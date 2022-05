Llega el efecto 'revancha viajera': más intercambios de casas, seguro de cancelación y otros nuevos hábitos

Una semana con su hijo, y sus respectivos perros, a Derio (cerca de Bilbao) y después 15 días en agosto a Moraira (Alicante). Estos son los lugares vacacionales de la zaragozana Elena Dieste para este verano, que desde 2016 visita (o repite) nuevos destinos intercambiando casas. "Soy una fan de esta manera de viajar", señala.

Según HomeExchange, en Aragón hay 2.750 casas disponibles y en los primeros cuatro meses de este año tuvieron lugar 3.383 pernoctaciones, lo que representa un 326% más en comparación con el mismo periodo de 2021. Un dato que se suma al incremento del 7,7% (10.459 pernoctaciones) registrado en 2021 y que se traduce en "muy buenas perspectivas" de cara al resto de 2022 para esta plataforma de intercambio de viviendas. Esta acaba de publicar un estudio sobre tendencias de viaje de los españoles tras la pandemia que revela que 9 de cada 10 ciudadanos han cambiado su forma de viajar en los últimos tres años.

Tal y como se recoge en el mismo, el 43% indica que ahora viaja menos que antes, el 31% busca alojamientos con políticas de cancelación flexibles, el 29% prefiere viajar a lugares menos concurridos y el 28% se decanta por destinos más cercanos. Además, el 40% prefiere alojarse en una casa para él solo en vez de en un hotel, opción elegida por menos del 35% de los encuestados. Más datos: tres de cada cuatro buscan opciones comprometidas con la sociedad y seis de cada diez conocen el intercambio de casas como modalidad de turismo (de forma ilimitada y mediante el pago único de 149 euros al año). En España son ya 60.000 los españoles que forman parte de esta comunidad de HomeExchange, en auge después de la covid-19, y una forma de viajar valorada por su ahorro económico.

Elena Dieste forma parte de ella y ha visitado a través de esta modalidad de turismo París, Londres, el valle del Loira, Amsterdam, Bélgica, Irlanda, Ibiza, San Sebastián, Santander, Huelva... Su sueño es ir a Nueva York, a unos apartamentos muy chulos en Manhattan, y para ello va ahorrando puntos. "Puedes intercambiar viviendas o, si no te interesa esa opción, te pagan con puntos cada vez que visitan la tuya", explica.

Ella cuenta con una segunda residencia en Santa María de la Peña (Huesca) y este año ha incluido en la plataforma su primera vivienda en Zaragoza (un ático con piscina). "Es una forma muy económica de viajar porque no pagas alojamiento, la cuota anual te cubre un seguro, muchas casas admiten mascotas, los hospedadores te ofrecen incluso su coche, es también una red social de la que surgen amistades... Ojalá todo el mundo viajara así. Cada vez veo más gente joven que se anima y hay potencial con el teletrabajo tras la pandemia", subraya Elena, que este año afirma tener más solicitudes para intercambiar sus dos viviendas.

Mientras, las agencias de viajes de Aragón empiezan a ver ya movimiento, tal y como informa el presidente de la Asociación, Jorge Moncada. "Es nuestra temporada alta. Todo el mundo está deseando viajar fuera. Como dicen los americanos, hay un poco un efecto 'revancha': nos vamos a vengar de lo que no hemos podido viajar (por las restricciones). Prácticamente la apertura es general en casi todos los países del mundo. El problema es que no encontremos plaza en ningún sitio y a ninguna parte; está todo lleno. Por ejemplo, para ir a Bali, con parada en Dubai porque hay mucho viaje de novios pospuesto, ya no hallamos plazas de vuelo directo. Se podría encontrar vía punto europeo y hacer tres escalas hasta llegar a destino; el cómodo ya está completo", apunta.

Aprovechar los vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza

Según destaca Moncada, los aragoneses van a aprovechar este verano los vuelos directos programados desde el aeropuerto de Zaragoza, con destinos a Chipre, Croacia, Egipto, Centroeuropa... (se pueden ver todos en la web desdezaragoza.es). "Y se van a ir implementando más", avanza.

En general, la estancia media es de ocho días (siete noches) y los destinos internacionales más demandados en las agencias de la Comunidad son: Estados Unidos, Egipto, Turquía, Marruecos, Kenia, Tanzania y América del Sur. A estos hay que sumar Maldivas, Bali y Mauricio, destinos 'estrellas' de los novios. "En Asia hay más restricciones. Por ejemplo, China está cerrada y en Japón, con gran aceptación también, puedes ir haciendo cuarentena y eso para unas vacaciones echa para atrás", indica José María Cruz, responsable de TravelBox, agencia especializada en viajes al extranjero.

En cuanto a las vacaciones por España, los aragoneses prefieren las islas Baleares (hay vuelos directos a Menorca, Ibiza y Palma de Mallorca), Andalucía, islas Canarias y Comunidad Valenciana. "Se va a viajar por el territorio nacional si hay algún sitio porque van a venir extranjeros de todo el mundo; parece ser que va a ser un año en el que se va a colapsar todo", insiste el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, que habla de los mismos precios que en 2021. "En los billetes de avión Igual ha subido un poco la tarifa aérea, pero todo lo demás está más o menos igual", dice.

Lo que ha cambiado por el virus son los hábitos del viaje, que se organiza con más antelación y contemplando una serie de parámetros (tanto en destino como requisitos previos) a la hora de elegir un lugar u otro. Moncada hace hincapié en que nadie se plantea ahora un desplazamiento si no es con una tarifa hotelera reembolsable y un billete de avión que se pueda cambiar. "Ahora sería también impensable hablar de un viaje sin organizarlo con un seguro de cancelación e incluso que tenga una cobertura covid. Saber qué sanidad nos vamos a encontrar en el país al que vamos, si el seguro le cubre en un hospital en condiciones, de qué cantidad de dinero van a disponer en caso de que les ocurriera algo hasta allí... Una serie de circunstancias que antes lo se planteaban en absoluto y que son unas de las prioridades que van a dar pie a que elijan un destino u otro", explica.

También el copropietario de TravelBox incide en este punto. En su agenda de Zaragoza recomiendan a todos sus clientes que contraten una póliza de seguro que incluya asistencia sanitaria, cobertura covid y gastos de cancelación, entre otros aspectos. "Ningún proveedor te hace un favor a fecha de hoy. El 95% de nuestros clientes contratan esa póliza, que no es cara. Te compensa", comenta José María Cruz. Además, subraya que la gente ha perdido miedo al coronavirus y hacen reservas como si no hubiera contagios. De hecho, son ellos quienes les recuerdan que todavía hay restricciones y protocolos de seguridad en diferentes países. "Si el protocolo covid es liviano (test de antígenos y formulario) es asumido, pero si es más incómodo (con cuarentenas) cambian de destino", concluye.