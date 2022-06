Última hora de covid en Aragón: 853 contagios en 24 horas

Los expertos vaticinan el una nueva ola de contagios en Arag贸n, que lleva una m谩s con relaci贸n al resto de Espa帽a; ser铆a la novena aragonesa desde el inicio de la pandemia si el Ministerio de Sanidad hiciera una confirmaci贸n oficial al respecto. Es evidente, aunque no tan pronunciado como en anteriores olas, el aumento de casos de covid-19 desde que se ha confirmado la mayor capacidad de contagio de las subvariantes BA.4 y BA.5 de 贸micron, predominantes en la actualidad en nuestro pa铆s. La elevada tasa de vacunaci贸n, aunque el refuerzo se ha administrado casi al completo antes de que llegasen BA.4 y BA.5, ha ayudado a mitigar los efectos de estos nuevos contagios. Se ha observado igualmente un leve repunte en el uso de mascarillas, especialmente FFP2, en lugares cubiertos de uso com煤n, desde supermercados a tiendas por departamentos; es un asunto voluntario, dado que con la excepci贸n de farmacias, consultorios m茅dicos u hospitales y transporte p煤blico, ya no se exige en ning煤n otro escenario de la vida cotidiana.

Otra evidencia es que la inmensa mayor铆a de los casos no tienen la suficiente gravedad como para demandar un ingreso hospitalario o una visita al servicio de urgencias, con lo que la principal preocupaci贸n de la poblaci贸n es no coger el virus justamente ahora, con las vacaciones a la vuelta de la esquina.

Seg煤n los 煤ltimos datos notificados este martes por Salud P煤blica se han contagiado 853 personas en las 煤ltimas 24 horas.

Desde el pasado lunes 20 de junio, se han confirmado 4.179 casos de covid en Arag贸n y cuatro personas han fallecido. La zona b谩sica de salud con m谩s contagios ha sido la zaragozana Romareda-Seminario con 142.

Ingresos hospitalarios por coronavirus actualmente en los centros de Zaragoza, Huesca y Teruel:

En la 煤ltima semana han ingresado por covid-19 un total de 87 pacientes y uno en la UCI. En total, y a la espera de que Salud P煤blica actualice este mismo martes los datos de la evoluci贸n de la crisis sanitaria, permanecen ingresados un total de 195 pacientes -8 en UCI y 187 en planta-:

Hospital Royo Villanova: 29 pacientes en planta, 2 en UCI.

Hospital. Ntra. Se帽ora de Gracia : 7 pacientes hospitalizados en planta, ninguno en UCI

: 7 pacientes hospitalizados en planta, ninguno en UCI Hospital Universitario Miguel Servet: 48 pacientes en planta y 1 en UCI.

Hospital General de la Defensa : 13 en planta y ninguno en UCI

: 13 en planta y ninguno en UCI Hospital Cl铆nico Universitario : 30 pacientes hospitalizados en planta y 5 en UCI.

: 30 pacientes hospitalizados en planta y 5 en UCI. C.S. Ejea-Cinco Villas : sin ingresos por covid

: sin ingresos por covid Hospital Ernest Lluch : 4 pacientes en planta, sin ingresos en UCI.

: 4 pacientes en planta, sin ingresos en UCI. Hospital San Jorge: 13 hospitalizados en planta y sin ingresos en UCI.

Hospital de Jaca : sin ingresos por la covid-19.

: sin ingresos por la covid-19. Hospital Sagrado Coraz贸n de Jes煤s : 2 ingresos en planta.

: 2 ingresos en planta. Hospital de Barbastro : 18 en planta y sin ingresos en UCI.

: 18 en planta y sin ingresos en UCI. C.S. Fraga - Bajo Cinca : 1 ingreso en planta por covid

: 1 ingreso en planta por covid Hospital Obispo Polanco: 7 en planta, sin ingresos en UCI.

Hospital San Jos茅 : sin ingresos por covid

: sin ingresos por covid Hospital de Alca帽iz: 7 hospitalizados en planta, sin ingresos en UCI.

