¿Por qué los vuelos están por las nubes? Ideas y destinos para no arruinarse estas vacaciones

Si este verano ya muy postpandémico quiere hacer el viaje de su vida ya no necesitará mascarillas ni seguramente pcrs, pero sí dinero. Y mucho. "Está todo carísimo, es una locura", certifica Rebeca Olmo, de la zaragozana agencia de viajes Ro Travel. Los motivos son variados, pero uno destaca: todo el mundo desea irse de viaje y cuanto más lejos, mejor.

El de los vuelos abandera la escalada de precios. A la demanda exagerada se une el hecho de que "no están recuperadas todas las rutas aéreas y muchas compañías 'low cost' siguen en tierra". La alta demanda, además, es mundial. "En vuelos con escala, el trayecto desde España al punto de conexión puede ser asequible, pero se dispara en el segundo trayecto, donde las plazas se reparten entre viajeros de todo el mundo".

Hay más circunstancias que contribuyen a la carestía a la hora de comprar un billete de avión: los viajes de novios. La pandemia paralizó muchas bodas, que se están celebran ahora, con sus respectivas lunas de miel. Muchos destinos habituales para recién casados están por las nubes.

"Esta todo caro", insiste Rebeca. En el caso de los vuelos transoceánicos, Rebeca destaca el encarecimiento de Estados Unidos y América en general, pero también y tremendamente de Bali e Indonesia. Así las cosas, los vuelos que normalmente exigen un fuerte desembolso, este año aún más. Pero es que los que resultaban más asequibles, se han multiplicado hasta por dos, también los de alcance europeo. Es el caso de los aviones que salen para Grecia: "¡He estado viendo vuelos a Atenas por 1.000 euros!, está infladísimo. Parecido sucede con Jordania: "Está siendo uno de los países más demandados", explica Rebeca, que señala que los vuelos con la aerolínea de bandera, Royal Jordania, cuestan unos 600 euros, lo mismo que... ¡Ryanair!.

Por si esto fuera poco, con estos presupuestos tan altos el tiempo para pensárselo es poco: "Otra circunstancia de estos meses es que los vuelos suben a cada minuto, así como desaparecen las plazas hoteleras en determinados destinos. Tengo unos clientes que, por pensárselo un poco, han pagado un safari 1.000 euros más caro y con peores hoteles".

Alquilar un coche a precio de oro

Otro elemento que está encareciendo enormemente las vacaciones son los precios del alquiler de coches, una situación que ya viene de atrás: "Eso es horrible", describe Rebeca, que pone un caso práctico: "Antes de la pandemia un coche descapotable para recorrerse la Ruta 66 en Estados Unidos costaba unos 800 euros. Este verano no baja de 2.500".

Y aunque la pandemia se ha quedado ya muy atrás, por lo menos en el ánimo de la mayoría de la gente, aún está presente en lo que al mundo de los viajes turísticos se refiere: "Hay países que aún no han reabierto toda su infraestructura hotelera o que no disponen de guías para poder hacer tours organizados, hay todavía cierta inestabilidad y miedo a las cancelaciones". Igualmente, el covid aunque en mucha menor medida, sigue dejando fuera muchas alternativas, ya sea porque directamente están cerradas al turismo, como China o Japón y Asia en general, o bien porque aún exigen pcr o hay confusión al respecto. Y no solo juega un papel la pandemia. Sucede que otros países antes muy populares, como Túnez, no acaban de recuperarse.

Por contra, resurgen otros: "Ahora está súper de moda otra vez Egipto", explica Rebeca. Un furor que contrasta con lo poco que, curiosamente, se piden otros clásicos: "Cosa rara de este verano es lo poco que se está pidiendo información de Canarias o Baleares, por lo menos en esta agencia".

Alternativas

En estas circunstancias, ¿qué hacer si uno no quiere quedarse en casa?

La experta lo tiene claro. Apostar por los vuelos chárter. "Si normalmente encontrar un chollo de vuelo por internet no es tan fácil como pueda parecer, este verano será particularmente complicado", advierte la dueña de Ro Travel. "Por eso un chárter es ideal: te aseguras un precio fijo, con un billete de avión que, además, no hay que pagar de inmediato". Rebeca destaca además que hay muchos destinos novedosos en esta modalidad. Desde Zaragoza, por ejemplo, se va a poner en marcha un chárter a Chipre. Desde Madrid y Barcelona se incorporan las Seychelles, Puerto Vallarta, Barbados o Islas Mauricio. "Son destinos increíbles que salen de esta forma a un precio imbatible, particularmente en estas circunstancias".

Otra alternativa que este año está "baratísima" son los cruceros. "Los hay de muy buen nivel por 1.000 euros dos personas", señala Rebeca, quien reflexiona sobre cómo una fórmula que era de las favoritas antes de la pandemia ahora "casi nadie la quiere". "Muy poca gente quiere meterse en un barco, pero ahora hay muchos incluso a estrenar, con recorridos por el Mediterráneo, es una oportunidad única".

En medio de la fiebre viajera, surgen 'nuevos' destinos, como el llamado Caribe africano con el que Senegal aspira a hacer un hueco en el turismo de playa y pulserita, o se mantienen otros, como Turquía, cuyos precios y calidades se parecen mucho a los niveles prepandemia.