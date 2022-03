Manuel Teruel: "La gran FIMA de la normalidad será la de 2024, pero la de este año es una señora feria"

FIMA 2022 llegará por fin en abril. ¿La pandemia ha sido un reto en la organización de este gran certamen?

La gran feria de la maquinaria agrícola se va visto muy afectada por la pandemia, pero no solo nos ha sucedido a nosotros, otros certámenes que son competencia como el de Alemania que se tenía que celebrar ahora incluso se ha suspendido. En principio el problema todavía no lo podemos evaluar, el efecto Ucrania todavía no lo podemos evaluar. El efecto ómicron, la contagiosa variante de la covid, ha hecho mucho daño y todavía hay empresas que no tienen el pistoletazo para acudir a ferias de manera tradicional. Ese es un problema, que grandes marcas en este momento no quieren acudir a las ferias.

A dos meses de la celebración, una guerra. ¿Afectará la invasión rusa de Ucrania?

En principio es difícil evaluar cuál será la afección, pero es cierto que puede haber complicaciones en cuanto a vuelos e incluso por el miedo de las personas a desplazarse e incluso que alguna firma de la zona termine por no acudir a Zaragoza. Pero también se suma otro efecto negativo. También puede resentirse la presencia de algún segmento de la feria, de algunos expositores, que tienen plazos de entrega superiores a un año y que con los problemas por la falta de microchips o el encarecimiento energético decidan no participar en una feria en la que van a tener que cerrar operaciones en plazos que no pueden cumplir.

¿Con todos esos inconvenientes, como será FIMA 2022?

Tenemos 60.000 metros cuadrados de superficie vendidos y reconfirmados, que van a estar ocupado por 600 firmas, que son grandes cifras. Por supuesto, no es la misma feria que en la última edición, es más pequeña, pero es una señora feria. Además toda la parte congresual se mantiene completa, porque las empresas, las organizaciones e instituciones relacionadas con el sector tienen hambre de congreso, tienen ganas de verse y de compartir experiencias porque hay las firmas tiene auténtica necesidad de ver y saber por dónde va el futuro de la agricultura, de la ganadería y de la maquinaria agrícola, cuáles son las necesidades de un profesional también muy interesado por todos estos aspectos. Además están ahí los fondos Next Generation que van a dedicarse también para la compra de equipos y despiertan mucho interés en este sector.

¿Podría incrementarse aún el número de expositores?

Sí, estamos terminando de negociar con algunas de las firmas que tienen dificultad para poder venir. Pero lo que todas las marcas nos han garantizado es que para 2024 van a estar todas.

¿Será visible la ausencia de expositores y visitantes asiáticos?

Todavía necesitamos permisos especiales y aún faltan muchos vuelos, sobre todo, procedentes de Asia, pero también de Latinoamérica. Pese a todo, tenemos confirmadas 32 misiones comerciales de diferentes países, que es un número elevado de participantes. Además estamos convencidos de que en número de visitantes, esta edición de FIMA va a estar muy bien. Estamos trabajando, con permiso de la covid, para que el número de profesionales que visiten la feria sea el más alto posible.

¿Rusia y Ucrania son países que tenían una presencia destacada en FIMA?

Sí, teníamos, sobre todo, visitantes de Ucrania, pero el problema ya no es solo lo que sucede en ese país, sino que también puede ocurrir que profesionales del entorno cercano, como puede ser Polonia, tenga miedo y se resista a viajar. Todavía no tenemos información concreta pero intuimos que puede haber algún visitante que no venga por esa razón.

¿El cambio de fechas ha supuesto problemas o reticencias?

El cambio de fechas nunca puede ir bien de forma colectiva, porque lógicamente hay empresas que tienen sus programaciones y trastocar el calendario tiene su problema porque puede suceder que las nuevas fechas coincidan con otras actividades, pero entre suspender la feria y aplazarla al mes de abril se decidió lo último. No había otras fechas. La gran feria de la normalidad será la del 2024. Lo que hemos pretendido es que la marca FIMA no quedará perjudicada.

Ya se han fallado las 11 novedades técnicas que serán premiadas. ¿Por dónde toda esta innovación?

Todas van orientadas a lo mismo, la digitalización, la sostenibilidad y la agricultura 4.0.

Se ha lanzado una potente campaña de apoyo con el lema ‘Yo voy a FIMA’, Con 42 ediciones a espalda, ¿todavía necesita esta feria animar a la participación y a visitantes?

La última edición, celebrada a finales de febrero de 2020, estuvimos en el límite de tener que suspenderla por la pandemia. Fue la feria más importante que se ha celebrado desde aquella fecha, no solo en España sino en Europa. El visitante se portó y con esta campaña nosotros queremos agradecer a los profesionales su fidelidad. Hay que pensar además que todavía hay gente que tiene miedo a viajar, a coger un avión o un tren, o a meterse en un hotel y por eso queríamos dar ese homenaje al visitante que sí lo va a hacer.