Blanca Lasheras: "Mi mayor pasión es aprender. Soy una persona muy inquieta"

¡Estará contenta! No todos los días la premia a una la Universidad de Zaragoza.

Sí. Me llevé una alegría tremenda cuando recibí la noticia.

¿Qué supone para usted el galardón del X Premio Educación y Valores del campus aragonés?

Es una forma de dar las gracias a todas las personas que han formado parte de mi trayectoria, desde bien pequeña a la actualidad.

¿Hay alguien que la haya marcado especialmente?

Sí. Algunos profesores siempre te dejan una huella especial.

¿Quién es un buen profesor?

Aquel que va más allá del conocimiento técnico. Que sabe explicar los contenidos de la asignatura, pero que les da un sentido y hace que te apasionen y quieras saber más y ponerlos en práctica.

¿Siempre tuvo claro que quería estudiar Ingeniería Mecánica?

No. Sí que me gustaba mucho la ciencia pero también las artes. De ahí que estudiase música, que para mí es fundamental. Muchos me preguntan: ¿ingeniería o música? No concibo la vida sin ambas.

Es graduada en las especialidades de violín y violonchelo.

Empecé con dos años en una academia. Una profesora del colegio vio que tenía cierta sensibilidad por la música y aconsejó a mi familia que, con tranquilidad, viese si me gustaba. Me enamoró la música. A partir de ahí todo lo que he decidido hacer o no hacer ha sido cosa mía. Con 5 años comencé a tocar el violín, luego entré al Conservatorio y me enamoré del violonchelo.

Es una mujer apasionada.

Totalmente. Hay que hacer las cosas con un sentido. Mucha gente piensa que a lo mejor una rama de ciencias y tecnología y otra artística no son compatibles, pero también se les encuentra sus compatibilidades. Haciendo las dos siento que me enriquecen de distinta forma y me completan.

Y ahora trabaja en una empresa (Smart Acústica) de ingeniería acústica en Zaragoza.

Es el claro ejemplo de que la tecnología y las artes se pueden unir.

Terminó Ingeniería Mecánica en 2021 y ya con trabajo. ¡Qué bien!

Fue increíble, porque antes de acabar había hablado con ellos. Hice mi trabajo de fin de grado y a la semana siguiente estaba trabajando.

¿En ingeniería no falta trabajo?

Es relativamente fácil encontrar empleo, pero depende un poco de tu sector, de cómo te muevas y de las necesidades que haya en ese momento en la sociedad.

Visibiliza a la mujer en el campo científico-tecnológico. ¿Aún hay techos de cristal que romper?

Sí. En clase es habitual ser muy pocas y es una pena que haya personas que piensen que por ser mujer no vayas a poder desempeñar una labor como un hombre.

¿A qué achaca que haya minoría de mujeres en esas ramas?

No lo tengo muy claro. Pero he visto que, en ciertos grupos, cuando hay una mujer visible hace un efecto llamada y muchas otras estudian lo mismo o se decantan por una trayectoria parecida. A mí me ha pasado.

Domina el inglés y el alemán y un poco el francés. ¿Qué importancia tiene saber idiomas?

Es fundamental; estamos en una sociedad globalizada. Si sabes más de uno mejor porque te permite eliminar más barreras. Es algo que he visto mucho porque he realizado estancias en Canadá (becada), Viena (de Erasmus) y Francia. Y siempre que puedo viajo, me parece esencial para ampliar fronteras, conocer otras realidades y formas de pensar.

También estuvo de voluntaria con una ONG en Argentina.

Con Proyde en San Salvador de Jujuy, en un barrio a las afueras muy humilde. Estuvimos ayudando en el colegio, en la casa de la juventud, con personas de la tercera edad sin medios para alimentarse, y creamos una biblioteca.

Y habiendo hecho tantas cosas siendo tan joven, ¿cuáles son sus expectativas?

Soy una persona muy inquieta. Mi mayor pasión es aprender y lo que quiero es seguir aprendiendo. ¿El qué? Lo que me genere curiosidad en ese momento.