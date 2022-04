La covid-19 pone en alerta a los hospitales aragoneses con 90 nuevos ingresos desde el lunes

La covid-19 ha vuelto a poner en alerta a los principales hospitales de la Comunidad. Solo desde el lunes se han producido 90 nuevos ingresos, según datos del Departamento de Sanidad. En el Clínico, confirmaron ayer desde CSIF, se ha habilitado otra planta para pacientes con coronavirus, haciendo un total de dos: la 12 –en la que también hay enfermos de otras patologías– y la 13. En las últimas horas han ingresado 27 personas en los hospitales aragoneses, mientras que el pasado miércoles lo hicieron 25 y el martes, otras 21. El goteo tampoco cesa en las ucis, donde han tenido que ser trasladados al menos cuatro aragoneses desde principios de semana.

El balance entre ingresos y altas vuelve a ser negativo, ya que desde el lunes han sido 68 las personas que han abandonado el hospital frente a las 90 que han precisado de asistencia sanitaria. No obstante, en hospitales como el Servet la situación sigue normalizada, sin que se hayan tenido que habilitar más plantas o recursos.

El último parte del Gobierno aragonés, publicado el pasado martes, cifraba en 148 el total de ingresados, el dato más alto desde mediados de marzo. También hablaba de 97 hospitalizados en la última semana, un balance muy distinto a los 52 de la anterior o los 71 que figuraban en el boletín del pasado 12 de abril. La situación ha ido empeorando semana tras semana, aunque Aragón sigue muy lejos de los picos de la séptima ola, en la que se superaron los 800 hospitalizados.

Los datos del último boletín epidemiológico, publicado ayer, confirman, además, la tendencia ascendente de casos. En la última semana se han notificado 2.915, hasta 1.116 más respecto a la anterior.

No es, en todo caso, el único indicador que empeora. En estos siete días se han registrado 14 fallecidos por covid, el doble que la semana previa, mientras que el virus se ha extendido a otras 12 residencias, cuatro más que las recogidas en el anterior parte.

Desde el Ejecutivo autonómico precisaron que estos datos se refieren a todas las residencias y no solo a las de mayores, pero aunque la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, afirmó el miércoles que la situación "no es alarmante", desde el Departamento aseguraron no tener datos sobre el total de focos activos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoció que este tipo evolución "siempre causa preocupación", aunque, en su opinión, "no dejaba de ser medianamente previsible que así ocurriera" tras el fin de la mascarilla en interiores y la eliminación de las restricciones de aforos y horarios. El líder autonómico aseguró no observar "preocupación" en el Departamento de Sanidad y destacó que las cifras de las ucis y las camas de planta están "muy controladas". "Lo que tenemos que hacer es empezar a acostumbrarnos a convivir con la covid y comenzar a asumir y encauzar esta enfermedad hacia la gripalización de la misma", agregó.