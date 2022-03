El 65% de los consumidores notan ya escasez y un 92% creen que los precios han subido

Hasta un 65% de los consumidores aragoneses notan ya escasez de productos a consecuencia de los paros del transporte y un 92% creen que el precio de los alimentos ha subido en las últimas semanas por la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la luz y la gasolina. Estas son las principales conclusiones de una encuesta realizada el pasado fin de semana por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) a cerca de un centenar de personas, un estudio que se ha complementado con "prospecciones de campo".

En él, un 44% de los consultados admiten haber echado en falta leche en las estanterías de tiendas y supermercados, mientras que a un 18,5% le ha ocurrido con el aceite y a un 7,4%, con las frutas y las verduras. Completan el listado otros productos como el pescado (3,7%), las legumbres (3,7%), el agua (2,4%), la sal, el azúcar, el arroz y los cereales (1,2%). No se puede decir, en todo caso, que la mayoría se hayan lanzado a comprar de forma compulsiva.

Según esta encuesta, un 87,5% afirman no haber llenado la cesta en mayor cantidad de lo habitual. Apenas un 9,4% se han aprovisionado a propósito ante posibles carencias por la huelga del transporte y la subida de precios, mientras que un 2% ha optado por comprar productos adicionales que no adquiere normalmente, como ha podido ocurrir, en según qué casos, con el aceite de girasol, o como sucedió con el papel higiénico por la pandemia.

Los porcentajes, aseguró el presidente de la UCA, José Ángel Oliván, son "especialmente rotundos" a la hora de hablar de los precios, lo que demuestra, en su opinión, que el aumento ha sido "generalizado" y que afecta a todos los bolsillos. Los propios responsables de la UCA han constatado la escasez de productos en los lineales de la Comunidad, que continúa agravándose.

A este respecto, la encuesta dice que hasta un 46,9% de los consultados no han podido comprar algún producto en concreto o han adquirido menos de la cantidad deseada, ya sea por que no había suficientes unidades o por que estaban racionadas. La mayoría, en todo caso, no han sufrido estos problemas y han podido hacer la compra con normalidad.

En el caso de los primeros, hasta un 45,7% han optado por llevarse una marca diferente a la habitual o adquirir un producto sustitutivo, mientras que un 21,7% se han decantado por comprar en otro establecimiento.

Un panorama de futuro

El colectivo tiene intención de repetir este estudio en próximas semanas para estudiar cómo está afectando a los consumidores la prolongación de los paros del transporte. A falta de analizar la letra pequeña, que se conocerá previsiblemente hoy tras la aprobación del paquete de medidas en Consejo de Ministros, Oliván considera que la rebaja del precio del combustible "podría solucionar los problemas más urgentes de la gasolina". Lo interesante, dijo, es que sea un descenso lineal, y que beneficie tanto a los transportistas como a las personas que utilizan su vehículo para trabajar. Esto, aseguró, será esencial de cara a la Semana Santa, ya que favorecerá los desplazamientos por carretera. También puede ayudar a "rebajar la tensión". "Al menos ahora hay un panorama de futuro", dijo.

El plan de choque del Ejecutivo central incluye también un incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la extensión del bono social eléctrico, medidas recibidas con satisfacción por colectivos como Cáritas, que habían reclamado al Gobierno ampliar la cobertura de este subsidio y mantener la prohibición de cortes de suministros más allá del 30 de junio, entre otras medidas.