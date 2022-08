Los aragoneses suspenden la gestión del Gobierno central en la crisis energética

Los aragoneses recelan de la escalada de precios de la energía, censuran al Gobierno por su gestión en esta crisis pero, no obstante, muestran confianza en que el otoño no vaya a traer la temida recesión. Estas son algunas de las conclusiones que pueden extraerse de una encuesta A+M para HERALDO en la que se repasan las medidas que acaban de ser adoptadas en aras del ahorro energético. Las limitaciones a las temperaturas en los establecimientos, el apagado nocturno de escaparates –que ha traído de cabeza a los comerciantes en la última semana– o las privaciones que las familias están dispuesta a hacer para poder pagar la factura de la luz son algunas de las cuestiones sobre las que se ha preguntado a los ciudadanos.

Respecto al decreto recién aprobado y cuyas medidas se pusieron en marcha el pasado miércoles, es curioso comprobar que a los aragoneses les preocupa más la limitación de la temperatura en las calefacciones (a 19 grados) que en el aire acondicionado (a 27), cuestión en la que hay división de opiniones sobre si es apropiado (45,6%) o indebido (46,3%). Más dudas hay sobre la obligatoriedad de disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso (un 68,3% lo ve poco o nada necesario), mientras que el apagado de escaparates a las diez de la noche tampoco es una medida que haya calado especialmente: el 49,2% de los consultados cree que es «poco o nada» útil en la batalla contra el despilfarro energético.

Con estos datos y ante la pregunta acerca de cómo se valora la gestión del Gobierno, los encuestados otorgan un rotundo suspenso al Ejecutivo de Pedro Sánchez: el 72,9% considera su trabajo «ineficaz o muy ineficaz», en contraste con el 18,7% que sí apoya las medidas y cree que se camina en la dirección correcta.

Preocupa a los aragoneses la subida de precios del gas, los carburantes, la electricidad y, obviamente, su repercusión en la alimentación y la cesta de la compra. Lo que más trastoca la economía doméstica está siendo la factura del gas (a quienes disponen de él), seguido de las gasolinas, que afectan «mucho o bastante» al 78,5% de los consultados, a pesar de los descuentos implementados por el Gobierno.

Qué traerá el otoño

Otra cuestión relacionada con la crisis energética es la recomendación de recurrir al teletrabajo, que parece que en teórico se ve con buenos ojos (hasta un 44,5% lo aprueban y un 10,2% no se pronuncia), si bien a la hora de aplicarlo –incluso tras dos años de pandemia– se generan más dudas: el 61% de las personas activas cree que no podría implantarse en sus puestos de trabajo.

En la encuesta también se tantean opiniones sobre cómo será la situación económica a la vuelta del verano, dado que algunos analistas temen que los precios sigan escalando y se pueda llegar a dar una profunda recesión. En este sentido, hay bastante optimismo y la mayoría no cree que se vayan a presentar los peores escenarios: un 24,4% ve «muy o bastante probable» que la economía se estanque mientras que un 45,5% no contempla esas posibilidad. Además, un 78,1% de los aragoneses considera que su situación «se quedará igual» en los próximos tres meses, en los que no prevén grandes gastos sorpresivos ni tampoco ingresos extraordinarios. La encuesta de A+M para HERALDO se completó la semana pasada, justo en el momento en el que algunas comunidades autónomas cuestionaban las medidas que se estaban comenzando a diseñar.