Rafael Requena: “Cada vez habrá más olas de calor. El verano puede empezar en junio y durar hasta octubre”

El delegado de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en Aragón, Rafael Requena, tiene muy claro que esta semana se va a vivir la ola de calor más extensa en Aragón, desde los 40 grados que se registraron este miércoles en Alhama de Aragón hasta los 44 o 45 que se prevén alcanzar el próximo sábado. Considera que la bajada del domingo, cuando se prevén 33 grados, no proporcionará alivio a los aragoneses porque no entrará el cierzo, que es el episodio que "salva a Aragón".

Rafael Requena estima que el viernes o el sábado se pueden llegar hasta los 44 y 45 grados, lo que supondría alcanzar el récord del mes de junio en Aragón (43,2 grados se registraron el 29 de junio de 2019) incluso se podría llegar al récord de todos los veranos en la comunidad autónoma, que se sitúa en los 44,5 grados en Zaragoza el 15 de julio de 2015.

"El sábado por la tarde ya se empieza a romper el episodio y se empezará a ir el domingo, pero también hará calor ese día y el lunes. Va a ser más duro de lo que se pensaba porque esta ola se notará hasta el próximo martes", reconoce el delegado de Aemet.

Requena considera que este "episodio de calor" es "muy largo" porque superará los cinco días con más de 40 grados. "No solo van a ser los cinco días de llegar a los 40 grados (del martes 14 al sábado 18), la persistencia es más importante casi que el valor que se alcance", recalca.

Requena ofrece algunas claves de este episodio.

1. LA OLA DE CALOR SE ADELANTA A MEDIADOS DE JUNIO

Cada vez llega antes la ola de calor en junio porque estamos a mediados de junio y casi lo hemos tenido en mayo porque ha sido un mes tremendamente cálido. A final de siglo empezarán a darse en abril o mayo y acabarán en noviembre. El invierno va a estrecharse y el verano se ensanchará.

2. EL DESIERTO AFRICANO SE EXTIENDE A ESPAÑA

Eso lo decía un meteorólogo español, que decía que en verano la Península Ibérica se convierte en una sucursal del desierto del Sáhara. En este episodio de la ola de calor se ven las lenguas naranjas del desierto. Francia va a tener récord de temperaturas. Los ingleses le llaman a esta situación la ‘spanish bloom’ o la pluma o el penacho español porque a ellos les viene de abajo y en Londres a veces se pasa mucho calor. Yo lo he vivido.

3. EL VERANO VA A SER MUY CALUROSO Y SIN PRECIPITACIONES

Entonces se mira la predicción estacional, que se ve de manera muy diferente de la previsión del tiempo (de los días siguientes). Se busca el porcentaje de los tres meses (del verano) para saber cómo será. En la web de Aemet se ven las temperaturas de julio, agosto y septiembre, con la probabilidad, entre el cálido, normal o frío. El 70% de las probabilidades para España es que será un verano cálido, solo un 20% de que sea normal y un 10%, frío. En Galicia, que es el único lugar donde hay menos porcentajes, un 60% es cálido (un 30% normal y un 10% frio). Es decir, el verano va a ser muy caluroso y la Península está en color rojo. Y el problema van a ser las precipitaciones porque no llueve. En Aragón hubo lluvias en marzo y abril, pero en mayo no cayó nada. Las tormentas que caen estos días son muy secas y las que caigan este verano en el cuadrante de la zona del noroeste pueden ser más algo más húmedas. El verano va a ser muy cálido y muy seco.

4. LA AGRICULTURA PUEDE PAGAR ESA SEQUÍA

El año agrícola ya lo lleva pagándolo, pero Aragón no es la zona peor porque llovió en marzo y abril. Pero ahora llevamos un 80% por debajo del agua y quedan tres meses para que acabe este año agricola (junio, julio y agosto), pero vamos por debajo de lo normal.

5. EL CAMBIO CLIMÁTICO HA LLEGADO PARA NO IRSE

Cuando llega un episodio de calor como éste (la ola de calor) o el de frío (por exceso de precipitaciones), siempre se pregunta si eso se debe al cambio climático. En este caso, es la frecuencia de los episodios que se producen, como pasa ahora, y se hacen estudios de atribución. La probabilidad de la ocurrencia de estos episodios extremos como la ola de calor es cada vez mayor y eso es el cambio climático. En este caso lo más singular es que estamos a mediados de junio, antes del solsticio del próximo día 21, y solo habían pasado dos episodios (de ola de calor) entre 1975 y 2000, mientras que entre 2000 y 2021 ha ocurrido ya nueve veces. Ahora sucede una vez cada dos o tres años y existen las mismas posibilidades de que pasen o no en junio. Esa es la diferencia. Los meses de junio y septiembre empiezan a parecerse a julio y agosto, que son los clásicos.

