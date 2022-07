Miguel Alcañiz: "La gente se da más cuenta de que para defender los valores comunes hay que invertir en Defensa"

El teniente general aragonés Miguel Alcañiz ha celebrado este sábado su nombramiento como hijo predilecto de Maella, pueblo donde nació hace 67 años. Ha estado arropado por los vecinos de la localidad, los seis alcaldes del municipio que ha tenido en la democracia; el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada; la exdelegada del Gobierno, Carmen Sánchez, y nueve generales que le han acompañado en su dilatada historia militar, así como miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) que él dirigió.

¿Qué siente un maellano al ser nombrado hijo predilecto de su pueblo?

Nací en Maella hace 67 años y ser hijo predilecto es un orgullo enorme. Es vivir un sueño y agarrarme todavía más a mis raíces. Siempre me he expresado con naturalidad que era maellano y ahora lo diré con más alegría. Suelo decir con honra que soy aragonés y español. Nuestro refranero dice que no hay profetas en su tierra y esta semana no se va a cumplir esta paremia de origen bíblico. Yo soy profeta en Maella. En mi larga trayectoria de carrera militar he tenido muchas distinciones, recompensas y medallas, pero la que más valor tiene es ésta porque me hace muy feliz que me reconozcan en mi propia patria chica.

Más de 200 personas invitadas en el acto con representantes de todos los lugares, origen y condición…

El Ayuntamiento ha querido invitar a representantes políticos: el presidente de las Cortes de Aragón y diputados; representantes del Gobierno de Aragón, compañeros del estamento militar a lo largo de mi carrera que se han querido sumar. Han venido ocho o nueve generales a Maella el fin de semana, junto a los amigos de la infancia, los vecinos... Y he querido también que estuvieran los cinco alcaldes que han precedido al actual, porque he tenido muy buena relación con ellos. El cine Goya estaba lleno, no cabíamos más.

¿Qué balance hace de su dilatada carrera profesional, desde su paso por la Academia General Militar en 1973, estar al frente de las fuerzas pesadas o de la UME (Unidad Militar de Emergencias)?

De todos los destinos guardo un gran recuerdo. Cuando pasé por la División Acorazada, que es la más potente del Ejército de Tierra, fue un honor mandar sus misiones tanto interior como exterior. Al dirigir las Fuerzas Pesadas, aglutinaba cuatro brigadas y era muy interesante. El colofón fue la Unidad Militar de Emergencias, que es la más reconocida por la sociedad, pero todas son igual de necesarias. Si ahora estás en una misión en Letonia das seguridad a toda Europa y España, pero la UME es lo más directo para tu población al evitar un desastre como una inundación, una nevada o la covid. Todas han estado muy bien, pero la última es la más reconfortante y la más exigente.

Ha pasado por misiones en Bosnia, Kosovo o Líbano. ¿Cómo marca en un momento complicado en la política internacional, con la guerra de Ucrania y Rusia?

Las misiones te dan una visión de España y su importancia en el exterior, donde proyecta su diplomacia y vectores estratégicos con el Ejército, entre otras cosas. Cuando salí la primera vez a Bosnia-Herzegovina, en 1994, estaban en plena guerra de los Balcanes y fue gratificante ir a aprender allí. Nuestra labor era evitar más muertes entre los contendientes e instaurar la paz por orden de la ONU. Eso fue maravilloso. En Kosovo fue parecido porque había una guerra virulenta entre la parte albanesa y kosovoserbia, que fue muy dura. Cuando se vio más mi acción fue en el Líbano, en 2011, porque ya era general y me toco ser el jefe del sector este de Unifil. Allí tuve que utilizar mis mejores artes, junto a mi brigada, tanto en diplomacia como en fuerza para evitar los confrontamientos entre libaneses e israelitas. Guardo un buen recuerdo de nuestro despliegue por la línea Blue Line. Y las ayudas en los pueblos y las gentes de allí, que te marcan de por vida. He dejado muchos amigos: nos seguimos escribiendo mensajes o llamándonos de vez en cuando al Líbano porque fueron seis meses muy intensos.

Ser licenciado en Periodismo facilitó muchas comunicaciones y actuaciones para los periodistas que llevan Defensa. ¿El Ejército necesita más mano izquierda con la prensa?

Los ejércitos, tradicionalmente, son poco permeables a la prensa. Pero como yo conozco bien el Ejército y la profesión de los periodistas, porque me licencié y me doctoré, siempre he intentado facilitar su labor. He intentado dar una cara amable que os dejará hacer vuestro trabajo porque es fundamental. He concienciado a todos mis mandos y superiores para respeten y ayuden a contar lo que estamos haciendo. El Ejército está para servir y ayudar, como dice el lema de la UME. No hay nada que esconder y los militares debemos ser permeables.

En la segunda semana de junio, la UME de Aragón afrontó ocho incendios, algo casi inédito. El cambio climático, con los 40 grados vividos esos días y el posible alargamiento del verano hasta octubre, ¿puede hacer que la UME tenga que variar su forma de actuar?

