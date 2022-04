El COE valida con Cataluña la propuesta de los Juegos 2030 que rechaza Aragón

El Comité Olímpico Español (COE) ha roto finalmente su silencio en la disputa entre los gobiernos de Aragón y Cataluña por el reparto de las sedes de la candidatura a los Juegos de Invierno 2030 y ha dejado sola a la DGA. En un escueto comunicado, ha informado de que en una reunión mantenida este viernes se ha "validado" la propuesta de reparto "presentada, debatida y acordada por la comisión técnica", que rechaza el Ejecutivo aragonés al considerar que no es equilibrada. Y va más lejos al trasladar públicamente su esperanza de que cambie de postura: "Esperamos y confiamos en que el Gobierno de Aragón se sume a esta propuesta".

El encuentro se ha celebrado este mediodía en la sede del COE, en la que su presidente, Alejandro Blanco, ha ejercido de anfitrión y a la que han acudido el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà. No ha habido nadie de la DGA, tal y como había anunciado el presidente aragonés, Javier Lambán, por su rechazo frontal a una propuesta de disciplinas en la que los dos territorios no están en igualdad de condiciones.

La reunión se había vendido como una acto de formalización del acuerdo, por el que los tres valles pirenaicos tendrían disciplinas de esquí (alpino, montaña, freestyle y snowboard) y solo uno de los aragoneses, el del Aragón (con las pruebas de fondo y biatlón, de menor entidad), mientras las de hielo se repartirían entre Barcelona (hockey), Zaragoza (patinaje) y Jaca (curling). Sin embargo, no se ha llegado a firmar ningún documento, como ha destacado la DGA, que ha insistido en que la próxima semana hará su propuesta técnica alternativa.

La consejera catalana ha declarado antes del encuentro que había acudido a Madrid "para cerrar definitivamente un acuerdo" sobre la candidatura a los Juegos de invierno de 2030 y que no estaba dispuesta a "abrir el debate" para incluir a Aragón. "Hemos tenido seis reuniones técnicas en las que hemos negociado y finalmente cerrado una propuesta. El COE nos ha citado precisamente para firmar ese acuerdo y es lo que venimos a hacer", ha dicho Vilagrà antes de acceder a la sede del comité.

Pese a su contundente afirmación, no se llegado a firmar nada, sino a pactar un comunicado que, eso sí, se refuerza la tesis sostenida estos días por Cataluña de que se había pactado una propuesta en la comisión técnica de la que formaban parte tres técnicos designados por Aragón.

El COE ya dio un primer paso en oficializar la propuesta cuando en una carta remitida a los presidentes del Gobierno (Pedro Sánchez), Aragón (Javier Lambán) y Cataluña (Pere Aragonès) les informó del supuesto acuerdo de disciplinas para su ratificación, aunque la DGA lo negó y anunció que la próxima semana trasladará al COE su propuesta.

La posición aragonesa pasa por que los otros valles aragoneses con estaciones, Tena y Benasque, cuenten con pruebas de esquí o, en el peor de los casos, se concentren en dos falles de Aragón y Cataluña.

El presidente aragonés, Javier Lambán, no ha querido asistir a la reunión celebrada este viernes alegando que no deseaba "enredar más las cosas, por que lo que pretendemos en reconducirlas", ya que Aragón no puede aceptar el actual reparto de sedes y disciplinas olímpicas. Solo puede haber acuerdo si el Pirineo aragonés y el catalán tienen el mismo peso, "si hay un reparto de las sedes equilibrado", reiteró este jueves Lambán en Huesca. El presidente aragonés le comunicó a Alejandro Blanco que en este momento el Gobierno de Aragón no está en disposición de aceptar el reparto "porque se contradice con el compromiso del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que aseguró que la candidatura sería equilibrada y justa". Añadió que la semana próxima haría su propuesta, que pasa por tener pruebas en todas las estaciones de esquí aragonesas, porque los Juegos Olímpicos son sobre todo importantes para el Pirineo.