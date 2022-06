Fiestas en Utebo: "Había muchas ganas después de la pandemia y a pesar del calor"

En plena ola de calor algunos municipios celebran sus fiestas patronales. Las vaquillas en la plaza han sido el primer acto de la mañana en Utebo, que este fin de semana se vuelca con los festejos en honor de San Lamberto, los primeros sin restricciones por la pandemia de covid-19. A las 8.00 de la mañana las vaquillas en el ruedo portátil instalado en la plaza de la Concordia han reunido a decenas de vecinos, que han aprovechado que todavía la temperatura se podía soportar en una jornada en alerta por altas temperaturas, un día más por encima de los 40 grados. Muchos jóvenes llenaban la plaza y se atrevían a saltar a la arena, sin que haya habido incidentes.

"Había muchas ganas después de la pandemia y a pesar del calor", ha reconocido una de las familias que habían acudido al completo, Noelia Agudo y Fran Dolz, con sus hijos Noa y Héctor, sentados en las gradas de la plaza. Son socios de la Peña El Conejo, una de las muchas que animan y ponen colorido a las fiestas. Ataviados de rosa fucsia son seguidores de "las vaquillas por la mañana y los encierros que ahora van a ser en la parte baja del pueblo y a las verbenas", ha contado Noelia. Este es uno de los cambios de este año, ya que no se celebrará el encierro en la avenida de Zaragoza.

Vaquillas en las fiestas de San Lamberto en Utebo. Heraldo.es

"Utebo es muy de peñas, siempre ha habido muchísimas", ha asegurado, como se podía comprobar con las distintas camisetas de colores que rodeaban la plaza. En la mochila, también peñista, no faltaba una botella de agua ante la ola de calor que amenaza este sábado con temperaturas máximas en el valle del Ebro. "Beberemos más cerveza y ya está", ha bromeado Fran, que lleva de peñista desde los 14 años, cuando formó la peña con un grupo de amigos. "Poco a poco te vas casando, vas teniendo peques y todos a la peña", cuenta sobre cómo ha ido creciendo la familia peñista.

Un grupo de peñistas veinteañeros de la peña El Éxtasis se levantaban de las gradas una vez terminadas las vacas, cuando ya el sol calentaba con más fuerza. Samuel Expósito, Ricardo Lezcano y Daniel García estaban contentos de poder volver a salir de fiestas, pero tenían algunas quejas de los cambios de este año. "Antes podíamos estar en las carpas todo lo que queríamos pero ahora han hecho un recinto con seguridad y abren de 17.00 a 7.00 y si queremos ir antes tenemos que mandar un correo 24 horas antes", se quejaba Samuel sobre el horario del espacio que habilita el Ayuntamiento de Utebo para las peñas de los jóvenes que no tienen locales. El día iba a ser largo después de la primera noche festiva. "Llevamos dos años de fiestas, por lo tanto, hay muchas ganas de fiestas, no hay ganas de descansar", ha reconocido su amigo Ricardo, aunque algún otro compañero confesaba de fondo que se iba a descansar para recuperar energías. Había quien no estaba contento con el nuevo ruedo portátil o con el traslado del encierro desde una de las avenidas principales a la parte 'vieja' de la localidad.

Peñistas en las fiestas de San Lamberto de Utebo. Heraldo.es

El sábado de fiestas continúa con actividades infantiles como el tragachicos, que en el municipio cuenta con su propia versión en forma de barbo, juegos en familia y el encierro a las 14.00 con la ganadería Ustarroz por el Casco Viejo de la localidad. En el apartado de música, entre los actos previstos hay desde verbenas a pasacalles de la charanga El Strago, que también ha amenizado las vacas, un concierto de la Agrupación Musical Santa Ana del municipio y la Banda de Música de Villanueva, fiesta de la espuma con discomóvil y a las 23.00 concierto de Loquillo en el Palacio de los Deportes.

Las fiestas finalizan este lunes. El mes que viene el pueblo vuelve a sacar la ropa de peña en las celebraciones principales, las de Santa Ana, que tendrán lugar del 22 al 27 de julio.