La delegada del Gobierno en Aragón asegura que los medios disponibles en el incendio del Moncayo son "más que suficientes"

La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado, en Albeta, para conocer el estado del incendio forestal en el Moncayo, y ha asegurado que los medios disponibles para su extinción son "más que suficientes" y "proporcionados" a la situación actual.

Rosa Serrano ha manifestado su apoyo a los vecinos de los municipios desalojados y ha destacado que se tiene constancia de varios focos activos. “Ha sido un incendio que ha avanzado de forma muy rápida, pero muy rápida ha sido también la respuesta para contenerlo. Esto ha sido decisivo para proteger los cascos urbanos”, ha destacado la delegada, que ha vuelto a hacer énfasis en la ágil coordinación institucional. “La situación es delicada y el incendio es complejo, necesitamos tiempo y que la meteorología acompañe. La previsión es que la temperatura aminore, pero el viento aún seguirá siendo intenso, por eso son importantes todos los esfuerzos con los que se está haciendo desde ayer para contener el fuego”, ha declarado.

Serrano ha aclarado que a pesar de que descienden las temperaturas, habrá ráfagas de viento "bastante fuertes", lo que impedirá seguir avanzando en las labores de extinción con más rapidez. "Los medios son más que suficientes para la extinción del fuego, de manera que hay que mantener la calma y esperar a conocer la previsión y análisis de la zona", ha añadido Rosa Serrano.

Además, ha calificado de "fundamental" la colaboración entre administraciones, y por su puesto, el trabajo de los vecinos, de los agricultores de la zona, y de Guardia Civil.

“Aunque los cascos urbanos no han sido dañados, aconsejamos a los afectados que por favor no regresen, debemos tener calma para que no haya que retroceder”, ha explicado.