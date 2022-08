Pueblos aliados por su futuro: "Se están recuperando servicios que ni soñábamos volver a tener"

El alcalde de la localidad zaragozana de Biel, Camilo Deza, es de la opinión de que si más gente no vive en pueblos pequeños como el suyo (en torno a 70 vecinos residen todo el año, aunque están censados 140) no es porque no quieran sino porque "se les pone difícil".

"Con facilidades se animaría a la población a moverse de una ciudad a una localidad pequeña. La vivienda es más barata, con el teletrabajo no hace falta estar yendo físicamente a una oficina todos los días para sacar adelante las tareas y la calidad de vida es, a mi juicio, mejor", resalta Deza como ventajas de un entorno rural. Al mismo tiempo, sostiene que el hecho de vivir en una gran urbe no debería tener ventajas frente a un pueblo para disponer "de según qué servicios básicos".

Hasta hace poco en este municipio de las altas Cinco Villas solo había abierta una panadería ("que hace una labor altruista facilitando otros productos", dice) y para hacer la compra los vecinos se tenían que trasladar a Ejea de los Caballeros, la localidad más próxima (a 52 kilómetros). "Hablamos principalmente de personas de edad avanzada; algunos ya ni pueden conducir y se les acentúa el problema. Tienen que ir sus hijos, nietos, sobrinos... a conseguirles esos mínimos para que puedan continuar viviendo en la localidad", apunta. Tampoco el vecino El Frago -en el que residen 60 personas de forma continua- contaba con una tienda ni con otros servicios. Su alcalde, José Ramón Reyes, recuerda que el de peluquería lo perdieron la friolera de hace 20 años.

Ambos municipios zaragozanos están detrás de un proyecto piloto de colaboración de multiservicios entre entidades locales -el proyecto 'Creando Futuro'- de 18 meses de duración y que cuenta con financiación europea (Feder). Según explica el regidor de Biel, Adefo (Asociación para el desarrollo y fomento de las Cinco Villas) de Ejea le dio a conocer este tipo de fondos (han percibido alrededor de 60.000 euros) y las posibilidades de actuación. "Contacté con el Ayuntamiento de El Frago para ver si quería formar parte del mismo y nos dijeron que 'sí'. Queremos comprobar si este tipo de servicios pueden tener viabilidad económica en localidades tan pequeñas como las nuestras. Y en el caso de que no la tenga, quizá mediante fondos públicos se pueda dotar a estas zonas despobladas de los mismos", explica.

En concreto, los servicios a los que se refiere son las dos tiendas 'Arba' (de alimentación e higiene) que se abrieron a primeros de año (en locales públicos), en los respectivos pueblos, más los servicios de peluquería, podología, ayuda psicológica y fisioterapia que no existían y que ofrecen a demanda de los vecinos. "Se trata de conseguir una red de contactos locales a los que les pueda interesar subir a estas localidades en momentos puntuales a dar este tipo de servicios", detalla Carmelo Deza.

El Colectivo Baladí, formado por seis jóvenes 'urbanitas' asentados en El Frago, es el encargado de gestionar estos servicios (bajo la supervisión de los dos consistorios) tras ganar la licitación del proyecto, que salió a concurso público. Asimismo, cada mañana visitan a personas mayores que no pueden salir de casa para atender sus necesidades (dentro de la iniciativa 'Buenos días' puesta en marcha en Biel y El Frago, junto con otras destinadas a la tercera edad).

Jaime Andrés, uno de los miembros del colectivo, señala que la experiencia está siendo muy positiva y cuenta que los vecinos están muy agradecidos de que se abran establecimientos comerciales y haya nuevas iniciativas en los pueblos, "que no es lo habitual". "Ponen en valor el poder salir de casa y que a 30, 50 o 100 metros puedan adquirir el aceite, la conserva, la leche... sin necesidad de toda la logística de bajarse a Luna o subirse a Luesia a lo que sea. Es verdad que el volumen de ventas está ajustado a la realidad de estos pueblos, habitados por menos de cien personas. Es una tienda que cubre necesidades de olvidos, para momentos puntuales y de gente que no se puede desplazar tanto. Desde esos objetivos, de cubrir ese tipo de demandas, estamos contentos. Además, está concebida como un espacio de socialización, donde con la excusa de acercarte a por un brick de leche tengas una conversación con otro vecino", comenta.

Las dos tiendas multiservicios 'Arba' abren tres días a la semana, en horario de mañanas, y ofrecen productos de la comarca de las Cinco Villas y alrededores haciendo énfasis en lo ecológico y alimentación agranel. "Vamos ajustando precios para que sean asequibles e incorporando artículos a demanda de los vecinos. Ahora hemos empezado a ofrecer productos frescos, como huevos, quesos y embutidos, entre otros, de caducidad más larga", cuenta Andrés, que añade que también han iniciado el pasado julio clases de gimnasia de mantenimiento, que se suma a los otros servicios que ofrecen.

Productos agranel que se venden en las dos tiendas multiservicios de Biel y El Frago. Colectivo Baladí

Por su parte, el alcalde de El Frago advierte de que se intenta que los profesionales que acuden a estas poblaciones sean de la zona; así la peluquera es de Luna, la fisio de las Cinco Villas, el podólogo de Huesca... "La gente está contenta. Al final estamos ofreciendo cosas nuevas; se están recuperando servicios que ni soñábamos volver a tener", dice José Ramón Reyes, crítico con la actuación de las instituciones ante la despoblación del mundo rural. "Si paso a enumerar nuestras dificultades... La burocracia, las comunicaciones, la falta de inversión real de apostar por los pueblos... El mayor problema es que las instituciones no cogen el toro por los cuernos. Si quisieran acabar con la España vaciada se termina pronto: poner facilidades fiscales al autónomo o pequeña empresa que quieran emprender, tal y como se ha hecho en Alemania o en las Tierras Altas de Escocia. Y Navarra tiene unos beneficios para los emprendedores brutales, invierte 50 millones y Aragón, uno. ¿Queremos emprender o no? Hay que pensar en territorio", subraya.

En septiembre de 2023 concluye el periodo de 18 meses que dura este proyecto piloto, pionero en la provincia de Zaragoza. Será momento de analizar los resultados y ver lo que ha funcionado y lo que no. "La respuesta es buena, pero necesitamos limar todavía cosas. Está siendo un proceso lento; esto es prueba y error", concluye Camilo Deza.

Por otro lado, recordar que la Diputación de Zaragoza ha lanzado por primera vez una línea de ayudas para apoyar la puesta en marcha de tiendas multiservicio en los pequeños municipios de la provincia. Dichas subvenciones están dotadas con 500.000 euros (con un límite de 40.000 euros por solicitud), van destinadas a aquellos ayuntamientos en cuyo municipio no haya ningún otro comercio y pueden solicitarse hasta el próximo 12 de agosto. "Con los fondos que reciban, los consistorios beneficiarios podrán financiar tanto gastos de adquisición del inmueble en el que se instalará el multiservicio rural como obras de mejora y/o acondicionamiento del local o el coste de los equipamientos necesarios para el funcionamiento del nuevo establecimiento", informa la institución.