El cambio climático se nota en todos los campos de nuestra vida social y en los que trabaja la UME como catástrofes y desastres medioambientales. Antes teníamos muchos incendios forestales, pero eran pequeños, y ahora tenemos grandes incendios debido a la masa forestal, combustible y a la sequía. Con estos parámetros -el 30% de mayor temperatura, el viento y la humedad- se provocan esos grandes fuegos. Es verdad que no es habitual tener ocho incendios en una semana. Estamos haciendo una gran labor en la especialización y formación de nuestra gente. Creamos la Escuela Militar de Emergencias y se hacen unos cursos, de los que salen muy preparados los militares y los mandos, y ofrecen una garantías y eficacia para cualquier misión. Si en Aragón hay más incendios de lo normal pueden traerse más medios de la UME delos batallones de Madrid o Valencia para reforzarlos. No está previsto incrementar el personal, pero si hubiera unos datos malos varios años el Gobierno lo estudiaría y lo haría.

¿Qué sensación le queda de la cumbre histórica de la OTAN en Madrid en medio de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Cree que España alcanzará el 2% del PIB en gasto militar?

La OTAN no se sabía hace unos años hacia donde se dirigía, pero la invasión de Ucrania por Rusia ha cambiado totalmente la percepción. Tiene muy claro que el enemigo está en el flanco este, la parte rusa. China es otro país enorme y potencia mundial que se está expandiendo por varios continentes y forma un frente diferente al mundo occidental. La OTAN ha redactado un nuevo concepto estratégico que marca las directrices para los próximos diez años. Tendrá que seguir mirando hacia el este, a Rusia, pero no podemos olvidar bajo ningún concepto el flanco sur, que nos interesa muchísimo por la inmigración y las relaciones con el Magreb. Nos están dejando tranquilos e insisten en que un ataque a cualquier parte del territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla, o que vaya contra la integridad del Estado, es un ataque contra la OTAN. La gente se está dando cada vez más cuenta de que para defender los valores comunes que nos unen a todo Occidente, que son la libertad y la democracia, hace falta invertir en Defensa. Paulatinamente, el Gobierno irá invirtiendo hasta llegar a esos estándares que exige la OTAN del 2% del PIB.

Los americanos han anunciado que van a traer dos barcos más a la Base de Rota ante posibles ataques. ¿Cómo lo interpreta?

La alianza con Estados Unidos siempre es buena porque es la primera potencia mundial y parece que hemos recuperado la buena relación con este país. Traer dos destructores más a Rota, que se unen a los cuatro que hay ya, es bueno para España y para toda Europa porque hacen de escudo de los misiles balísticos, es decir podían protegernos de cualquier ataque. También es bueno unirnos con Estados Unidos ante cualquier problema en el Magreb, sea inmigración o terrorismo yihadista. Esta cumbre es histórica e importante para los valores de nuestra democracia.

¿Qué pasará con el Sáhara y el Frente Polisario tras el pacto con Marruecos?

No lo sé. Es un tema político. Tradicionalmente, España ha estado a favor siempre del estatuto de referéndum del Sáhara, pero ahora el tablero de ajedrez está moviéndose en muchas direcciones. Si han tomado esa decisión, tendrán sus razones, pero empezamos a ver cosas con esta cumbre. Quizás se entiende ahora la decisión de hace unos meses, pero espero que no se deje tirado al Frente Polisario, ni a España ni a la comunidad internacional. Tendrán que darle un reconocimiento y una autonomía, que no conozco porque son cosas de política.

¿La despoblación es un mal endémico o un síntoma que está marcando a Aragón su presente y su futuro? ¿Cómo se puede reaccionar?

En mi discurso he hablado algo de esto. Yo soy un amigo y un defensor a muerte de la España vaciada. Los pueblos no pueden desaparecer. La riqueza del sector primario es absolutamente necesaria para los que viven en la ciudad. La conservación de nuestros campos, montes y la biodiversidad nos necesitan a los pueblos. Son absolutamente necesarios y no pueden desaparecer. El sector primario es vital. Si despoblamos (los municipios) estamos desertizando el territorio. En lo que pueda y esté en mis manos, ayudaré a la España vaciada porque es absolutamente necesario que viva la gente en los pueblos. Maella se aguanta con unos 2.100 o 2.200 habitantes y espero que siga así muchos años.

¿La fruta ayuda a resistir en su pueblo?

Es verdad que la fruta da mucho dinero y mucho trabajo. Eso ayuda a que las familias aguanten allí, pero también necesitan respaldo y que se les paguen los precios adecuados. La cadena, desde la producción hasta que llega al consumidor, es demasiado larga, encarece los precios y no repercute en el agricultor. La parte política tiene que implicarse más para que el agricultor pueda vivir por que si no, con los incrementos de los gastos con las energías, abonos, aguas y sulfatos, será difícil sobrevivir. Tenemos que ayudarles.