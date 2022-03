Javier Lambán luchará por los Juegos, "pero la pelota está en el tejado del COE"

El presidente aragonés ha justificado su decisión de no asistir mañana, viernes, a la firma de la propuesta técnica sobre la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030 "para no enredar más las cosas, por que lo que pretendemos en reconducirlas", ya que Aragón no puede aceptar el actual reparto de sedes y disciplinas olímpicas. Solo puede haber acuerdo si el Pirineo aragonés y el catalán tienen el mismo peso, "si hay un reparto de las sedes equilibrado", ha reiterado Javier Lambán en Huesca, a donde ha asistido a la inauguración de una exposición sobre Willy Brandt organizada por el PSOE.

"Voy a luchar con todas mis fuerzas para que haya Juegos, pero ahora la pelota ya no está en el tejado de Aragón , ni siquiera de Cataluña, ahora está en el tejado del COE, que tiene que desplegar todas sus habilidades y toda su inteligencia para que al final haya una candidatura en la que estemos en pie de igualdad y con un reparto equilibrado", ha declarado

Lambán le ha comunicado al presidente del Comité Olímpico Español (COE) que en este momento el Gobierno de Aragón no está en disposición de aceptar el reparto "porque se contradice con el compromiso del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que aseguró que la candidatura sería equilibrada y justa".

El presidente hará la semana próxima su propuesta, que pasa por tener pruebas en todas las estaciones de esquí aragonesas, porque los Juegos Olímpicos son sobre todo importantes para el Pirineo. "Puede haber manifestaciones deportivas en Zaragoza, eso está bien, pero lo fundamental es que las haya en el Pirineo y salga fortalecido". Por eso se ha pedido a los tres técnicos aragoneses del comité que recuperen las propuestas que hicieron "y las pongan en una hoja en blanco procuarando que el reparto sea equilibrado"

Precisamente se ha referido al papel de los tres técnicos diciendo que defendieron el esquí para Aragón, pero "se han encontrado siempre con una negativa absoluta". Lambán ha recordado unas recientes palabras del presidente de Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus, reconociendo que las pistas aragoneses tienen las mismas o mejores condiciones que las catalanas. "No obstante, nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa", apostilló.

Javier Lambán se ha referido asimismo a la decisión de Candanchú de abrir en Semana santa. "Bienvenida sea", ha dicho. "Es una decisión responsable y lo que se merecen los habitantes y el tejido empresarial del valle. Hay que estar a las maduras y a las crudas". Ha recordado la ayuda del Gobierno de Aragón, a través de una línea de crédito para poder abrir esta temporada, atendiendo una petición de los alcaldes del valle.

"Por parte de esa estación tendría que empezar a producirse una actitud de responsabilidad y de traslación al valle de la seguridad de otra estación que desarrolla su actividad sin altibajos, sin alteraciones. Lo que tiene que hacer Candanchú es seguir la senda de Astún", ha dicho, porque además "este ha sido un buen año para la nieve".