El Pirineo muestra su desilusión por los Juegos y pone sus esperanzas en 2034

Decepción, desilusión, frustración, resignación... Pese a que era una muerte anunciada, el carpetazo a la candidatura de los Juegos del 2030 fue recibido como un jarro de agua fría en los ayuntamientos y el tejido asociativo de los Pirineos, que ahora solo puede mirar hacia adelante y pensar en tener una nueva oportunidad en el 2034.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón (PSOE), apostó por empezar de cero y plantear una candidatura donde esté todo el Pirineo. "No tenemos que quedarnos solo en Aragón y Cataluña sino pensar también en Navarra para unos Juegos de todos los Pirineos". Entretanto, propone que Aragón siga avanzando en la modernización de sus espacios de hielo y nieve y en la política de generación de deportistas.

El representante de Jaca, que intentó ser olímpica en tres ocasiones, no quiere hablar de culpables, pero no olvida "que esta candidatura empezó mal" porque el COE, en el arranque de la negociación no planteó una propuesta equilibrada. "Algunos tomaron como punto de partida que ya había cosas muy avanzadas en Cataluña y que Aragón se tenía que sumar como comparsa, a la vez que decían que tenía que ser igualitaria", declaró poco después de la rueda de prensa de Alejandro Blanco.

"Está claro que no se ha hecho bien, cada uno que asuma lo suyo: Cataluña su sensibilidad, Aragón no haber sabido negociar bien, el COE no ser un buen intermediario, y a partir de ahí aprendamos de nuestros errores y planteemos una candidatura ganadora para el 2034", resumió el alcalde de Jaca.

Con este planteamiento coincidió el presidente de la Ribagorza, esperando que se hagan las cosas mejor de cara a una futura candidatura conjunta en el 2034. Según Marcel Iglesias (PSOE), "hay que empezar con tranquilidad, hablando de forma más discreta", sin mezclar disputas territoriales entre las comunidades autónomas, que han perjudicado la negociación, "porque deben ser unos juegos del Pirineo y para el Pirineo".

El sentimiento de frustración era compartido por todos. "No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en algo que era bueno para todos", declaró el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, que veía en los Juegos una oportunidad para solucionar problemas. No todo acaba aquí, dijo, recordando los proyectos en marcha en el sector de la nieve, pero estos hubieran recibido un impulso con un reto olímpico de por medio, muy necesario para dar un impulso al medio rural.

Los empresarios también mostraron su desilusión por la ocasión perdida. Especialmente los del valle de Benasque, en la Ribagorza, la comarca "peor comunicada", que ve como se escapa la oportunidad de mejorar sus infraestructuras y de vertebrar el Pirineo de punta a punta. "Teníamos muchas ilusiones puestas en la candidatura, pero no ha sido posible", lamentó el presidente de la asociación turística, José María Ciria. "Habrá que retomarlo, pero la opción del 2034 dependerá de muchas cosas, como de que se presente Madrid para las olimpiadas de verano".

Su colega del valle de Tena, Jesús Pellejero, culpó al presidente del COE de incumplir el mandato que se le dio de lograr una candidatura equilibrada. "Era su responsabilidad", manifestó, lamentando la oportunidad perdida para el tejido económico y social. "Vamos a perder todos, los valles aragoneses y los catalanes".