Aragón anuncia una candidatura olímpica "de Estado" liderada por Jaca para 2034

Aragón presentará una candidatura "de Estado, fuerte e imbatible" para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2034 liderada por Jaca y que aglutinará "a todo el Pirineo". Lo anunció este martes el consejero de Deportes de la DGA, Felipe Faci, minutos después de que en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), su presidente, Alejandro Blanco, diera carpetazo a la candidatura olímpica conjunta entre Aragón y Cataluña para 2030 y culpara a Javier Lambán de una ruptura de carácter "político" de la que eximió a la Generalitat.

Faltó autocrítica en el balance de Blanco, aunque su actitud, proclive a Cataluña, ha tenido bastante que ver en el fracaso. Faci denunció la "intransigencia" del COE y de la Generalitat para repartir el esquí alpino, una simple cesión que habría servido para zanjar todos los problemas.

El presidente del COE compareció ante la prensa para confirmar que la falta de entendimiento entre Aragón y Cataluña daba al traste a la candidatura conjunta para 2030. Reiteró el relato que ha defendido en los últimos meses, el que se sustenta en un acuerdo técnico, sin aval político, que la DGA ha insistido en modificar, con un rechazo frontal de la Generalitat. "Hay un momento en que la candidatura se rompe y Lambán la lleva a otro terreno. Es su decisión y responsabilidad", manifestó Blanco. Simple, conciso, sin medias tintas.

En cambio, pasó de puntillas sobre el papel de la Generalitat. Preguntado sobre la aspiración de Aragón de repartir por géneros el esquí alpino -la especialidad reina de la nieve- para lograr una candidatura en igualdad, Blanco se limitó a apuntar que "había una propuesta ya muy disgregada y Cataluña dijo que no estaba de acuerdo, que ya había cedido mucho". Aunque en realidad no varió su postura en nada. Ni una sola concesión aceptó para alcanzar un acuerdo. "No se puede hablar de propuestas técnicas sino de decisiones políticas que se han adoptado por parte del COE, que no ha garantizado el equilibrio", reprochó Faci.

En cualquier caso, el presidente del COE reconoció que el proyecto había fracasado justo en aquello en lo que debía destacar. "No teníamos el mejor proyecto técnico porque no podíamos hacer grandes inversiones, pero sí teníamos dos pilares: la regeneración del territorio y una propuesta basada en el entendimiento, el respeto y el diálogo, un punto de encuentro donde escuchar a la sociedad sin tensiones políticas", resumió. "Al final, este proyecto, que debía aunar voluntades, ha derivado en enfrentamientos políticos importantes basados en mentiras, desavenencias y susceptibilidades", concluyó, sin concretar por parte de quién.

Aunque los reproches desde Madrid siempre caen del mismo lado. Al justificar Blanco su decisión de enterrar la candidatura conjunta, recriminó que "si un proyecto de regeneración es una guerra entre constitucionalistas e independentistas es que no entendemos que el movimiento olímpico es diálogo, respeto". Y entendimiento, aunque nada ha habido tampoco de eso.

Futuro incierto

Para 2034, Blanco abogó por presentar una candidatura sólida, "sin los inconvenientes de esta vez". El COE sigue apostado por la suma de diferentes propuestas: "Yo creo en la unión, cuanto más amplio es el proyecto más posibilidades tiene", aseguró.

Y se ajusta a la estrategia que Aragón quiere poner en juego. Faci explicó que un equipo técnico trabaja ya en la candidatura que liderará Jaca. "Llevamos 30 años", recordó. No le preocupa tener que volver a negociar con Blanco: "El diálogo tendrá que fluir y tendrán que ser otros los que digan por qué no quieren hablar con nosotros".

Es innegable el desgaste que ha supuesto el culebrón olímpico para la DGA en el Pirineo. Desde Sallent se pidió la dimisión del consejero. Faci aseguró que en todo momento se han dado explicaciones y elogió la "unidad".

El último año ha sido duro, pero el consejero aragonés se declaró "satisfecho" del trabajo realizado. "No ha podido ser. Hemos sido los que más propuestas hemos hecho", reiteró. Aunque fue irreparable el error cometido en las mesas técnicas al diseñar un reparto que nunca se modificó.

Faci reiteró el compromiso del Ejecutivo de Javier Lambán con las inversiones en el Pirineo aragonés. "El desarrollo económico no está supeditado a los Juegos. La DGA está trabajando, tiene fortaleza suficiente para que el Pirineo sea un foco de desarrollo olímpico y social", aseguró. El sueño olímpico que nació hace 30 años deberá esperar al menos cuatro más.