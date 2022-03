La escalada de precios asfixia a los autónomos aragoneses

La escalada de precios de la energía, el combustible y, en general, de las materias primas ha supuesto la puntilla para miles de autónomos, que a duras penas han podido mantener la actividad tras dos largos años de pandemia. Ante la escalada de precios, explican algunos de ellos reunidos por HERALDO, urgen soluciones al Gobierno. "Los autónomos no podemos parar. Si paramos no ingresamos. Alguna solución nos tienen que dar. Nos aprietan demasiado", denuncia Jaime Rebollo, que lleva 20 años al frente de la Creperie Flor en Zaragoza. "Sabiendo lo que se nos venía encima el Gobierno podía haber actuado hace ya tiempo", corrobora Eduardo Fuentes, presidente de Radio Taxi, que lleva 28 años de autónomo y nunca había visto una subida «tan exagerada» del precio de los carburantes. "La pandemia nos hizo mucho daño y nos lo sigue haciendo, a lo que se suma ahora el precio de la energía y del carburante, que ha subido mucho, y si baja, lo hará muy lentamente", advierte.

Nadie se acuerda de los autónomos, critica Lorena Fernández, que regenta desde hace 18 años Pescadería Fernández, el negocio familiar fundado por sus padres y que cuenta con seis empleados. "Estamos totalmente ninguneados", dice. En su caso durante la pandemia aún han trabajado al ser alimentación, pero en otros sectores, reconoce, "los autónomos se han visto muy afectados y han tenido que cerrar". Ahora, explica, con lo que les ha subido todo "nos estamos empobreciendo y la cuenta de resultados es cada vez más baja". Si esto sigue así, "muchos negocios tendrán que prescindir de personal, aumentará el paro y repercutirá en todo", dice.

El precio de la luz

Para Diego Bordonada, autónomo que trabaja en el taller Hidrostyle, esta escalada se podría haber frenado hace bastante tiempo: "La subida del precio de la luz lleva desde agosto pasado. No tiene nada que ver con la guerra. Es algo que ya veníamos soportando". Ya se tenían que haber desviado ayudas, apunta, o haber hecho algo para evitar que "el coste energético esté llevando a parar tanto a empresas pequeñas, medianas o grandes porque no se pueden soportar los costes de producción". En la necesidad de que el Gobierno actúe incide Fernández. "Tendría que haber un paro general por parte de los autónomos. Sé que es muy complicado, pero esto no puede seguir así", afirma. "No es lógico que a los pequeños nos estén pisoteando. Parece que les importa poco que cuatro o 18 familias de autónomos nos vayamos a la ruina", asegura Rebollo, que destaca también la dificultad añadida, frente a las grandes empresas, de repercutir a sus clientes estos sobrecostes de la energía. "Estamos atados de pies y manos", confiesa.

"No podemos repercutirlo y que no puedan comprar", comparte Lorena Fernández. "Ha habido meses en que el recibo de la luz se nos ha duplicado. También son más caros los envases de plástico que utilizamos y los aceites de productos preelaborados. Algunas empresas que nos suministran ya no producen y otras dicen que van a tener que hacerlo", señala.

"Al repostar ves que el litro ha subido 31 céntimos en una semana. Nosotros en el taxi, frente a lo que están haciendo otros comercios, no podemos subir los precios. Trabajamos con una tarifa municipal aprobada a primeros de año y hasta final de año no se vuelve a tocar o sea que todo lo que pase a lo largo del año nos lo comemos", explica Fuentes.

"Nos dijeron que 2022 podría ser un año complicado, pero no nos imaginábamos que tanto", reconoce Rebollo. "Nos han subido lácteos, verduras y toda la materia prima, pero no podemos subir los precios porque te arriesgas a que la gente te empiece a dejar de venir", admite.

A la pregunta de cuánto más podrán resistir con estos precios, Lorena Fernández contesta que "los autónomos no estamos hechos a prueba de bombas y al final tienes que prescindir de personal". El empleo, piensa también Bordonada, es lo que más peligra: "Nuestro sector ya estaba bastante perjudicado. Los márgenes cada vez se han ido reduciendo más y todo el incremento tanto de carburante como de luz nos está afectando en un coste directo muy alto. Tanto en el acabado como en el secado de las piezas utilizas combustible y energía y se nos ha llegado a duplicar en precio con lo que ahora estamos solo dos personas. Hemos llegado a estar seis en el taller. Al final no da para más".

Han pasado por otras crisis, confiesan estos autónomos. La de 2008 ya fue muy dura, pero ahora las dificultades son crecientes y piden que no haya de nuevo una subida de las cuotas como se está planteando el Gobierno para 2023.

"Nunca he visto una cosa como esta", asegura Lorena Fernández, que reconoce que por ahora no han tenido problemas de desabastecimiento. "Sí han faltado algunas referencias porque en varios puertos no salen a a faenar por el miedo de que van a hacer con la mercancía si no se la puede llevar ningún transportista. Y otros productos los hemos tenido que pagar más caros", señala. En el establecimiento que regenta solo ha faltado ese pescado de bajura, el pequeño, que no han podido recibir.

Diego Bordonada insiste en que el problema del encarecimiento de los precios "ha ido empeorando conforme ha ido pasando el tiempo", pero que "no tiene nada que ver con la guerra ni con Putin" la subida de precios ya la veníamos soportando, critica, y pide soluciones que pasan porque "no se destine dinero a cosas innecesarias y se ayude más al que crea empleo, fomenta el crecimiento y hace que la rueda no pare". Y advierte que "si al final la gente de a pie no tiene dinero y no se genera consumo, la economía se parará". Asimismo, pide que no les ahoguen con tanta presión fiscal en relación a que el Gobierno esté valorando aumentar la cuota de autónomos "en el peor momento".