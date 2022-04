La hostelería augura una subida de precios generalizada si no se corrige el incremento de costes

Hosteleros y empresarios del ocio nocturno auguran una subida de precios "generalizada" en el sector si el alza de la luz y la gasolina no se corrige "en una o dos semanas". Especialmente tras conocerse el último dato del IPC, que confirma el mayor incremento desde 1985. El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, asegura que la subida de la energía y la huelga del transporte ha terminado "asfixiando" a gran parte de los empresarios.

El principal temor es que una eventual subida de precios "reduzca la demanda", que se había "estabilizado" a raíz del descenso de casos de coronavirus. "Contratar se sigue contratando, pero cuanto más trabajas, más pierdes. Todos los productos están viniendo con subidas de entre el 30% y el 40%", señala.

El colectivo ha tenido incluso la posibilidad de trasladar sus preocupaciones al rey Felipe VI, con quien comentó la necesidad de reactivar los millones de euros de ayudas que tuvieron que devolverse al Ejecutivo central en una recepción en Casa Real a la que asistió el comité ejecutivo de la Federación Española de Hostelería, del que Martín es miembro.

Las próximas semanas serán decisivas. "Ahora mismo hay mucha incertidumbre. El suministro ha incrementado exponencialmente los costes de las materias primas en la hostelería. En un escenario inflacionista, para seguir produciendo a niveles de rentabilidad, lo lógico es que todo esto se materializara en un incremento de precios. Por ahora se está intentando contener, pero no es el mejor momento. La situación económica se está complicando", afirma el gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, Luis Femia.

El principal problema, razona, es que "nadie sabe cuánto va a durar esto". El colectivo duda de la eficacia de las medidas del plan de choque del Ejecutivo central, dado que "los precios se han triplicado o cuadruplicado" en cuestión de meses, lo que está complicando sobremanera el día a día. "A un negocio de tamaño mediano que antes pagaba 1.800 euros de luz al mes ahora se le están cobrando cerca de 4.000. Salimos de 24 meses de altibajos, y mucha gente apenas tiene reservas", dice.

Pese a los paros del transporte, apenas han tenido problemas de abastecimiento, más allá de tener que cambiar puntualmente cartas en restaurantes especializados en productos como el pescado, pero el clima es de "preocupación".

El ocio nocturno también está notando el ‘zarpazo’ de la escalada de la luz. "Es como si tuviéramos dos alquileres. Quienes tuvieran contratos con un tope garantizado se irán salvando hasta que toque renovar, pero el resto... Un local medio ha pasado de estar pagando 2.500 euros a 5.000. Y con el gas también se está notando", resume Miguel Ángel Salinas, gerente del Grupo Canterbury.

Y aunque desde principios de año "sí se han subido precios" -por ejemplo, unos 10 céntimos los cafés-, ve "inviable" repercutir toda la subida de la energía en los clientes. "Ellos también tienen menos dinero para gastar. Si no se tiene cuidado se va a retraer el consumo y la afluencia", dice.

A su juicio, las medidas del plan de choque tendrían que haberse implantado "hace ya semanas". "La situación actual es insostenible. Muchos negocios han tenido que cerrar por el coronavirus y lo que viene no es bueno", añade.

En el caso de las discotecas, la intención es "mantener los precios para no perder clientes", aunque "si al final no queda otra", habrá que elegir "entre lo malo y lo peor". "A corto plazo no esperamos tener que frenar la contratación, pero si esto persiste y no viene tanta gente habrá que despedir. Lo mismo ocurre con el suministro. De momento no ha habido problemas, pero si esto se alarga dos o tres semanas... Ya estamos viendo lo que está pasando en los supermercados", expone.