La falta de nefrólogos obliga a cerrar hemodiálisis del Hospital Militar de Zaragoza durante parte del verano

La falta de un nefrólogo en el servicio de hemodiálisis del Hospital Militar de Zaragoza, ante la imposibilidad de encontrar a un sustituto para cubrir las vacaciones de la profesional que lo atiende, ha obligado a cerrar esta unidad durante parte del verano. Fuentes militares confirmaron que la especialista encargada, que es personal del Hospital General de la Defensa, se encuentra de vacaciones las primeras quincenas de julio y agosto y, al no poder cubrir la vacante, se acordó con el Gobierno aragonés derivar a los pacientes a otros centros de la capital aragonesa.

Los siete pacientes que acuden habitualmente a recibir su tratamiento a este centro van a poder continuarlo con normalidad durante los meses estivales en otros centros. Cuatro de ellos acudirán al hospital Miguel Servet y otros tres a las instalaciones del San Juan de Dios. La idea es que la unidad de hemodiálisis del Militar vuelva a su actividad normal en la segunda quincena de agosto, señalaron fuentes del centro hospitalario.

Estas mismas fuentes apuntaron que el servicio cuenta con dos plazas de nefrología, pero uno de los facultativos se encuentra de baja, por lo que ha sido imposible que se turnaran durante las vacaciones de verano.

El Partido Popular ha criticado la falta de profesionales y la suspensión de esta prestación durante la temporada estival, de lo que responsabilizó al Gobierno aragonés. La portavoz de Sanidad del grupo conservador en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha subrayado que esta situación es consecuencia "del recorte del 4% en el presupuesto del área, acometido durante el presente 2022". "Es un grave perjuicio para las personas que requieren el tratamiento de hemodiálisis y que es consecuencia de la decisión de la consejería encabezada por Sira Repollés de no contratar a ningún profesional sanitario para cubrir las vacaciones de la plantilla", ha asegurado la diputada popular en un comunicado de prensa.

Marín ha recalcado que el servicio de hemodiálisis es "fundamental, necesario e imprescindible" para los enfermos renales y que con la decisión de no prestarlo en el Hospital Militar durante los meses estivales lo que provocan son "molestias" en unas personas que se sienten "despreciadas" por los responsables políticos que "deberían velar por su salud".

Desde el Gobierno aragonés han aclarado que la actividad de hemodiálisis en el Militar se ha suspendido "ante la imposibilidad por parte del Ministerio de Defensa de sustituir a la nefróloga que tienen en plantilla porque no hay profesionales". Asimismo apuntado, tal y como también señalaron desde el propio centro, que la cobertura de esta plaza no depende del Salud ya que se trata de personal del Hospital General de la Defensa y no del Servicio Aragonés de la Salud.

El centro acogerá a pacientes de Psiquiatría del Royo Villanova

El Hospital Militar de la capital aragonesa recibirá a pacientes de la planta de Psiquiatría del Hospital Royo Villanova a partir de septiembre. El traslado está previsto coincidiendo con el inicio de las obras que el Instituto Aragonés de la Salud proyecta llevar a cabo en las instalaciones del centro sanitario del barrio de San Gregorio. Fuentes militares han señalado que, en principio, esperan acoger a 18 pacientes de este unidad y que su estancia en las instalaciones podría prolongarse hasta prácticamente hasta finales de 2022.

Las instalaciones han atendido en los dos últimos meses a 24 militares ucranianos, de los que 17 continúan ingresados al haber sufrido heridas graves y complejas, y otros siete reciben tratamiento ambulatorio y residen en hoteles de la ciudad atendidos por una de las entidades sociales que trabajan con refugiados.