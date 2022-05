Aumentan los ingresos por covid en Aragón desde el viernes y se disparan las bajas entre el personal sanitario

El repunte de casos de coronavirus deja 20 nuevos ingresos desde el viernes –haciendo un total de 184–, y ha disparado las bajas entre el personal sanitario, con 596 profesionales ‘fuera de servicio’ según los últimos datos del Departamento de Sanidad.

La presión es cada vez mayor en hospitales y centros de salud, tanto por el incremento de positivos como por la falta de manos. Los hay que están teniendo verdaderas dificultades para cubrir huecos, como ocurre en Las Fuentes Norte, donde han pedido disculpas de antemano a sus usuarios por los problemas que pueda haber en pediatría y medicina de familia por las bajas. "No se puede llegar a todo y a todos, haremos lo humanamente posible", dicen en sus redes sociales.

Este, sin embargo, no sería el único caso, ya que los propios sanitarios aseguran tener constancia de «al menos media docena de ambulatorios más» con problemas similares en Zaragoza capital. El temor, visto lo sucedido en las últimas semanas, es que la situación empeore y haga cada vez más complicada la atención.

Las estadísticas del Gobierno aragonés confirman que las incapacidades temporales están yendo a más. Hace una semana eran 509 los profesionales de baja, y actualmente son 87 más; un total de 596 que representan el peor dato desde mediados de febrero y que se sitúan prácticamente al nivel de anteriores olas. Además, cinco sanitarios han tenido que ser hospitalizados desde principios de mes.

Sindicatos como CSIF han solicitado renovar «todos los contratos» covid próximos a finalizar, no solo ante el incremento de casos de las últimas semanas, sino con el objetivo de poder encauzar las listas de espera. Los sanitarios consultados aseguran estar sobrepasados, ya que además de los casos graves de coronavirus –el resto no computa desde el cambio de estrategia del Ministerio– están viendo gripes, catarros y otras patologías no covid.

Desde el viernes, Aragón ha notificado 1.081 nuevos positivos, una cifra que está marcada por el puente del 1 de mayo, en el que se han hecho menos pruebas.

Esto ha hecho, también, que la incidencia baje hasta los 207,9 casos por cada 100.000 habitantes a siete días. No obstante, hará falta esperar hasta finales de semana para comprobar si el ascenso comienza a ralentizarse o si, por el contrario, se acelera como consecuencia de la Semana Santa, el puente y el fin de la mascarilla en interiores.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, solo desde el pasado día 26, los tres sectores de Zaragoza han comunicado más de 1.800 contagios. Por el momento, los datos del Ministerio de Sanidad sitúan a Aragón con una incidencia de 433,7 casos entre los mayores de 60 años, una cifra que sigue por encima de los 420,6 que marcan la media nacional y que empeora en el caso de quienes tienen 80 años o más, con 501,4.

Entre los municipios de más de 10.000 habitantes siguen llamando la atención datos como el de Tarazona, con 638,5 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y 1.076,8 a 14, una incidencia superior a la de otros picos epidémicos, aunque menor en comparación con la curva vertical que provocó el estallido de la variante ómicron.

La evolución hospitalaria

En los hospitales, actualmente son 184 los aragoneses ingresados por covid, con una decena de pacientes en uci y 174 en camas de hospitalización convencional.

Las peores cifras siguen estando en el Clínico, donde se recuperan un total de 38, y en el Servet, con 28, aunque son varios los hospitales que han ido a más en las últimas semanas. Según datos de la Consejería, en estos siete días se han producido 96 ingresos (tres en uci y 93 en planta). Y aunque preocupa que el ritmo se acelere, el porcentaje de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes de coronavirus no pasa del 5%, siendo el 4% en el caso de las camas de hospitalización convencional.