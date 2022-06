En busca de "tranquilidad" para afrontar el examen más decisivo

"Estoy intentando estar tranquila porque durante el curso he trabajado mucho el temario", asegura Marta Biel, del IES Elaios, una de las 6.481 jóvenes que este martes se enfrenta a la Evau. Como el resto de participantes lleva las dos últimas semanas centrada en estas pruebas, que definirán una parte de su futuro profesional. "Me he organizado los temas que quería estudiar cada día y he ido al instituto para aclarar dudas de Matemáticas y Física con los profesores", explica casi a las puertas de los exámenes más decisivos del año.

Su principal preocupación radica en el examen de Lengua Castellana y Literatura, no tanto por la dificultad, "sino por poder responder a todos los apartados en una hora y media". Pese a ello, confía en que salga bien y espera, en las próximas jornadas, terminar de decidirse sobre su futuro: "Dudo entre Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial e Ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto".

Su generación ha estado marcada por la pandemia, tanto en lo social como en lo académico. "Nos perdimos casi la mitad de 4º de la ESO y en 1º de bachillerato estuvimos un trimestre yendo de manera semipresencial. Y aunque teníamos cámaras para seguir la clase, no era lo mismo y perdimos muchísimos contenidos", reconoce. Nerea Martín, del colegio Romareda-Agustinos Recoletos, también se vio afectada por las restricciones: "La primera evaluación tras volver a la normalidad me costó bastante más, ya que había perdido esa presión de los exámenes".

"Lo más difícil ya lo he pasado, ahora es cuestión de saber organizarse, ir lo más relajada posible y dar ese empujón final", declara. Su intención es cursar Administración y Dirección de Empresas y para ello lleva varias semanas "repasando" todo el temario. Al igual que Marta, Nerea también siente cierto vértigo con la asignatura de Lengua. "En los dos cursos de bachillerato se complica bastante y tiene partes que son más subjetivas", detalla.

Para Ángela Barra, del IES_Miguel Catalán, el ‘handicap’ se encuentra en Inglés, pero confía en que irá bien. Esta joven quiere estudiar Magisterio de Primaria y hacer la mención en Educación Especial. "Estos días estoy revisando y repasando los contenidos del curso y para ello voy alternando los ratos de estudio en casa y en la biblioteca", detalla

Haber podido volver 100% a la presencialidad aunque con restricciones fue una de las mejores noticias que recibió para este 2º de bachillerato, que asegura haber sido el año "mas complicado". A ello se sumó que el confinamiento vivido en 4º de la ESO y la semipresencialidad de una parte de 1º de bachillerato supuso que algún contenido se quedara en el tintero y otros "se dieran de forma más rápida y esquematizada".

Salou, la otra meta

Más allá de lo académico, muchos de los jóvenes que se presentan a la Evau tienen en su horizonte su merecido descanso después del año "más complicado". Y, una vez más, Salou volverá a convertirse en el epicentro del estudiantado aragonés. "Nada más terminar nos iremos a Salou. Tenemos muchas ganas porque ha sido todo un no parar", explica Marta Biel. Además de celebrar el fin de los exámenes, este año podrán "recuperar parte de la vida social perdida por la pandemia", reconoce.

Ahora solo les quedan unas jornadas para poder disfrutar del verano más ansiado.