6. EL FIN DEL VERANILLO DE SAN MIGUEL

El verano puede empezar en junio y durar hasta octubre. Siempre se ha hablado del veranillo de San Miguel el 21 de septiembre porque a finales de ese mes hay un retroceso de las temperaturas de verano porque antes ya se ha producido un bajón. Pero si no han bajado (como puede pasar este año) igual ya no tiene sentido esa denominación. En el mes de octubre ya se cogen los 30 grados fácilmente, como ha pasado este año en mayo, que puede ser caluroso aunque sea el último mes de primavera, pero no pase un episodio como este de la ola de calor.

7. NOCHES TROPICALES CON 20 GRADOS

Las noches tropicales es algo impresionante porque se puso ese concepto a las que no bajaban de 20 grados. Siempre ha habido alguna en verano. Hasta los años 70 y 80, en Zaragoza podría haber cinco o seis de esas noches al año. Ahora vamos ya entre 20 y 30, en los últimos treinta años (1990-2020) y es casi la mitad del verano, lo que parece que es normal y supone el aumento de las probabilidades (del cambio climático).

8.¿ ARAGON SE PARECE A ARIZONA O LUGARES DESÉRTICOS?

Pues esto es la realidad y se parecen. Se va cumpliendo cada vez más lo que decía el meteorólogo de que España es una sucursal del desierto del Sáhara. Ya veremos lo que vivimos en este episodio, con 43, 44 o 45 grados. En Andalucía ya cogieron los 47 grados oficiales, que es el récord de la máxima en Córdoba y Montoro.

9. ARAGON PUEDE SUPERAR LOS RÉCORDS DE JUNIO Y EL MÁXIMO HISTÓRICO

En Aragón, tenemos el récord de 44’5 grados en Zaragoza, que fue el 15 de julio de 2015, y había otras dos estaciones que habían dado 47 o 48 pero las quitamos por la forma en que se medía. En el mundo se quitaron la medición del desierto de Libia, con 58 grados, por lo mismo. En realidad, el lugar más caluroso del mundo no está en Arizona sino en California (el estado vecino) en el valle de la Muerte, con 57 grados. En verdad, cada vez es más fácil superar los 50 grados en el mundo, como en Afganistán, Pakistán u otras zonas del planeta. En principio, este sábado los pronósticos para Aragón están entre los 44 y 45 grados. Es muy fácil que se supere el récord de junio porque está en 43’2, que fue el 29 de junio de 2019, entre el viernes o el sábado. Y si se pasa el 44,5 podría ser el máximo del 2015, pero igual es más difícil.

10. EL CIERZO SIRVE PARA SUPERAR LA OLA DE CALOR

El cierzo es una situación que sale de la clásica situación del anticiclón de las islas Azores, que es típicamente veraniega, porque mete una cuña por el norte de la Península Ibérica el viento del componente norte, que en el valle de Aragón es el cierzo, y eso cambia las cosas para las noches y las temperaturas. Pero ahora no se nota. Estos días, por ejemplo, se están librando de momento (de la ola de calor) la zona de la cornisa cantábrica, desde el Finisterre (Galicia) hasta Fuenterrabia (Guipúzcoa), porque hay un poco de flujo de viento.

11. LOS CINCO DÍAS DE LA OLA SUPERA A 2019

Esta ola de calor durará 5 días, desde el martes 14 hasta el sábado 18, porque se van a superar los 40 grados. Superarán los cuatro días del episodio de 2019 (del 27 al 30 de junio), aunque en total ese año tuvo siete días sumando los que vivieron en julio y agosto. Si entrara el cierzo el domingo sería muy distinto, pero si nos quedamos con 33 grados (previsión), la sensación de alivio no la tendremos aunque no vayamos a llegar al máximo de los 40.

12. REACCIONAR AL CAMBIO CLIMÁTICO

Cada vez es más claro con los datos el cambio climático y su explicación de por qué. Muchos escépticos o negacionistas argumentan que lo que pasa ya se superará, pero no hay una explicación normal de lo que está pasando. Los estudios de atribución y su frecuencia, que cada día es más el cambio climático, son incuestionables y allí están los informes del IPC. Son los efectos del gas invernadero, que hubo personas que avisaron desde el siglo XIX sobre la importancia del CO2. Luego llegó el metano o el agua, que también tienen su influencia. Ahora estamos subiendo más de un grado de temperatura o 1,2 grados. Si sigue esa tendencia a final del siglo llegaremos a dos o tres grados más de temperatura media. La idea es, como el covid, parar la curva y no suba dos grados, para que la media de la temperatura no sean 20 grados.