Hospital MAZ : sin ingresos por covid

: sin ingresos por covid Cl铆nica Montecanal : sin ingresos por covid

: sin ingresos por covid Cl铆nica Montpellier : 5 ingresos en planta

: 5 ingresos en planta Cl铆nica Ntra. Se帽ora del Pilar : sin ingresos

: sin ingresos Hospital Quir贸n : sin ingresos

: sin ingresos Hospital San Juan de Dios : 3 hospitalizados en planta.

: 3 hospitalizados en planta. Cl铆nica Santiago : sin ingresos por covid

: sin ingresos por covid Hospital HC Miraflores: sin ingresos por covid

Desde el inicio de la pandemia, en Arag贸n se han contagiado de covid-19 un total de 441.485 personas y 4.738 han fallecido. Las zonas b谩sicas de salud con m谩s contagios confirmados han sido Valdespartera-Montecanal con 14166, seguido de Sagasta-Ruise帽ores con 11848 y la avenida Catalu帽a-La Jota con 10478 confirmados.

脷LTIMA HORA SOBRE EL CORONAVIRUS EN ESPA脩A

Cantabria vuelve a superar los 200 casos con una incidencia por encima de 800

Cantabria ha sumado este lunes 224 casos de Covid-19 en mayores de 60 a帽os, una cifra que no alcanzaba desde mediados de mayo, mientras la incidencia en este colectivo de edad -el 煤nico del que Sanidad ofrece datos- ha superado los 800 casos por 100.000 habitantes a 14 d铆as, que tampoco se registraba desde finales de mayo. As铆, seg煤n los 煤ltimos datos de la Consejer铆a de Sanidad, correspondientes al cierre del 27 de junio, se han detectado 224 nuevos casos de coronavirus en mayores de 60 a帽os, que son 156 m谩s que el domingo, si bien en fin de semana se realizan menos pruebas.

En la 煤ltima semana se han contabilizado 932 positivos entre el citado grupo et谩reo, que se elevan a 1.473 si se tiene en cuenta tambi茅n la anterior. Este lunes hay 42 hospitalizados por covid, uno menos que el domingo. Aunque la ocupaci贸n de camas no se ha movido del 2,8%, la tasa de ingresos a siete d铆as ha crecido 1,7 puntos, al 19, y sigue siendo el 煤nico indicador hospitalario en riesgo medio.

La covid-19 puede provocar diabetes al interferir en la se帽alizaci贸n de la insulina

Investigadores de la Universidad de Osaka (Jap贸n) han identificado un gen fundamental que media los efectos de la infecci贸n por SARS-CoV-2 en el metabolismo del az煤car en la sangre.

En un estudio publicado en la revista cient铆fica 'Metabolism', estos investigadores japoneses han revelado que la covid-19 puede causar problemas de metabolismo, y a veces incluso diabetes, al interferir en la se帽alizaci贸n de la insulina. "La v铆a de se帽alizaci贸n insulina/IGF es una v铆a clave en la regulaci贸n del metabolismo energ茅tico y la supervivencia celular. Por lo tanto, sospechamos que el SARS-CoV-2 afecta a esta v铆a de se帽alizaci贸n para causar problemas en la regulaci贸n del az煤car en sangre", afirma Jihoon Shin, primer autor del estudio. Para comprobarlo, los investigadores analizaron conjuntos de datos de expresi贸n g茅nica de pacientes, as铆 como de modelos 'in vivo' e 'in vitro', infectados por el SARS-CoV-2. En concreto, buscaron genes que estuvieran notablemente sobreexpresados o infraexpresados en comparaci贸n con pacientes, animales o c茅lulas no infectados.

"Los resultados fueron sorprendentes. La infecci贸n por el SARS-CoV-2 afect贸 a la expresi贸n de los componentes de la v铆a de se帽alizaci贸n de la insulina/IGF en el pulm贸n, el h铆gado, el tejido adiposo y las c茅lulas pancre谩ticas. Adem谩s, estos cambios se atribuyeron en parte a la activaci贸n del factor regulador del interfer贸n 1 (IRF1)", detalla Iichiro Shimomura, autor principal del estudio.

Otras investigaciones demostraron que la expresi贸n del IRF1 es elevada en pacientes de edad avanzada, hombres, individuos obesos y pacientes con diabetes. El efecto sin茅rgico de la edad avanzada, el sexo masculino, la obesidad y la diabetes con el SARS-CoV-2 significa que la expresi贸n del IRF1 se produce a un ritmo mayor, lo que puede explicar por qu茅 estos pacientes son m谩s vulnerables a la covid-19.

