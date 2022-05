El verano se adelanta en Aragón con máximas de 37 grados en Zaragoza, 33 en Huesca y 30 en Teruel

La totalidad del territorio aragonés lleva unos días con temperaturas primaverales, realmente altas en el caso de los dos últimos días (el lunes ya se llegó a los 30 grados centígrados en Zaragoza), pero esta semana las temperaturas van a estar más cerca del pleno verano que de la cálida primavera. Esto no es nada nuevo; en los últimos años el verano también se ha adelantado, y posteriormente parece retrasarse el otoño. Hay indicios tan claros de un cambio climático progresivo, sea o no cíclico con respecto a décadas remotas, que negar esa evidencia entra en el terreno de lo absurdo.

Sin embargo, aunque el cambio de armario ya está en la mente de todos, no conviene olvidar el famoso dicho popular "hasta el 40 de mayo no se quites el sayo", porque nunca se sabe con exactitud lo que puede pasar en cuestiones de meteorología. Aun queda mucho mes por delante como para que no haya otro giro de los acontecimientos que obligue a sacar nuevamente las cazadoras y abrigos.

Las temperaturas en el conjunto de España irán esta semana al alza, tanto las máximas como las mínimas. Lo mismo ocurrirá durante el comienzo de la próxima semana, si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Conforme vaya avanzando la semana, las temperaturas irán en aumento hasta llegar a unas máximas de 37 grados en Zaragoza, 33 en Huesca e incluso 30 en Teruel el próximo domingo 15 de mayo. "No se puede llamar a esa situación ola de calor, simplemente se adelanta el verano como ha sucedido en años anteriores, en los que luego se retrasa el final del verano ", aclara Rafael Requena, delegado Territorial de la AEMET en Aragón. "Además, durante el fin de semana podría caer alguna tormenta en el Pirineo aragonés y en el Sistema Ibérico", adelanta.

Según la AEMET, este martes 10 de mayo predominará un cielo poco nuboso o despejado en buena parte de Aragón, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y la Ibérica e intervalos de nubes altas por la tarde. El viento será flojo variable, predominando las componentes sur y este. Por capitales de provincia, las temperaturas experimentarán grandes diferencias entre las máximas y las mínimas, ya que oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 27 de máxima en Huesca. En Teruel, el termómetro variará entre los 7 y 26 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 13 grados y la máxima será ya de 30 grados.

Para el miércoles 11 de mayo se espera un cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y en la Ibérica, sin descartar algún chubasco aislado en la Ibérica zaragozana. El viento será flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste con intervalos de moderado en el valle del Ebro. Las temperaturas seguirán en ascenso, llegando a los 14 grados de mínima y los 29 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 9 y 28 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 14 grados y la máxima será de 32 grados.

El jueves 12 predominará un cielo con intervalos de nubes altas en buena parte de Aragón. Se prevé nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y en la Ibérica y posibles chubascos aislados por la tarde. El viento será del sur y sureste flojo, con intervalos de moderado en el valle del Ebro por la tarde.

En cuanto a las temperaturas mínimas, seguirán en ligero ascenso, y las máximas sin cambios significativos. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 28 de máxima de Huesca, los 10 y 26 grados de Teruel y los 15 y 32 de Zaragoza.

El cielo seguirá un poco nuboso el viernes, con evolución por la tarde en la Ibérica y Pirineos, donde pueden darse chubascos débiles. El viento será variable flojo y las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas andarán en ligero descenso o sin cambios. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 30 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 11 y 30 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 14 grados y la máxima será de 33 grados. El sábado estas temperaturas permanecerán en los 16 de mínima y 32 de máxima en Huesca; Teruel oscilará entre los 12 y 29 y en Zaragoza subirá la mínima a 17 y la máxima a 34 grados.