Una alumna zaragozana gana la Olimpiada Nacional de Filosofía

La alumna Eva Carnicer Pérez, estudiante de 4º de ESO del IES Félix de Azara de Zaragoza ha ganado el primer premio en la Olimpiada Nacional de Filosofía, que se celebró este viernes de manera telemática a causa de la pandemia.

Su escrito sobre 'Transhumanismo', el tema que centraba el campeonato de este año en la categoría de 'Dilema moral' le ha valido este reconocimiento, que sus profesores Pedro Vizoso y María Jesús Picot defiende como un "triunfo" colectivo, más allá del mérito personal de esta alumna.

"Le da valor a la filosofía, que siempre está en peligro, y se demuestra que se trabaja bien porque consigues estos logros. De hecho, en 4º de la ESO la tienen como optativa y son alumnos que realmente la quieren cursar. Si desaparece también como optativa no habría posibilidad de participar en la Olimpiada por esta modalidad de dilema moral", apunta Picot, muy "contenta" por el merecido premio que ha conseguido esta estudiante del centro.

Eva defendió oralmente sus argumentos ante un tribunal constituido por Concha Roldán Panadero, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, Antonio Campillo Meseguer, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y Lilian Bermejo Luque, profesora de Filosofía de la Universidad de Granada y directora de la Unidad Científica de Excelencia sobre controversias y debates públicos.

"El esfuerzo, la inteligencia y la pasión de Eva han hecho posible la proeza de ser la primera alumna aragonesa en ganar una Olimpiada Nacional de Filosofía", recalca Vizoso.

Para llegar a disputar la Olimpiada Nacional, esta joven zaragozana tuvo que ganar primero la Olimpiada aragonesa, lo que logró en la mencionada modalidad, al tiempo que otra alumna del IES Félix de Azara, Ángela Marco Cueva, ganaba el primer premio en la modalidad de 'Ensayo filosófico'.

"Queremos agradecer a la Sociedad Aragonesa de Filosofía, especialmente a la sección de la Olimpiada en nuestra comunidad, por hacer posible esta magnífica experiencia educativa", subrayan ambos docentes, agradecidos por un triunfo que vuelve a poner a Aragón en el mapa de la filosofía.

El escrito desarrollado por esta joven será publicado próximamente por la editorial Santillana.

Por su parte, los profesores de la joven lanzan un alegato en defensa de esta asignatura que en los últimos meses, con los cambios anunciados en el currículo, se ha vuelto inmersa en la polémica. Aragón, sin embargo, defiende su valía y se ha convertido en una especie de "aldea gala" para la Filosofía.

"Como decimos mi compañero Pedro Visoso y yo, participar en una experiencia como esta no solo pone a prueba las propias capacidades discursivas e intelectuales del alumnado sino que acaba convirtiéndose en una experiencia vital", defienden estos docentes. Así pues, los temas de las diferentes Olimpiadas filosóficas, que este año se tendrían que haber celebrado en Canarias (de no ser por la covid), están siempre vinculados "a temas de nuestra vida"; y en concreto, el de este año, el 'Transhumanismo', pone sobre la mesa problemas a los que la humanidad se tiene que enfrentar ya, porque la ciencia y la tecnología están modificando nuestras capacidades no solamente para construir la realidad sino para transformarla. "El hecho de que un alumno pueda participar en una olimpiada enfrentándose a estos temas desde distintas pruebas implica una toma de conciencia importantísima sobre estos problemas, y a la vez ellos van comprendiendo la necesidad de un pensamiento crítico que, desde el rigor, el conocimiento y la fundamentación pueda cuestionar lo que se nos da ya hecho", concluyen.