Adem谩s, los pacientes cr铆ticos con covid-19 ten铆an una mayor expresi贸n de IRF1 y una menor cantidad de genes de la v铆a de se帽alizaci贸n de la insulina/IGF en su sangre en comparaci贸n con los pacientes no cr铆ticos.

Por 煤ltimo, el tratamiento de las c茅lulas infectadas por el SARS-CoV-2 o de un modelo animal con factores hormonales que disminu铆an la expresi贸n del IRF1 mejoraba la se帽alizaci贸n de la insulina/IGF.

"Nuestros hallazgos sugieren que la infecci贸n por el SARS-CoV-2 perjudica la se帽alizaci贸n de la insulina/IGF al aumentar la expresi贸n del IRF1, lo que altera el metabolismo del az煤car en la sangre. La disminuci贸n de la expresi贸n de IRF1 mediante el tratamiento con factores como la dihidrotestosterona y la dexametasona podr铆a ayudar a mitigar los efectos de COVID-19", remacha Shin.

Espa帽a dona a Guatemala un nuevo lote de vacunas contra el SARS-CoV-2

Espa帽a don贸 este lunes a Guatemala un nuevo lote de vacunas contra el SARS-CoV-2 compuesto por casi 349.830 dosis, entregadas al pa铆s centroamericano mediante el mecanismo Covax de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS).

Las vacunas arribaron v铆a a茅rea al aeropuerto internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala, seg煤n confirm贸 la embajada espa帽ola y tambi茅n fuentes del Gobierno guatemalteco. "Estas dosis caducar谩n dentro de varios meses y se espera que puedan ser distribuidas de forma inmediata entre la poblaci贸n guatemalteca mayor de 12 a帽os", dijo el embajador espa帽ol en Guatemala, Jos茅 Mar铆a Lavi帽a, quien acompa帽贸 la entrega de las vacunas. "Espa帽a seguir谩 contribuyendo en este ejercicio de solidaridad para la vacunaci贸n del pueblo guatemalteco en unos momentos especialmente delicados por una subida de los contagios", a帽adi贸 el diplom谩tico.

La naci贸n europea don贸 a Guatemala en 2021 un total de 660.000 dosis de vacunas contra la covid-19 de la farmac茅utica AstraZeneca y en 2022 anunci贸 otra nueva donaci贸n compuesta por un 1.000.035 de dosis de la farmac茅utica Pfizer.

El env铆o de este lunes forma parte de esas 1.000.035 millones de dosis prometidas por Espa帽a, tras un primer traslado a茅reo el pasado 1 de junio de 349.830 unidades a Guatemala. Por tanto, las autoridades espa帽olas han remitido a Guatemala 699.660 dosis de las 1.00.035 que anunciaron para este a帽o. El pa铆s centroamericano se encuentra en medio de un repunte de casos positivos de la enfermedad, de acuerdo a informes recientes del Ministerio de Salud guatemalteco.

Precisamente la vacunaci贸n en el pa铆s que preside Alejandro Giammattei es una de las m谩s bajas del continente, ya que solamente 6,3 millones de personas de las 18 millones que viven en Guatemala han recibido dos dosis contra el coronavirus, de acuerdo a cifras oficiales. De igual forma, alrededor de 7,8 millones de vacunas donadas a Guatemala y adquiridas por el Gobierno han caducado sin poder utilizarse, seg煤n han denunciado diversas entidades sociales y el mismo Ministerio de Salud.

Hasta el momento, la cartera sanitaria guatemalteca contabiliza 897.462 casos positivos de la enfermedad y 18.504 decesos a causa de la covid-19, la cifra m谩s alta de Centroam茅rica.

