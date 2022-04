Los funcionarios con síntomas covid deberán llevar mascarilla en Aragón

Los empleados públicos del Gobierno de Aragón deberán llevar mascarilla "de forma obligatoria y constante" si tienen síntomas compatibles con la covid y durante diez días en los casos confirmados aunque sean asintomáticos. Tendrán que evitar, además, el contacto con personas vulnerables y reducir todo lo posible las interacciones sociales. Así figura en la instrucción que ha dictado el director general de Función Pública del Gobierno de Aragón tras reunirse con los sindicatos.

Llevarán mascarilla los sanitarios, los trabajadores de centros sociosanitarios y los que desarrollen actividades que impliquen entrar en domicilios ajenos a la DGA. También se exigirá a quienes conduzcan o viajen en medios transporte cuando vayan acompañados y a los pasajeros en todo momento.

Desde Función Pública se recomienda, además, un uso responsable de las mascarillas en espacios interiores en aquellas actividades donde no se pueda garantizar un metro y medio de distancia interpersonal sin mampara y en espacios comunes como salas de reuniones o áreas de descanso. Se sugiere, también, que las utilicen los cuidadores y los trabajadores que tengan la consideración de vulnerables.

Ventilación, limpieza y desinfección son las técnicas que utilizará la Administración para garantizar la seguridad. Se potenciará, además, la señalización y se intentará que haya una distancia mínima de 1,5 metros. Como medidas de protección colectiva se pondrá a disposición de los empleados agua y jabón, geles hidroalcohólicos y virucidas.

Las medidas de protección contemplan actuaciones de carácter organizativo. Y, en este sentido, se intentará evitar la coincidencia masiva de personas y de trabajadores en las franjas horarias de mayor afluencia.

Las normas de uso de las mascarillas serán de obligado cumplimiento por parte de los 58.000 empleados públicos que trabajan para el Gobierno de Aragón.

Los colegios, sin "potestad"

Por su parte, el consejero de Educación, Felipe Faci, recalcó ayer en el pleno de las Cortes a preguntas de Vox que los colegios "no tienen capacidad o potestad" para imponer el uso obligatorio de la mascarilla, ya que prevalece el Real Decreto nacional.

David Arranz, diputado de la formación de ultraderecha, insistió en que "muchos centros siguen con la obligación del uso", una afirmación que negó el titular de Educación, quien recalcó que su Departamento "no ha lanzado ninguna instrucción" al respecto. En la última semana han sido varios los colegios públicos y concertados que han recomendado el uso de la mascarilla en interiores. No obstante, según dijo Faci, si algún centro impusiese esta medida bastaría con acogerse a la legalidad vigente y decir que la decisión "no es válida".