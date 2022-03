Lesmes en Zaragoza: "Debería existir al menos un sistema de codecisión para elegir el CGPJ"

Como viene haciendo desde hace ya tiempo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha aprovechado este martes su paso por la Universidad de Zaragoza para calificar de «absolutamente imprescindible» la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Como máximo representante de la judicatura, remarcó que el bloqueo en la elección de los nuevos vocales «es un problema político y no de los jueces». Y por ello, conminó a todos los grupos parlamentarios a «cumplir con su obligación constitucional». No solo porque el CGPJ lleva más de tres años en funciones, sino también, porque, como apuntó: «Un Estado sin un poder judicial verdaderamente independiente no puede ser considerado una democracia real».

Durante su intervención en las XVIII Jornadas de la Constitución, organizadas por la Facultad de Derecho y El Justicia de Aragón, Carlos Lesmes, dijo estar plenamente convencido de que, pese a toda la controversia que lo rodea, desde su creación, «el CGPJ ha cumplido su función de garantizar la independencia de los jueces». En cualquier caso, explicó que «la Justicia no solo debe ser independiente, sino parecerlo». Y para ello, instó al poder legislativo a buscar fórmulas que permitan participar a la judicatura en la elección de los vocales de su propio consejo.

«Debería existir al menos un sistema de codecisión en la elección del CGPJ para lograr una mayor apariencia de independencia», señaló el presidente del Tribunal Supremo durante su intervención en el aula magna de Derecho, donde recordó que en la actualidad son las Cortes Generales las que designan a los 20 vocales.

Según una encuesta encargada el año pasado por el propio Consejo General del Poder Judicial, el 94% de los ciudadanos consideran que los magistrados y jueces españoles son independientes. Entre la propia judicatura, ese porcentaje se eleva al 99%. Pese a ello, Carlos Lesmes no ocultó su preocupación por la forma en que parte de la sociedad percibe todavía el papel de la Justicia. «Tenemos un problema de apariencia con el CGPJ, ya que muchos españoles perciben que no ha cumplido con sus obligaciones. Parece que los jueces actúan poniéndose a las órdenes de los políticos cada vez que levantan el teléfono. Y no es así», insistió.

Como prueba de la independencia del colectivo judicial, Lesmes recordó las sentencias de algunos de los grandes procesos de los últimos años, como el caso Nóos, por el que fue condenado Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey; la trama Gürtel o el caso de los ERE en Andalucía, en los que fueron juzgados numerosos políticos; o la causa del Procés, contra los secesionistas catalanes. «Son casos de extraordinaria relevancia política y en los que creo que nadie tiene duda de que los jueces actuaron con absoluta independencia y libertad de criterio», manifestó Lesmes.

Carlos Lesmes, en Zaragoza Oliver Duch

Bellido critica las "etiquetas"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, que también participó en la jornada celebrada ayer en la Universidad de Zaragoza, abogó igualmente porque sean los jueces quienes elijan a los vocales del CGPJ. Según este, la politización de la justicia «es más una percepción que una realidad», pero obedece a distintas causas: «Una de ellas, etiquetar a los jueces como progresistas o conservadores, como si ello les impidiese resolver los asuntos con objetividad. El problema es que este tipo de conductas y manifestaciones generan dudas entre los ciudadanos».

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, tenía prevista su asistencia al acto, pero problemas de salud le hicieron delegar en su lugarteniente, Javier Hernández. La mesa estuvo moderada por el decano de Derecho, Javier López Sánchez.