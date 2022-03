Interior moviliza a 908 agentes en Aragón por la huelga del transporte

El Ministerio del Interior mantiene este viernes en Aragón un despliegue de 908 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población y actuar ante posibles piquetes violentos en la huelga de transporte. En concreto, forman parte de este dispositivo en Aragón 642 guardias civiles y 266 agentes de la Policía Nacional.

El despliegue se centrará en escoltar convoyes de suministros, patrullar y dotar de seguridad a los centros logísticos y nudos de transporte de mercancías y prevenir y actuar contra piquetes violentos, informa el Ministerio. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han seguido garantizando esta noche la circulación desde los principales puntos de distribución logística para asegurar el abastecimiento.

"Somos una comunidad en la que el seguimiento no ha alcanzado los niveles de otros territorios, pero nos preocupa que esto vaya en aumento y también que no se pueda trabajar en las empresas de manera libre", ha precisado la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, quien ha mantenido un encuentro este viernes con representantes de la CEOE y otros afectados por las protestas en el sector del transporte y ha advertido de que, de seguir así, "en unos días podríamos hablar de ese desabastecimiento que no nos gustaría que los aragoneses tuvieran".

Desde que comenzasen los paros el 14 de marzo, "la mayor parte de los incidentes han surgido por la actuación de piquetes que han causado pinchazos de ruedas, acciones para impedir el tráfico de mercancías o incluso han llegado a arrojar piedras contra los parabrisas de camiones en marcha, pudiendo causar accidentes graves e intolerables", han señalado desde la Delegación.

Reunión de la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, con sectores afectados por los paros de un sector minoritario del transporte Delegación de Gobierno

No obstante, estos incidentes no han sido tantos como en otras comunidades, ha esgrimido la delegada del Gobierno, pero hay preocupación de que la situación de otros territorios afecte al abastecimiento en Aragón, en materia de productos esenciales, como alimentación, o de suministros básicos, como medicinas, ha subrayado Serrano en declaraciones a los medios de comunicación.

A la reunión en la Delegación del Gobierno de Aragón han asistido los subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán; Huesca, Silvia Salazar; y Teruel, José Ramón Morro. Y por parte de los sectores afectados ha habido representación de CEOE Aragón, Cepyme, Arahealth, Femz, Fetraz, Ciudad del Transporte, Aepla, Asupar, Anged, Fecza, Ecos y Araga.

Serrano ha garantizado que en estos momentos "no hay problemas de desabastecimiento", tal y como le han trasladado los representantes empresariales, pero han mostrado preocupación porque de seguir así, "en unos días podríamos hablar de ese desabastecimiento que no nos gustaría que los aragoneses tuvieran".

En todo el país el dispositivo de seguridad está formado por 23.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con motivo de la huelga de transporte para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población y actuar ante posibles piquetes violentos.