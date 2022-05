Pediatras y médicos de familia alertan de un repunte de consultas por casos de covid-19

Los profesionales de los centros de salud están detectando un incremento en la atención de casos compatibles con coronavirus, un repunte que se aprecia también en los servicios de Urgencias hospitalarias. Pediatras y médicos de Familia alertan de que están aumentando las consultas por infecciones respiratorias, muchas de ellas por confirmaciones de covid, tras la realización de test de antígenos en domicilio, al limitar ahora las pruebas diagnósticas en Atención Primaria a personas mayores de 60 años y vulnerables.

Sanidad actualizó ayer los datos de la evolución de la pandemia, que evidencian que el lunes se registraron 688 positivos. Sin embargo, los sanitarios advierten de que estos casos son solo la "punta del iceberg". "Hemos pasado de hacer pruebas generalizadas a realizar muy pocas", indicó Ángel Vicente Molinero, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen). "Hay un repunte importante de casos con sintomatología covid. Recibimos la información de quienes lo confirman con el test de antígenos en su domicilio y por las pruebas que se hacen en el centro", dijo. En este sentido, Ángel Antoñanzas, coordinador de Delicias Sur, señaló que se están detectando "muchísimos casos que ya habían repuntado antes de la retirada de mascarilla. Evidentemente, la falta de medidas de prevención aumenta los contagios". La mayoría de positivos, eso sí, son leves. Aun así, el número de pacientes ingresados por covid está aumentando progresivamente. Ya son 230 las personas hospitalizadas por esta infección, 14 de ellas en la uci. Hace un mes eran 115.

Aurita Auría, médica de Familia en Valdespartera y vocal de médicos de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Zaragoza, reconoció que "se está notando, y mucho, el aumento de los casos covid en las consultas", tras hacerse el test en casa. Un mensaje que compartió con Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet) y facultativo en Parque Roma, que señaló que "hay más casos" por este virus y, además, "las agendas están llenas", con demoras medias de tres o cuatro días.

Ante el aumento de procesos respiratorios, Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), apuntó que estos casos se tratan de la misma manera, sean gripe o covid: "Lo importante es no contagiar a las personas más frágiles, por lo que hay que vigilar y mantener la precaución para proteger a los más vulnerables". En opinión de Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. en Aragón: "Al dar los datos semanalmente, no sabemos realmente cuántos casos hay y luego la disminución de realización de pruebas diagnósticas nos hace desconfiar de las cifras reales de contagios". Un indicador de la evolución de la pandemia se refleja en el aumento de la incidencia semanal. Ahora se sitúa en 288 casos por 100.000 habitantes, el triple que hace poco más de un mes.

La limitación de pruebas PCR a personas mayores y vulnerables, así como a trabajadores sanitarios y sociosanitarios, conllevó a su vez un aumento de autodiagnósticos. Ante este escenario, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza confirmaron que se notó un repunte de más del 20% en la venta de test de antígenos después de Semana Santa, pero ahora se ha estabilizado. Un incremento que pone de manifiesto que "los test de autodiagnóstico se han consolidado como medida de prevención ante la covid-19 de cara a evitar nuevos contagios, así como para tener un diagnóstico ante los encuentros en espacios cerrados".

En las consultas de Pediatría observan también una mayor actividad por esta infección. Desde Valdespartera, la pediatra Eva Jiménez señaló que hay muchos niños que acuden a la consulta con síntomas respiratorios: "No sabemos qué virus es: gripe, covid, rinovirus… Porque por protocolo ahora en los casos leves no hay que hacer ningún tipo de prueba". Al mismo tiempo, destacó la "alta incidencia de covid" entre los profesionales del equipo, "algo que no había pasado en toda la pandemia", y que si se extrapola a la población general "permite suponer que la incidencia debe ser bastante alta".

"La covid está aumentando", resumió Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria: "Están hablando todos los expertos de la octava ola, y probablemente estemos en ella". En las últimas dos semanas se ha apreciado un "importante incremento de niños que dan positivo" en los test que se hacen en casa: "Y muchas familias se están contagiando. Suelen ser síntomas leves, aunque hemos tenido niños con fiebre durante varios días". Desde la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, su presidenta, Elena Javierre, señaló que "hay distintos virus circulando" y atienden muchos procesos respiratorios típicos de esta época del año: "Muchos, ante la duda, prefieren dejar al niño en casa unos días. Nuestra recomendación es que cuando lleven 24 horas asintomáticos, sin fiebre, si el niño se encuentra bien puede reincorporarse al colegio, llevando mascarilla, manteniendo la distancia y evitando el contacto con personas vulnerables, aunque el protocolo actualmente no estipule días concretos de cuarentena o medidas adicionales".

¿El inicio de la octava ola?

Para el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas, la evolución de la curva indica que Aragón se encuentra ya inmersa en la octava onda, "aunque a nivel clínico están afectados fundamentalmente los más mayores". De hecho, la mayor incidencia se registra en las personas de más edad. Tanto es así que este indicador a partir de 65 años supera las cifras alcanzadas en oleadas anteriores, excepto en la séptima.

De Blas apuntó que "el nivel de ingresos hospitalarios está creciendo rápido, y eso que las estancias están siendo más breves". "La hospitalización tampoco está a niveles de ondas previas", aunque, dijo, "se empieza a diferenciar a ingresados por covid de ingresados con covid, así que no sería tampoco demasiado comparable". En este sentido, desde el Departamento de Sanidad concretaron que el criterio ahora es que Transparencia informe del número de pacientes ingresados por covid, "pero a veces es difícil diferenciarlos, por lo que la gestión que hace cada hospital puede ser diferente. Puede haber pacientes que ingresen por otra patología y que si tienen coronavirus pasen a planta covid y cuenten en la estadística, y otras veces, no".