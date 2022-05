Utebo prepara unas fiestas sin alcohol y con algo de polémica

Hay ganas de fiestas en Utebo. Muchas. Tras dos años sin celebraciones por la pandemia, el Ayuntamiento trabaja a todo tren en su programación a poco más de un mes para la llegada de San Lamberto.

Aunque, de momento, no ha trascendido prácticamente información al respecto, sí habrá algunas novedades importantes en algunos puntos del diseño festivo que quiere devolver la alegría a la localidad zaragozana. De entrada, el Ayuntamiento de Utebo ha declarado la guerra al consumo de alcohol entre los adolescentes y prepara sus fiestas patronales, tanto las de San Lamberto (17 al 20 de junio) como las de Santa Anta (22 al 27 de julio), con una propuesta alternativa pensada para los menores de 18 años.

Consciente de que son celebraciones de alto riesgo para iniciarse en un hábito poco saludable para los jóvenes como es el consumo de alcohol, el consistorio trabaja en un plan global para reducirlo en la medida de lo posible. Por un lado, estudia generar un ámbito libre de bebidas alcohólicas en el Espacio Joven y el Parque de las Fuentes, donde desde las 19.00, las áreas de Festejos y Juventud están diseñando conjuntamente un programa festivo sin alcohol para menores con la programación de actividades como una fiesta de espuma o un campeonato de ‘paintball’… En principio, la experiencia tendrá lugar dos días en San Lamberto y cuatro en Santa Ana.

Control de aforo y horario en la zona de las peñas

El plan municipal va, no obstante, más allá y en el recinto de las peñas prevé situar un control de acceso que evite que los menores de edad consuman alcohol. Para lograrlo, en principio los chavales por debajo de 18 años solo podrán acceder acompañados a este espacio de sus progenitores. Festejos fijará el aforo del recinto en 1.000 personas y pondrá horario, de 17.00 a 7 de la mañana, para su uso. Ambas medidas no han sido bien acogidas por una parte de los peñistas y jóvenes de Utebo, que han mostrado cierto malestar y no estar de acuerdo con esta propuesta en las redes sociales.

También con polémica se ha acogido la idea de Festejos de sustituir las jaimas que disponía en anteriores fiestas para las peñas (de 5x5 metros cuadrados, aproximadamente) por una especie de porches, más pequeños y abiertos. Además, los contenedores de apoyo a las peñas serán sustituidos por casetas más pequeñas, tipo a las que se usan en ferias de libros como la de Zaragoza, por ejemplo.

Vaquillas en la avenida de Zaragoza, de Utebo Raquel Labodía

Entre las críticas a los preparativos de las fiestas, también han surgido voces de quienes están en contra de eliminar los encierros que se desarrollan tradicionalmente en el centro de Utebo, en la avenida de Zaragoza, que, al parecer, el Ayuntamiento prevé sacarlos del programa de fiestas y dejar como espacio principal para esta actividad el casco viejo. Eso sí, está prevista la vuelta del ruedo taurino para las becerras de la Plaza de la Concordia en horario matinal.