Los hosteleros se las ingenian para sustituir el marisco de concha gallego

El paro del transporte tiene muchas aristas y afecta a bastantes sectores. Los hosteleros, por ejemplo, están viendo cómo llegan con dificultades productos del mar, especialmente de Galicia, donde casi toda la flota está parada en los puertos y los transportistas no salen con los camiones para distribuir el género que hay.

Esta circunstancia se ha trasladado, sobre todo, a un tipo de marisco concreto, el de concha, que mayoritariamente se procesa en las depuradoras gallegas. En Zaragoza se está notando bastante el desabastecimiento. El fin de semana pasado ya hubo problemas y esta va por el mismo camino.

Esta situación se produce en un momento de bastante afluencia de visitantes a la capital aragonesa para asistir a la feria del mueble, circunstancia que preocupa a los hosteleros. El propietario de Los Cabezuedos, Carlos Ayora, comenta que “de Francia y el País Vasco no hemos tenido muchos problemas para abastecernos, pero las almejas de Carril, mejillones, berberechos o navajas que vienen de Galicia apenas están llegando”.

Ángel Ejarque ha tenido que recurrir a mejillón holandés (izquierda) para ofrecer a sus clientes. Alejandro Toquero

Carlos asegura que ha habido algún mayorista que ha transportado el género en furgonetas, “pero con mucho riesgo”. “La verdad es que semanas de feria como esta en Zaragoza son muy importantes para nosotros y tenemos que intentar garantizar un buen servicio”, prosigue.

En su caso, las dificultades no solo se circunscriben al marisco. “Nuestro proveedor nos ha avisado de que es posible que estos días aumenten los problemas en el País Vasco y que tampoco llegue pescado”. Él, si la situación se complica, se plantea incluso acercarse a algún puerto de Guipúzcoa “para intentar traer todo lo que podamos”.

En Casa El Pescatero, Ángel Jarque sigue con gran interés las noticias sobre la evolución de la huelga, “pero ahora mismo no son muy positivas”. “Mis proveedores me dicen que además de la paralización del transporte, el problema es que los barcos no salen a faenar”. Los dos productos más especiales que trabaja son berberechos y ostrón gallego.

De este último ha conseguido algunas piezas y de Cantabria algo de berberecho. “Las navajas las estoy trayendo de Andalucía y del mejillón de Galicia de momento me olvido; hoy me lo han servido de Holanda; no es igual, pero es lo que hay”.

En Scualo se trabaja un berberecho de calidad a un precio muy competitivo. Alejandro Toquero

Para Javier Rodrigo, propietario de la marisquería Scualo, el cerrojazo gallego “es un problema gordo”. Más que nada, porque el marisco de concha es una de sus especialidades, sobre todo el berberecho de más calibre, que ofrece a un precio muy competitivo. “El fin de semana pasado no tuve almejas, navajas ni berberechos; un desastre”.

Javier trabaja con una depuradora de Ribadumia (Pontevedra). “Me cuentan que están desesperados porque no pueden dar salida a sus productos; hace unos días mandaron un camión y lo quemaron, y otro lo volcaron”. El lunes, sin embargo, sí salió uno. “Debió adelantar la salida varias horas y consiguió eludir a los piquetes”, relata.

De esta forma, el martes de madrugada, a las dos de la mañana, él pudo recoger en Malpica su pequeña caja de berberechos y navajas. “La clave de mi negocio es trabajar el género lo más fresco posible; mis pedidos son, como mucho, para un par de días, así que el fin de semana ya veremos qué pasa”.

En La Ostrería, Javier Gimeno consigue casi todas las ostras en Francia y, de momento, “no he tenido problemas, salvo algún pequeño retraso; lo que no me ha llegado es el pedido de un proveedor de ostra portuguesa”. Esta semana va a pedir carne de erizo de Galicia, “pero ya veremos”.

En fin, malos tiempos para degustar marisco de concha.