Qué hacer este verano cuando te enteres que eres positivo por covid

Los contagios por coronavirus continúan ascendiendo. La curva no deja de crecer en España, así como la incidencia en las personas mayores de 60 años, única variable que se sigue midiendo en estos momentos, y los ingresos hospitalarios y camas UCI por covid. El país, actualmente, parece que se sitúa en su octava ola de contagios desde que arrancó la pandemia en 2020. El auge de las dos subvariantes de ómicron (BA.4 y BA.5), por su rápida capacidad de propagación y contagio, agravan la situación del coronavirus en Aragón y el resto del territorio.

La llegada del verano, época de vacaciones, siembra la preocupación por que los contagios se sigan disparando y la nueva ola no remita. Comenzado el mes de julio, los datos no son halagüeños. Las últimas cifras de hospitalizaciones UCI en España, según el Ministerio de Sanidad, han superado los 400, una vez comenzó el nuevo sistema de vigilancia, mientras los hospitalizados totales se sitúan ya en torno a los diez mil. Ante esta situación, hay incertidumbre en la ciudadanía y vuelven viejas preguntas... ¿Qué hago si me contagio? ¿Y si tengo síntomas compatibles con covid?

¿Qué hago si me contagio de covid-19?

Desde que se sustituyera el protocolo a finales de marzo por uno más flexible, la población contagiada o con síntomas compatibles ha venido cambiando sus pasos a seguir. La guía que establece actualmente el Gobierno de Aragón, aunque por la escalada de contagios esta pudiera verse modificada a lo largo del verano, mantiene dichos criterios de flexibilidad. Así, los casos confirmados deberán extremar las precauciones y limitar las interacciones sociales, utilizando mascarilla e higiene adecuadas, al menos, durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas, evitando sobre todo el contacto con colectivos vulnerables y la presencia en eventos multitudinarios. Además, aunque no está prohibido acudir de manera presencial al puesto de trabajo, se recomendará siempre el teletrabajo, mientras la gravedad de los síntomas de la enfermedad no se traduzcan en una incapacidad temporal.

Ese no es el caso de aquellos trabajadores que desempeñan su labor en ámbitos vulnerables, o aquellos que prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables. Estos no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. El protocolo, en estas situaciones, indica que una vez pasados estos primeros días, "siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de la fiebre o presente mejoría de los síntomas, se realizará una prueba rápida de Ag y, si el resultado es negativo, podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo". En caso de dar positivo, para poder incorporarse se deberá repetir la realización de la prueba cada 24 horas hasta que de negativo.

¿Qué hago si tengo síntomas compatibles con los del coronavirus?

En este caso, el protocolo del Salud propone la realización de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) si la persona que sufre los síntomas cumple los siguientes criterios:

Ser persona vulnerable: 60 años o más, inmunodeprimidos y embarazadas.

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: personas que residen, acuden, están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables.

Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario (preferiblemente diagnosticado por PCR).

Tener constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no haya mostrado circulación comunitaria en nuestro territorio y población migrante de reciente llegada a España.



Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro clínico, se realizará una segunda PDIA al menos con una separación de 48 horas desde la anterior. Por otro lado, si la persona que sufre los síntomas no pertenece a los colectivos descritos anteriormente, y dicho cuadro sintomatológico no es grave, el protocolo de precauciones a seguir es el mismo que si se confirmara su contagio por covid.

¿Cuándo se administrará la cuarta dosis de la vacuna? ¿Habrá endurecimiento de las medidas?

Algunas comunidades autónomas como Cataluña ya recomiendan a las personas mayores el uso de las mascarillas en lugares sin ventilación. Por otro lado, los expertos también apuestan por la cuarta dosis de la vacuna contra la covid, es decir, segunda de refuerzo. Esta fue aprobada a mediados de junio por la Comisión de Salud Pública para la población mayor de 80 años. Por su parte, Carolina Darias, ministra de Sanidad, subrayó la idea de arrancar la inoculación de la cuarta dosis para la población en general a partir de otoño, en un proceso de administración "gradual". El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades o la Agencia Europea del Medicamento consideraban "demasiado pronto" la inoculación a la población en general.

