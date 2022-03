Jesús Cancer: "El confinamiento hubiera vuelto aún más loco a Don Quijote"

Acaba de publicar una novela en la que imagina un alocado viaje de Don Quijote y Sancho Panza por la España actual. ¿No es un poco sacrílego meter mano a un clásico tan clásico?

En la contraportada del libro escribo que don Miguel de Cervantes sabrá perdonar el atrevimiento. Ojalá esta historia sea un anzuelo para quienes no han picado aún el texto original. Mi intención era hacer algo de sátira, humor y trasladar los valores del caballero y su leal escudero a la época presente.

¿Y para eso era necesario llevar al ingenioso hidalgo a Magaluf o al aeropuerto de Castellón?

Don Quijote y Sancho Panza, en esta nueva aventura en el siglo XXI,salen con su cabalgadura por la Cañada Real, pero no tardan en robarles el burro y el caballo, por lo que tienen que continuar su periplo en un viejo sidecar. Luego también toman aviones, se suben a una barcaza, saludan a lo más variopinto de la farándula española...

Poco pasan por Aragón.

Sí, sí. Degustan magras serranas en Teruel y caldos de Cariñena. Aunque no entran en Zaragoza, cuando cruzan camino de Fraga el narrador les informa de los defensores de los Sitios e, incluso, del gol de Nayim. Sí hacen parada, por supuesto, en la Ínsula Barataria, donde Sancho Panza es gobernador y le dicen aquello de que «todos somos contingentes, pero tú eres necesario».

¿Por qué es tan universal e inmortal la figura de Don Quijote?

Como decía Orson Welles, «recoge nuestras virtudes y nuestras miserias», que siguen siendo las mismas tantos siglos después. Es una novela muy divertida y trata perfectamente la dicotomía de ser cuerdo y volverse loco. Personalmente, disfruto mucho del Quijote orientado y sensato, que dice verdades como puños, aunque luego se le vaya la olla y arremeta contra pastores y molinos.

El viaje llega hasta 2015, quinto aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. ¿Qué hubiera hecho el personaje en una pandemia de covid?

Imagino que la afrontaría con cautela, preocupación y tristeza. Lo peor hubiera sido el confinamiento: que le dijeran que no podía salir a hacer sus aventuras, aunque en realidad siempre era Sancho el que azuzaba. Supongo que habría tenido más tiempo para leer más libros de caballería y, claro, se volverse aún más loco.

¿Y cómo reaccionaría al saber que 500 años después sigue habiendo guerras?

Para él sería algo incomprensible. Confirmaría la sinrazón de la especie humana. Cómo puede ser que la ambición de cuatro personajes en el poder nos lleve a una espiral que no sabemos cómo terminará...

En sus textos siempre hay infinidad de referencias musicales.

Me saqué la carrera de Derecho escuchando música: siempre tenía que tener algo de fondo, daba igual que fuera Bob Dylan que Bach, Rammstein, Leonard Cohen, Deep Purple...

Supongo que las aventuras tienen banda sonora...

Siempre cuento una anécdota y es que compartí un plato de gambas con Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Yo estaba de camarero en el año 1972 en un restaurante de la Costa Brava y él vino a cenar con una mujer guapísima en un Aston Martin descapotable negro. Pidió una docena de gambas, pero sólo se comió seis, así que las otras me las llevé a la cocina y me las acabé comiendo yo.

Veo que la música es evocadora y abre el apetito. ¿También el intelectual?

La siguiente novela que ya estoy preparando el más autobiográfica y está basada en las canciones que recuerdo desde que tenía cuatro años. Asocio canciones con acontecimientos importantes de mi vida y no me quito de la cabeza, por ejemplo, una visita a las ruinas de Belchite en la que me crucé con un señor mayor en la bicicleta cantando ‘La orilla blanca, la orilla negra’.