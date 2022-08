Al final hasta el Pilar se apagó en la noche del ahorro

Hubo que esperar a las 22.00 para que se despejara la incógniga de la primera jornada de implantación del plan ahorro energético. ¿Cómo y quién apaga la iluminación de la basílica del Pilar? Hasta última hora el Ayuntamiento de Zaragoza y el Cabildo Metropolitano no se habían puesto de acuerdo sobre quién tenía la competencia. El Consistorio sí paga religiosamente la factura, pero el problema parecía radicar en que ambos desconocían dónde se encontraban los fusibles en cuestión. Al final, alguien debió encontrarlos, porque la imagen del templo a oscuras, especialmente por la parte posterior sorprendió a todos.

A media tarde parecía que solo iban a desaparecer las luces interiores de las torres, por lo que explicaron desde el Cabildo, pero el dilema dio un giro inesperado. "He podido saber que el mando está dentro del Pilar y he dado la orden a un empleado a las 16.00 para que, de momento, se apaguen permanentemente. Más adelante ya se automatizará", explicó el deán, Joaquín Aguilar.

La confusión generalizada fue mucho más allá. La medida marcaba el miércoles como el inicio de la nueva normativa. Para unos la medianoche del martes, pasadas las 00.00, ya tocaba dejar a oscuras los escaparates. Nada más alejado de la realidad. Según el Ejecutivo no era obligatorio hasta este miércoles, que fue cuando la oscuridad se hizo en los comercios y grandes cadenas que suelen tenerlos encendidos en verano hasta las 23.00 o las 00.00, porque pocos aguantan más allá.

"Nos ha mandado el encargado un guasap desde sus vacaciones para decirnos que cuando cerremos apaguemos todo el escaparate", explicó a el empleado de la The Sneaker One de la calle de Alfonso I. A su parecer la normativa era "demasiado precipitada" y el tema "más preocupante", el cierre de puertas para evitar despilfarrar energía. En este negocio las vitrinas con las zapatillas relucían un rato después de bajar la persiana y durante toda la noche había una mínima iluminación para resaltar algunos pares. A pocos metros, la dependienta de la tienda Rosa Clará comentó que hace ya unos días un técnico reprogramó el apagado de las luces para cumplir con el decreto.

Un análisis nocturno permitía ver también las diferencias entre grandes y pequeños comercios y entre los barrios más transitados y los menos. "En esta zona la mayoría ya venimos apagándolos a las 22.00, no nos afecta mucho, todo lo contrario que la temperatura", Begoña Abad, presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de la capital aragonesa. "A lo mejor en las calles del entorno de la plaza del Pilar y el centro histórico les vale la pena mantener los escaparates iluminados, pero no en esta parte de la ciudad no", dijo. Una opinión que compartió su homólogo del sector comercial de la avenida de Madrid, Sergio Bretos, aunque lamentó que la "sensación de inseguridad" aumentará.

La gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno, explicó que los escaparates del complejo son competencia "de cada uno de los operadores" y que se ha informado a todos "de los cambios en el BOE para que puedan aplicarlos bajo su criterio". Subrayó que "la preocupación energética siempre ha sido uno de los pilares básicos para el centro" y que se han logrado reducciones del consumo de hasta un 20%. El 14% del consumo total energético del centro está cubierto por los paneles fotovoltaicos instalados en las propias instalaciones.

Las medidas energéticas se colaron hasta en las fiestas de San Lorenzo, en las que se puede perdonar que el ahorro se posponga por unos días. Fue de la mano del presidente aragonés, Javier Lambán, que, aunque alineándose con el Gobierno español, volvió a abogar por la flexibilización a la hora de aplicarlas y por "resarcir e indemnizar a los negocios por este coste suplementario".