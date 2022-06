Centros de salud sin médicos

Los centros de salud aragoneses ven «insostenible» el verano por la falta de médicos de atención primaria. Los coordinadores temen el cierre de consultorios en zonas turísticas y en el medio rural si no se incorpora personal. Se trata de un problema que llevan arrastrando desde hace varios años, pero al que no se ha puesto solución por falta de planificación tanto en la formación de especialistas como en la contratación. Aunque existen estudios que venían advirtiendo del agravamiento de esta adversidad, no se han puesto en marcha iniciativas para paliarla. La Comunidad y el país en su conjunto sufren una carencia de médicos de familia, que se ha visto agravada por la pandemia de la covid. Es imprescindible acometer reformas que, articuladas a través de un pacto de Estado en sanidad, consigan dar respuesta a los problemas no solo de la atención primaria sino de la totalidad del sistema nacional de salud.

La falta de especialistas volverá a asfixiar este verano a muchos centros de salud en Aragón tras quedar vacías 76 plazas de médico de familia de las 187 convocadas por el Salud. Y no se trata de un problema estival: faltan médicos de atención primaria y no está garantizada la reposición por las jubilaciones que se prevén de aquí a cinco años. Casi cuatro de cada diez facultativos tienen 60 años o más. Los profesionales llevan tiempo alertando de esta situación, que se agrava tras la última convocatoria para cubrir los puestos de médicos internos residentes (mir): 200 plazas han quedado desiertas en toda España, cuatro de ellas en Aragón. El desequilibrio existente entre las necesidades casi ilimitadas de la población y el deterioro de la capacidad de atención ha desembocado en una situación que exige respuestas urgentes. La sostenibilidad de la atención primaria pasa por un pacto global respecto a uno de los pilares del Estado del bienestar.