístico a varios puntos de la Comunidad. "Prestamos servicio de alquiler en colaboración con los Ayuntamientos, por lo que el precio es más económico". Uno de los últimos lugares a los que han llegado sus bicis es al Reino de los Mallos y se pueden alquilar desde este verano en Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego, Biscarrués y Bolea. Villanúa, en La Jacetania, es otra de las localidades en las que se puede disfrutar de este servicio desde hace varias semanas.

Gracias a la puesta a disposición de las bicis eléctricas, el entorno se puede recorrer de una forma diferente, más activa y sostenible. "Se trata de ofrecer una alternativa para que vecinos y turistas puedan disfrutar del territorio con más libertad y dispongan de la oferta de bicicletas a un precio accesible".

"Tuve que elegir entre una reunión importante o una oposición"

"Para ser emprendedor hay que valer pero la gente nace para esto", dice Iván. Él es una de esas personas y, por si había alguna duda, la vida le obligó a tomar una difícil decisión, probablemente la que marcó el curso de todo lo demás. "Al principio no podía vivir solo de Hozona por lo que también me estaba preparando oposiciones de profesor de Educación Física. Justo el día del examen también tenía una reunión importante relacionada con el negocio y elegí acudir", recuerda.

El camino que tomó es el que le ha llevado hasta donde está hoy y no se arrepiente de haber tirado por tierra un año de preparación para conseguir una plaza de empleo público. "Para esto hay que valer porque se invierten muchas horas y no te puedes estancar y siempre tener ilusión. La cabeza funciona por sí sola e incluso estando durmiendo de repente se te ocurre algo", asegura.

Con este espíritu no es de extrañar que entre los objetivos de Hozona siempre haya uno claro: evitar la monotonía empresarial. Gracias a ello, la empresa incluso salió reforzada de la pandemia. "Ideamos un proyecto de alquiler de bicis de spining para casa que resultó ser un negociazo. Teníamos 220 repartidas en gimnasios de varias localidades que estaban cerrados. Además, creamos el proyecto Pueblos Activos, como un gimnasio desde casa pagando unas cuotas. Rutas de miradores o una estación de servicio para bicis en la que la gente pudiera ver rutas o tener a su disposición herramientas de reparación son otros de los proyectos que se lanzaron durante los meses más críticos de la covid-19.

Desde entonces, Hozona no ha parado de crecer, tanto en empleados como en clientes y en nuevos servicios. Su ámbito de acción principal es Aragón y Cataluña, aunque también trabajan de forma puntual en Navarra. Sea donde sea, la vida activa y saludable van por delante y abanderan cualquier de las actividades con las que esta empresa busca la dinamización a través del deporte.