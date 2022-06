La oposición habla de "humillación" ante una oportunidad "histórica pérdida"

La puntilla del COE a la candidatura olímpica del Pirineo es "un fracaso estrepitoso" del PSOE, según el PP, y el "certificado de defunción de una iniciativa que llevaba mucho tiempo muerta", a juicio de Ciudadanos. La oposición no ahorró en calificativos tras la comparecencia de Alejandro Blanco, aunque cada cual señaló unos culpables y unas prioridades, sin que tampoco haya una postura clara sobre qué hacer de cara a 2034.

Para la secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, "Aragón y España entera pierden una oportunidad histórica". De ello culpa, principalmente, a Pedro Sánchez, que "ha incumplido la promesa que hizo a los aragoneses delante de Lambán" para "no molestar a sus socios independentistas", pero también al líder regional, al que acusa de haberse escondido "en una batalla contra Cataluña".

Los populares insistieron en que el presidente autonómico ha demostrado "no tener la más mínima influencia" en el Ejecutivo central y en que "sus socios de Podemos y CHA no querían los Juegos". Tampoco olvidan la polémica negociación técnica, "utilizada hábilmente por el gobierno catalán para perjudicar la posición aragonesa". Más optimista se mostró el coordinador autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, quien instó a mantener viva la ilusión a la espera de encontrar "un momento más idóneo con socios más leales" para retomar el sueño olímpico.

En su opinión, Aragón ha de seguir viendo la nieve como "un motor económico y de futuro que hay que cuidar y mimar". "Sobre esta farsa, el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Los aragoneses no vamos a olvidar el desprecio y la humillación con la que Sánchez nos ha vendido a sus socios independentistas", agregó.

Vox, por su parte, achacó lo sucedido a la "falta de liderazgo" de Pedro Sánchez. "Como ya hizo con la gestión de la covid, ha pasado la patata caliente a las comunidades y se ha desentendido. Pero no ha ejercido ni su compromiso, ni su responsabilidad ejecutiva, que es lo que podemos esperar del presidente de un país", afirmó su portavoz en las Cortes, Santiago Morón, quien criticó que el Gobierno catalán haya vuelto a representar "su papel de víctima propiciatoria".

Para Álvaro Sanz, de IU, el empeño de Lambán con las olimpiadas "es inaudito". "Esperemos que, a pesar de su propósito de emplazarnos a un nuevo episodio del insostenible culebrón olímpico para 2034, este sea su final definitivo y empecemos hablar de lo que realmente importa y afecta al pueblo aragonés y al catalán, dejando atrás una confrontación que ha debilitado más todavía las relaciones de dos territorios que debemos entendernos", expuso.

La comparecencia de Alejandro Blanco también generó reacciones entre los socios. El vicepresidente del PAR, Roque Vicente, aseguró que es un final "lamentable", pero instó a mirar al futuro y a impulsar inversiones para ser líderes en materia de nieve y "reforzar la aspiración olímpica". "No entramos ni a replicar los reproches. Se sabe que habido quien no ha querido un proyecto en paridad y que los aragoneses no aceptaremos nunca que la Comunidad sea menospreciada", comentó.