Investigadores espa帽oles descubren factores epigen茅ticos asociados a un s铆ndrome grave en covid-19 infantil

Investigadores del grupo de Epigen茅tica del C谩ncer del doctor Manel Esteller, del Instituto de Investigaci贸n contra la Leucemia Josep Carreras, y la doctora Aurora Pujol, del Instituto de Investigaci贸n Biom茅dica de Bellvitge (IDIBELL), han identificado una firma epigen茅tica asociada al desarrollo del S铆ndrome Inflamatorio Multisist茅mico en Ni帽os (MISC) que aparece tras la infecci贸n del virus SARS-CoV-2. La firma ha sido llamada EPIMISC, siguiendo la l铆nea de los estudios previos sobre la epigen茅tica de la covid-19 realizados por el mismo equipo.

Uno de los enigmas de la infecci贸n por el virus ha sido la notable resistencia de los ni帽os a padecer una covid-19 grave. Sin embargo, un peque帽o porcentaje de la poblaci贸n pedi谩trica afectada por el virus experiment贸 una patolog铆a grave denominada MISC, tambi茅n conocida como S铆ndrome Inflamatorio Multisist茅mico Pedi谩trico (PIMS), que requiere el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el 60 por ciento de los casos.

En el MISC diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, entre ellas el coraz贸n, los pulmones, los ri帽ones, el cerebro, la piel, los ojos o los 贸rganos gastrointestinales. Se desconocen los factores asociados a la aparici贸n de MISC m谩s all谩 de la presencia del virus.

"La covid-19 en adultos se caracteriza por la dificultad en respirar, mientras que este s铆ndrome infrecuente asociado al mismo virus en ni帽os afecta a muchos m谩s 贸rganos y puede tener consecuencias severas. Como se desconoc铆an las bases del mismo, decididimos comparar el epigenoma de ni帽os sanos, ni帽os con covid-19 sin MISC y ni帽os con COVID-19 que experimentaron MISC. Encontramos que el MISC se caracteriza por una desregulaci贸n espec铆fica de la programaci贸n celular epigen茅tica que conduce a un cuadro de hiperinflamaci贸n que puede da帽ar a los tejidos", ha explicado el doctor Esteller, cuyo trabajo se ha publicado en la revista cient铆fica 'EClinicalMedicine'.

Los resultados del estudio, firmado por Ver贸nica D谩valos y Carlos A. Garc铆a-Prieto, mostraron que hab铆a genes espec铆ficos afectados en los pacientes, como los asociados a la activaci贸n de los linfocitos T, las c茅lulas 'natural killer', el reconocimiento de ant铆genos y la coagulaci贸n.

Este patr贸n de desregulaci贸n epigen茅tica tambi茅n se observ贸 en el s铆ndrome de Kawasaki, otra enfermedad inflamatoria que alcanz贸 su punto 谩lgido en 2009 y que posiblemente est茅 relacionada con la infecci贸n por el virus de la gripe A H1N1.

Curiosamente, dos de los 33 eventos de metilaci贸n del ADN que definen la firma EPIMISC son tambi茅n caracter铆sticos en adultos sin comorbilidades que desarrollan la enfermedad grave de covid-19, como se defini贸 previamente en la firma EPICOVID encontrada por el mismo equipo el a帽o pasado.

Este hecho confirma que ambos procesos, el MISC en ni帽os y el S铆ndrome de dificultad respiratoria aguda en adultos, son complicaciones inflamatorias posinfecciosas y podr铆an ser tratadas de forma diferente a la fase inicial de la infecci贸n viral. En este sentido, los investigadores plantean la hip贸tesis de que la inhibici贸n farmacol贸gica del gen CUL2, un mediador de la inflamaci贸n, podr铆a ser 煤til para los pacientes con MISC, ya que se sabe que protege contra las respuestas hiperinflamatorias. Se trata de una caracter铆stica inusual y la doctora Pujol se帽ala que "es interesante ver que dos trastornos que presentan manifestaciones cl铆nicas similares, el MISC y el Kawasaki, tambi茅n comparten una firma epigen茅tica com煤n, que es diferente a la firma epigen茅tica causada por otros virus, incluido el VIH".

En la misma l铆nea, Esteller concluye que "parece que, en ambos s铆ndromes, MISC y Kawasaki, hay una reacci贸n exagerada del sistema inmune de los ni帽os frente a una agresi贸n v铆rica". "Conocer los mecanismos de ambas enfermedades nos dar谩 mejores herramientas para diagnosticarlas y tratarlas", ha remachado.