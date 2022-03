Manuel Navarro, autónomo: "No puedes repercutir la subida de precios porque los clientes se enfadan"

Manuel Navarro, que lleva 32 años en el bar, recuerda que el problema de la factura eléctrica no es de ahora, que lleva meses así. "Ninguna suministradora te baja los precios y lo malo es que los autónomos no podemos repercutirlos. Los clientes se enfadan", señala. En cuanto al desabastecimiento, confiesa no haber tenido problemas por el momento. "Soy muy previsor y tengo leche y aceite almacenados. No me ha faltado hasta ahora, pero si esto sigue así", dice, no sabe qué ocurrirá.

En crisis anteriores como la de 2008, "la gente estaba de otra manera, había cierta alegría de gasto, pero ahora ves a las personas enfadadas y contenidas". A su juicio, la pandemia ha hecho mucho daño, y lo sigue haciendo en un año que ha venido cargado de problemas. "Tenemos a dos trabajadores contratados. Durante la covid, hubo que mandarlos al ERTE", recuerda. Lo que les pasa a los camioneros, advierte, que no quieren trabaja a pérdidas "nos puede pasar a muchos autónomos si los precios siguen al alza".

"Los autónomos no podemos pagar precios máximos de la luz ni de nada"

Santos Arrese, autónomo. Marcos Cebrián

Santos Arrese, que lleva más de 30 años como autónomo, no recuerda unos precios como estos en la factura de la luz. "Lo peor es que está durando demasiado y no lleva visos de corregirse". Al final, "lo pagas tú", dice, pero "también el cliente". En su caso, ha aplicado una subida de 5 céntimos por barra de pan y se ha visto obligado a cambiar de compañía comercializadora. "Aunque tenía un precio fijo pactado, de buenas a primeras, ya en agosto de 2021 empezaron a enviarme facturas con subidas tremendas. De 325 euros al mes pasé a pagar 700 u 800 euros y al final contraté con otra", reseña. Asimismo, modificó la potencia instalada. "Hay que buscarse soluciones. Los autónomos somos muy vulnerables. Con sobrevivir tenemos bastante. No podemos pagar precios máximos de nada. Hace tiempo que vamos a mínimos", dice. Pide al Gobierno que cambie el sistema de cálculo que regula el precio de la luz en función de la energía más cara y fije otro aunque no suponga "ingresos tremendos a las eléctricas".

Alfonso Martínez, autónomo. Guillermo Mestre

Alfonso Martínez, autónomo desde 2010, reconoce que la factura de la luz le ha subido de un 35% a un 40%. "No solo es eso. Todo sube. Y no lo puedes repercutir a los clientes. Estás atado de pies y manos", afirma a la vez que pide señalar a los culpables. "Las eléctricas tienen el monopolio y fijan los precios", señala. En su caso, explica, tenía un precio pactado con una comercializadora, que en agosto de 2021 le rescindió unilateralmente el contrato al entender que era demasiado barato. Estos precios, dice, son inasumibles no solo para los autónomos sino para los consumidores. "Muchos negocios pueden verse en riesgo con estas tarifas", apunta. En su opinión, intervenir los precios sería la solución, pero admite que "mucha gente acusaría al Gobierno de socialcomunista". Hubiera agradecido, eso sí, que las ayudas por la covid fueran mayores. "Los microcréditos del Ayuntamiento estuvieron muy bien" y gracias a eso y un crédito ICO, aún ve el futuro con algo de optimismo.

"Necesitamos medidas urgentes que frenen la subida"

Lo abordado en la cumbre europea de Bruselas podría influir en que se desvincule el gas del precio de la luz y pueda, de esta forma, el Gobierno bajar la factura energética que está suponiendo un nuevo estrangulamiento para los autónomos. Así lo ve Víctor Bajén, coordinador económico de la asociación UPTA Aragón. "Si seguimos con estos elevados precios que los autónomos no pueden repercutir, muchos negocios se van a ver en una situación crítica", advierte. "De esto ya no se puede salir con financiación porque aún están por pagar los ICO", añade "Insostenible" resulta también este incremento para Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón: "Muchos autónomos que todavía no se habían recuperado de la baja actividad en la pandemia reciben estos precios como la puntilla que les faltaba para tener que cerrar sus negocios". No tiene sentido, afirma, que cuando al Gobierno se le piden medidas urgentes, tarde en reaccionar mientras otros países vecinos hace días que lo han hecho. "Aquí estamos a verlas venir con muchos anuncios, pero ninguna concreción por ahora", indica.