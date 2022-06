Los centros de salud de Aragón ven "insostenible" el verano con la falta de 72 médicos de familia

Indignado tras haber quedado cinco plazas de Médico de Atención Continuada (MAC) vacías, el coordinador del centro de salud comarcal de Utrillas, Luis Fernando Marín, presentó este lunes su dimisión de este cargo. "Habrá un deterioro brutal de la sanidad justo cuando nuestros pueblos se van a llenar de abuelos y nietos que vienen a pasar el verano; es algo estremecedor", denunció Marín.

Según explicó, la falta de médicos de Atención Primaria obligará a que las urgencias de las tardes, noches, fines de semana y periodo vacacional sean atendidas por un solo profesional, algo muy complicado en una comarca muy amplia y dispersa, con hasta 50 kilómetros de distancia entre algunas poblaciones. Inicialmente no se cubrieron siete vacantes, pero se han cerrado dos incorporaciones en los últimos días.

Como él, los responsable de los centros de salud más afectados por la falta de 72 facultativos, algunos en el Pirineo, Matarraña y el Maestrazgo, que triplican su población durante el verano, ven "insostenible" garantizar una asistencia de calidad los meses estivales si al final no se completan las plantillas. Los facultativos tienen que coger una parte de sus vacaciones, y no hay quien asuma sus pacientes y se desplace a las pequeñas poblaciones, lo que va a provocar el cierre de consultorios locales. La renuncia del coordinador de las instalaciones de Utrillas se suma a otras que se han producido en los últimos meses.

Tras quedar desiertas la semana pasada 77 plazas de médicos de familia de las 187 convocadas por la DGA, desde el viernes se han producido al menos cinco contrataciones más para Aínsa, Alcorisa y Más de las Matas, además de las dos de Utrillas. Los 115 profesionales que se empezaron a incorporar este lunes resultan insuficientes.

Ninguna localidad desprotegida

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, aseguró este lunes que es un "problema complejo" que afecta a otras comunidades y que no hay "una solución única". Cada centro tiene "su casuística concreta y se están tratando los casos uno a uno, especialmente en las zonas más conflictivas". El Departamento está redoblando esfuerzos y garantizó que "ninguna de las localidades en las que pueda faltar un facultativo va a quedar desprotegida y sin médico en el verano".

Repollés señaló que el 80% de las plazas que se han cubierto son médicos titulares de atención primaria interinos. La mayoría de las vacías se corresponden con profesionales de atención continuada, que entre semana atienden el horario de 17.00 a 8.00 y las 24 horas sábados y domingos. Acerca de la posibilidad de recurrir a la enfermería para hacer frente a este déficit de profesionales, la consejera dijo que se van a "potenciar" las competencias de este colectivo, como la atención a los enfermos crónicos o la indicación de ciertos medicamentos, pero que nunca sustituirán a un médico.

Biescas es otro enclave turístico donde ante la falta de tres médicos de Atención Continuada se prevén complicaciones. La coordinadora del centro de salud, Paula Claver, recalcó que es un problema que llevan arrastrando desde hace dos o tres años. "Hoy nos hemos reunido con la Gerencia, les hemos planteado la situación y las horas que nos salen a cada uno y no estamos dispuestos a seguir así", advirtió. Hacen una media mensual de entre 230 y 240 horas, "por encima de nuestra jornada laboral", subrayó. Ante esta situación cree que tendrán cerrar recursos, como consultas o centros de atención continuada.

Huesca, Ejea y Casetas

Huesca, Ejea de los Caballeros y Casetas son destinos a priori atractivos pero que también están afectados por esta escasez. En la capital oscense quedaron sin adjudicar en el centro del Perpetuo Socorro dos plazas de médicos de refuerzo con contratos por horas que atienden pacientes de otros compañeros cuando tienen el cupo lleno. "Son plazas importantes para una ciudad como Huesca y estábamos desesperados", reconoció la coordinadora, Mónica Pascual. Por suerte, al final se van a cubrir otras dos que también estaban libres pero que no salieron al llamamiento para una excedencia de dos meses y sustituciones de verano. "Necesitamos más personal, pero al menos sobreviviremos", afirmó aliviada.

En el centro de Ejea la situación es "crítica", según su coordinadora, Raquel Llera. Durante este año se las han tenido que apañar con solo dos Médicos de Atención Continuada y, al final, se han quedado sin ninguno de los cincos contemplados plantilla. "No sé cómo los vamos a hacer, cerraremos consultorios locales seguro. Tenemos un exceso de horas y no podemos seguir así", aseguró. Lamentó que la Administración aún no lo ha reconocido como un centro de difícil cobertura y que esté ofreciendo contratos eventuales en Zaragoza no incluidos en la bolsa que son más atractivos que desplazarse fuera de la capital.

Una opinión que compartió su homóloga de Casetas, Paula Herrero, donde de las seis vacantes de atención continuada que se ofertaron solo se han asegurado una y media. La escasez de personal la sufren desde enero y la suplen con "tantas horas de más" que han pedido una inspección de Trabajo. "Es desesperante, estábamos esperando este llamamiento como agua de mayo y no se ha solucionado nada", zanjó.

"Aparte de la estabilidad, se necesitan otros incentivos"

"La estabilidad está muy bien, siempre la hemos reclamado, pero está claro que se necesitan otros incentivos efectivos". Así opina Pilar Borraz, responsable de Atención Primaria del Sindicato Fasamet y coordinadora del centro de salud de Mas de las Matas. Para esta médico rural "por vocación", la mejora de las condiciones laborales tendría que pasar por el reconocimiento de la carrera profesional (sí se cobra en otras comunidades que resultan más atractivas para los residentes), y el pago de un complemento por el uso del vehículo personal para los desplazamientos (sí se abona el kilometraje).

También planteó que se amplíe algo más la puntuación a quienes trabajen en plazas de difícil cobertura y que se faciliten viviendas. Además, recordó que Fasamet lleva tiempo reivindicando que se destine a Atención Primaria el 25% del presupuesto de Sanidad. También abogó por "reorganizar" el mapa sanitario de la Comunidad que data de 1986, "está obsoleto" y es preciso "ajustarlo a la situación actual".