Pedro Sánchez llevará pronto al Consejo de Ministros el aumento de destructores en Rota y espera el apoyo de Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que llevará "pronto" al Consejo de Ministros el aumento de dos destructores de Estados Unidos en la base naval de Rota y ha adelantado que espera que su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos, lo apoye.

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa final de la Cumbre de la OTAN que se ha desarrollado en Madrid durante esta semana y después del encuentro bilateral mantenido con el presidente norteamericano, Joe Biden, el pasado martes en el Palacio de la Moncloa.

Durante esa reunión, ambos mandatarios llegaron al acuerdo del aumento de cuatro a seis del número de destructores de EE. UU. en la base española de uso compartido, lo que obliga a una modificación del acuerdo bilateral en defensa entre ambos países que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y pasar por el Congreso de los Diputados.

Aunque no ha concretado plazos, Sánchez ha revelado que su intención es que el Consejo de Ministros apruebe pronto este acuerdo con la Administración estadounidense y que esto no cause problemas con Unidas Podemos.

REFLEXIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS

Sánchez también ha expresado su deseo de poder llegar a un "acuerdo de país" para aumentar el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB en 2029 en un aumento de la inversión militar que ha adelantado que se iniciará "este mismo año".

En este sentido, ha dicho que espera que la invasión de Ucrania por parte de Rusia haga "reflexionar" a algunas formaciones políticas que antes tenían una posición distinta sobre la OTAN y, al ver que las amenazas son reales, actúen en consecuencia.

Ha puesto además como ejemplo la decisión de Suecia y Finlandia de romper su postura de neutralidad y solicitar su adhesión a la Alianza. "Han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo, la crisis provocada por la invasión unilateral ha hecho cambiar el orden internacional y eso tiene que hacernos a todos reflexionar", ha dicho sobre las críticas de Podemos a un aumento de gasto militar, aunque sin citar expresamente a su socio de Gobierno.

El presidente ha aludido a un "binomio" entre solidaridad y responsabilidad para explicar la presencia militar de España en la frontera este de la OTAN. "Espero un acuerdo de país que trascienda cuestiones ideológicas", ha dicho sobre el presupuesto de Defensa.

UNIDAD Y COHESIÓN PARA PRESERVAR LA PAZ

En este contexto, Sánchez ha destacado el mensaje "de unidad y cohesión" que ha salido de la Cumbre, que ha explicado que tiene el objetivo final de "preservar la paz y el modo de vida" de los aliados en un contexto marcado por el "trágico" escenario internacional que fija la guerra de Ucrania.

También ha insistido en la importancia de la adhesión de Suecia y Finlandia, que ha reivindicado que no se suman a la OTAN porque tengan "intención" de invadir ningún país sino porque quieren "defender su modo de convivencia".