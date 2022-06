Gea, un brote verde frente a la despoblación gracias al tirón del aeropuerto de Teruel

Gea de Albarracín, Perales del Alfambra, Valdelinares y Ariño son cuatro "brotes verdes" en la provincia de Teruel, según el estudio que acaba de presentar la SSPA –una asociación que agrupa a la CEOE de Teruel, Soria y Cuenca y a las respectivas diputaciones provinciales–, porque han sabido aprovechar sus recursos, aunque solo Gea y Perales han conseguido revertir el descenso demográfico, porque Ariño y Valdelinares siguen, a pesar de sus esfuerzos, perdiendo residentes.

En el informe demográfico del Mapa 174, que actualiza la información recopilada en la versión de 2020, la SSPA -siglas inglesas de Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa- incorpora como novedad "ejemplos inspiradores de cómo pequeñas localidades de las tres provincias, a pesar de sus, a priori, desventajas demográficas y socioeconómicas, están enfrentándose con éxito a la perdida de población, en muchos casos, aprovechando las oportunidades que les ofrece la escasa densidad de población o su entorno natural. Son ejemplos positivos, casos de éxito de auténtica resiliencia de las sociedades rurales y de cómo, la colaboración público-privada, puede construir un marco de desarrollo socioeconómico y demográfico mucho más eficaz."

Gea destaca por su crecimiento poblacional del 24% en tres años al pasar de 360 a 447 habitantes. El alcalde, Santiago Rodríguez, atribuye el despegue a la ubicación "estratégica" de la localidad, que se traduce en la llegada de trabajadores al cercano aeropuerto de Teruel y, en menor medida, de Platea o las industrias madereras de Cella.

Rodríguez explica que las 31 viviendas de alquiler existentes en el pueblo están ocupadas y el Ayuntamiento planea acondicionar otras ocho en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Dispone para ello de una subvención del Gobierno central por importe de 350.000 euros que cubre el 75% de la inversión necesaria para ampliar el parque residencial en arrendamiento.

El colegio también se ha beneficiado del asentamiento de nuevas familias y ha pasado en un lustro de tener solo 11 alumnos -una cifra que ponían en peligro su segunda aula- a consolidar las dos clases con 18 niños.

También crece a buen ritmo Perales del Alfambra, sobre todo por la instalación de la granja de Huevos Guillén, pero también por la quesería que ha montado Oviaragón. El alcalde, Javier Lahoz, tiene claro que "históricamente" la clave para ganar población es generar puestos de trabajo. La llegada de trabajadores a la empresa avícola también ha asentado población en las localidades del entorno. A juicio de Lahoz, el pueblo está viviendo un proceso similar al que durante el desarrollismo lo vació por la marcha de vecinos a lugares con posibilidades de encontrar un buen trabajo, pero ahora "a la inversa".

Ariño ha generado empleo alternativo a las minas de carbón cerradas en 2018 con dos fábricas de Samca y un balneario, que ya tramita su ampliación. Pero el alcalde, Joaquín Noé, admite que el censo sigue retrocediendo, porque generar empleo "no es la varita mágica" contra la despoblación. Hay personas que trabajan en el pueblo pero viven en Andorra u otras grandes localidades del entorno. Noé, exminero, aclara que, aunque los nuevos puestos de trabajo sustituyen a los que generaba la extracción de lignito, el padrón "sigue bajando" porque las defunciones superan a los nacimientos -en los últimos tres años no ha habido ninguno- y no se asientan nuevas familias.

Valdelinares ha sabido promocionarse como el pueblo más alto del país y por sus pistas de esquí, pero el alcalde, Pedro García, admite que no ha sido suficiente para ganar residentes. García señala que los empleados de la estación invernal trabajan una temporada corta y, cuando finaliza, se marchan del pueblo.