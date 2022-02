José María Macías: "El maltrato al Poder Judicial por parte de la política es continuo"

A aquellos ciudadanos españoles que dicen que la Justicia no funciona, ¿qué les diría?

Que tienen razón cuando detectan que se producen ineficiencias y cuando piensan que podría funcionar mejor. Yo también lo creo, pero les diría que se está trabajando para que funcione mejor. España ha pasado a tener una "democracia defectuosa", según la clasificación de ‘The Economist’. Una caída motivada por una peor valoración de la independencia judicial por las "divisiones políticas" para nombrar nuevos jueces.

¿Le preocupa esa percepción del país?

Muchísimo. Esos indicadores generan confianza en quienes los leen y esa falta de confianza puede determinar, por ejemplo, que no se invierta en España o que determinados conflictos, que se solucionan o atienden por la Justicia en España, sean puestos en cuestión fuera. No creo que esté justificado -por el esfuerzo que realizan los tribunales- que todo su buen trabajo se vea empañado por decisiones políticas desacertadas.

El CGPJ lleva más de 3 años en funciones, una situación que considera que redunda en el descrédito de la institución. Afirma que no está recibiendo el trato que se merece por parte de la política.

Sí. Estoy totalmente convencido de que esto es así y no es una exageración. Al final no es solo el Consejo, es el Poder Judicial en su conjunto. Que no se renueve el CGPJ en tiempo es un maltrato; que cuando se hacen reformas del Poder Judicial se hagan por vía de proposiciones de ley, que eluden que el Consejo informe de ellas, es un maltrato; cuando una ministra del Gobierno de España dice las barbaridades que ha dicho del Tribunal Supremo, y que están siendo objeto de investigación, es un maltrato… El problema que estamos viviendo últimamente es que el maltrato al Poder Judicial es continuo por parte de la política.

¿Cree que llegaremos a ver un CGPJ elegido por los propios jueces como insta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Es inevitable. ¿Qué vamos a hacer, quedarnos al margen de toda Europa? ¿Nos van a estar diciendo que no somos homologables a una democracia plena porque no satisfacemos las exigencias del Estado de derecho? Eso creo que se puede soportar durante un tiempo, pero no todo el tiempo.

¿Qué retos tiene por delante el Poder Judicial?

Tenemos unos retos organizativos y de modernización, pero también de mejora de calidad democrática en cuanto a la independencia del Poder Judicial.

Dice que se aplican los medios informáticos, pero que no se aprovecha toda la potencialidad.

Absolutamente. Es una dispersión de esfuerzos y un encarecimiento brutal porque no tiene el menor sentido que cada comunidad autónoma con competencia y el Estado estén inventando la sopa de ajo por su cuenta. Pagando programas cuando ese mismo esfuerzo se podría hacer todos en común. Es tan sencillo hacerlo bien que a veces lo que asombra es que se haga mal por no querer sentarse a la mesa y llegar a acuerdos.

Como magistrado catalán en excedencia, ¿cómo es ejercer la judicatura en Cataluña?

Ejercer del año 1991 a 2005 fue una cosa que no tiene nada que ver con la situación que se ha generado en Cataluña de principios de 2017 a la actualidad. Es cierto que la situación fue peor en 2018 y 2019, cuando el acoso era intolerable, sobre todo porque se estaba produciendo desde los propios poderes públicos autonómicos. Era una situación radicalmente antidemocrática, que ha generado unas dificultades de relación muy notables de los miembros del Poder Judicial, de los jueces, con el territorio si me apura.

Muchos se forman en Cataluña y después quieren marcharse.

Obviamente, porque se percibe una actitud hostil.

¿Se refiere al ámbito político?

Sí. El maltrato al Poder Judicial en Cataluña ha sido tan intolerable que tardará mucho en olvidarse.